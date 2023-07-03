«Ливерпуль» выбыл из борьбы за Кефрена Тюрама, пишет CBS Sports. Источник подчеркивает, что отказ «красных» от игрока не связан с его трансферной стоимостью.

После подписания Собослаи мерсисайдцы больше не нуждаются в усилении полузащиты, сообщает Тhe Athletic.

Действительно, центр поля у «Ливерпуля» к следующему сезону укомплектован достойно. В полузащите может выйти и еще один новичок команды – Мак Аллистер. Не забудем о Хендерсоне, Тиаго, Фабиньо, Байчетиче и других. Да даже Трент, как выяснил Саутгейт, при необходимости может помочь команде в центре.

Выходит, «красным» просто не нужны новые полузащитники, если кто-то из нынешних игроков не решит покинуть клуб, чего пока не предвидится. Сообщалось, что мерсисайдцы выбирали между Тюрамом и Собослаи, но отдали предпочтение венгру из-за его универсальности.

При этом «Ливерпуль» еще не закончил свою работу на трансферном рынке, утверждает Тhe Athletic. По данным источника, клуб может подписать молодого центрального защитника, если найдется подходящий вариант. Ранее пресса сообщала об интересе «красных» к Микки ван де Вену. Но, похоже, защитник «Вольфсбурга» вскоре перейдет в «Тоттенхэм».

Как вам летние трансферы «Ливерпуля»? Кто еще присоединится к команде перед стартом сезона?