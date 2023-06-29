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Собослаи переходит в «Ливерпуль». Какой номер Доминик может взять в новом клубе?

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Собослаи переходит из «Лейпцига» в «Ливерпуль». Венгр уже прошел медосмотр и подписал с «красными» контракт до 2028 года, утверждает Фабрицио Романо.

Если о трансфере сообщил главный инсайдер в мире футбола, фанаты мерсисайдцев могут смело фантазировать о том, какой номер возьмет новичок команды.

У Доминика есть сразу несколько вариантов.

№17. В «Лейпциге» венгр играл именно под этим номером, но в «Ливерпуле» футболка с цифрой 17 принадлежит Кертису Джонсу. Возможно, англичанин уступит свой номер новичку, сделает своеобразный приветственный подарок.

№14. Номер, под которым Собослаи выступал за «Зальцбург», в «Ливерпуле» носит Хендерсон. Вряд ли венгр станет забирать номер у капитана.

№16. В Австрии Доминик также выходил с цифрой 16 на спине, в составе «красных» этот номер свободен.

№8. Культовый номер, который когда-то принадлежал Джеррарду, до сих пор никем не занят. В своей клубной карьере венгр никогда не выходил с цифрой 8 на спине, может, пришла пора взять на себя такую ответственность?

Какой номер выберет Собослаи? Как вообще смотрите на трансфер венгра?

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