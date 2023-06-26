В каком-то роде клубная легенда.

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лоуренс Вигуру подписал контракт с вернувшимся в АПЛ «Бернли». Прошлый сезон он провел в «Лейтон Ориент» и продемонстрировал потрясающую игру. В 45 матчах голкипер пропустил всего 33 гола и записал в актив 24 сухих матча.

Последние три года его неизменно признавали лучшим игроком команды. Вигуру заключил с командой Компани трехлетний контракт.

В период с 2014 по 2016 год Лоуренс Вигуру принадлежал «Ливерпулю», в котором оказался из «Тоттенхэма». Он играл за дубль, а затем в клубе ради игровой практики на более высоком уровне его решили отправить в аренду в «Суиндон».

Однако пребывание в новой команде было не очень гладким. Однажды он опоздал на тренировку и его оштрафовали на 150 фунтов, но ветераны клуба уговорили снизить наказание до 50 фунтов. Вратарь решил пошутить и отдал «долг» пятью тысячами монетами номиналом в один пенни.

Такое поведение не оценили в «Суиндоне» и отправили игрока обратно в «Ливерпуль», спустя всего месяц после того, как взяли в аренду. Вигуру пришлось извиняться и спустя два дня его вернули в состав.

«Лоуренс возвращается в состав. Ему неудобно за свой поступок, и он искренне извинился, — заявил тогда тренер «Суиндона» Марк Купер. — Он знает, что повел себя неправильно и уже извинился перед партнерами по команде. Он спросил, хотели бы они видеть его в составе, и все согласились. Он талантливый молодой вратарь, а эта история станет для него уроком и пойдет на пользу дальнейшей карьере».

«Если честно, я считаю, что это была отличная шутка, но если рассматривать ситуацию в контексте, он, конечно, поступил неправильно. Мы решили дать ему второй шанс и, уверен, он благодарен за это».

Теперь Лоуренс Вигуру попробует дебютировать в сильнейшем английском дивизионе.