Создают глубину состава.

По данным различных СМИ, «Ливерпуль» начал переговоры по хавбеку «Саутгемптона» Ромео Лавиа, но интерес к нему не повлияет на погоню за Кефреном Тюрамом из «Ниццы».

«В СМИ появились новости о том, что «Ливерпуль» присоединился к гонке за Ромео Лавией, − сказал Романо. − Что касается игрока, то он общается со многими клубам, включая «Ливерпуль» и «Арсенал». Еще ничего не решено, но важно помнить, что «святые» хотят получить за него сумму, близкую к 50 млн фунтов У «Арсенала» прекрасные отношения с его агентами, но дело не только в этом.

Интерес никак не влияет на погоню мерсисайдцев за Кефреном Тюрамом. Он все еще есть в их списке».

19-летний бельгиец Ромео Лавиа сыграл в АПЛ прошлого сезона за «Саутгемптон» в 29 матчах и забил 1 гол. Его клуб вылетел в чемпионшип.