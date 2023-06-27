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Фабрицио Романо: «Интерес к Лавии не повлияет на гонку за Тюрамом»

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Создают глубину состава.

По данным различных СМИ, «Ливерпуль» начал переговоры по хавбеку «Саутгемптона» Ромео Лавиа, но интерес к нему не повлияет на погоню за Кефреном Тюрамом из «Ниццы».

«В СМИ появились новости о том, что «Ливерпуль» присоединился к гонке за Ромео Лавией, − сказал Романо. − Что касается игрока, то он общается со многими клубам, включая «Ливерпуль» и «Арсенал». Еще ничего не решено, но важно помнить, что «святые» хотят получить за него сумму, близкую к 50 млн фунтов У «Арсенала» прекрасные отношения с его агентами, но дело не только в этом.

Интерес никак не влияет на погоню мерсисайдцев за Кефреном Тюрамом. Он все еще есть в их списке».

19-летний бельгиец Ромео Лавиа сыграл в АПЛ прошлого сезона за «Саутгемптон» в 29 матчах и забил 1 гол. Его клуб вылетел в чемпионшип.

2 комментария

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alim_liver_kz
Ну логично. Учитывая 3 место в основе, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Джонес и Байчетич. Алькантара постоянно травмирован, Джонес не стабилен и молод, а Байчетич очень молод, на весь сезон не хватает. Хендо и Фаб сдают, предидущий сезон показал. И попытки Клоппа собрать линию новых хороших молодых полузащитников ясна и понятна.
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Lord Baium
Хммм, трансферные слухи Ливерпуля: от Лавии до Мбаппе😂
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