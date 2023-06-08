Мак Аллистер официально стал игроком «Ливерпуля». По данным Фабрицио Романо, трансфер Алексиса обошелся команде Клоппа в 35 млн фунтов стерлингов.

За «красных» аргентинец будет выступать под 10-м номером. Ранее под ним играл Садьо Мане, который прошлым летом отправился в мюнхенскую «Баварию».

Оказывается, клуб предлагал Мак Аллистеру взять 8-й номер, который когда-то принадлежал легендарному Стиви Джи. Но Алексис отказался.

Аргентинец объяснил свое решение в беседе с пресс-службой «Ливерпуля»:

«Я знаю, какое значение имеет 10-й номер в футболе. У меня была возможность взять 8-й номер, который очень важен для этого клуба, конечно, из-за Джеррарда.

Но я выбрал 10-й номер. Я выступаю под ним в сборной Аргентины, играл под ним в «Брайтоне» и молодежке национальной команды. Этот номер мне действительно нравится, вот почему я выбрал именно его».

Помимо Мане, под 10-м номером за «Ливерпуль» выступали Джон Барнс, Майкл Оуэн и Филиппе Коутиньо.

Как вам выбор Мак Аллистера?