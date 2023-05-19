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🥶 Простыл из-за кондиционера в самолете, пробыл в плену 24 часа – топ-5 безумных причин травм Наби Кейта в «Ливерпуле»

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Наби Кейта покинет «Ливерпуль» этим летом после нескольких неудачных лет в клубе.

Большая часть его пребывания в «Ливерпуле» была омрачена травмами, причем настолько, что один из болельщиков составил список из пяти его лучших травм.

5. Травма спины против «Наполи». Первая из 18 травм Наби, и эта попала в список из-за странного способа, которым он был выведен на замену: медицинская тележка для гольфа навсегда останется в нашей памяти.

4. Удар ногой о землю. Кейта вышел в перерыве матча с «Норвичем» в Кубке Англии, многие посчитали, что это была тактическая замена или замена для экономии сил, но Клопп сообщил, что Наби ударился о землю и повредил палец. Причина, по которой эта травма не оценивается выше, заключается в том, что после Кейта не пропустил ни одной игры.

3. Травма на предматчевой прогулке. У «Ливерпуля» был кризис травм в полузащите: нет Тиаго, Фабиньо, Окса, Джонса – только 3 здоровых полузащитника, но Кейта вернулся к матчу с «МЮ» и был готов бегать... Он получил травму на предматчевой прогулке и пропустил 18 игр... и «Ливерпуль» проиграл.

2. Инцидент с самолетом. Кейта пропустил игру, и людям было интересно узнать причину – неужели у него снова воспалилось подколенное сухожилие? Вместо этого Клопп рассказал, что в самолете, которым они летели, кондиционер был направлен прямо на шею Кейты, из-за чего у него затекла шея, и он не смог играть.

1.В плену. Кейта ярко начал сезон-2021/22, сыграв во всех трех первых матчах, выйдя в старте в двух играх, но во время международного перерыва пробыл военнопленным целые сутки и поэтому смог выйти на поле только в матче против «Лидса» неделю спустя.

Liverpool say Naby Keita 'safe and well' after coup in Guinea leaves him stranded

13 комментариев

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versalio
Я угараю над этим игроком)
+25
0
+25
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Sodad
Что за бред тут написан?
Это не бред, это Кейта.
+19
0
+19
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alim_liver_kz
4й пункт кто то вообще понял?
+20
-2
+18
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vuliy
Господи, автор, статью невозможно читать, как будто Гугл переводчик написал этот текст
+12
0
+12
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Sodad
Что за бред тут написан?
+16
-6
+10
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Макс Зубишин
Ответ alim_liver_kz
4й пункт кто то вообще понял?
да вообще все коряво написано
+10
0
+10
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wizard_177
Ответ alim_liver_kz
4й пункт кто то вообще понял?
я тоже не понял, как ни старался. он вышел на замену, но у него травма пальца... что за бред?
+4
0
+4
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newhood@icloud.com
И смешно и грустно… каким старридж у нас был, в том сезоне с суаресом он выглядел даже интересней… окс тоже выглядел зверем.. травмы отстой, короче )))
+3
0
+3
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MarmyshLFC
Набилед-легенда ⭐️ жалко, что лазарета
+2
0
+2
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Kerndl
Ну, кстати, про военнопленного это бред. Я в Гвинее застал переворот 2021 года, тут просто танк выкатили на взлетку и рейсов не было неделю, никто в плен его не брал. Хунта просто решила сцапать всех министров, чтобы они не свалили с баблом из страны…
+2
0
+2
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Отвёртка
Ответ newhood@icloud.com
И смешно и грустно… каким старридж у нас был, в том сезоне с суаресом он выглядел даже интересней… окс тоже выглядел зверем.. травмы отстой, короче )))
Старра травмы сгубили. Пиковый Старридж был круче все нападающих на тот момент.
+2
0
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Матвей Бондарев
Да уж, автор явно могёт в коррекции текста))
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Идрис Магомедов
Ответ alim_liver_kz
4й пункт кто то вообще понял?
Вышел на поле когда был перерыв в матче, основа ушла в раздевалку, а игроки замены пинали мяч и т.д. на поле. Думаю Наби пнул мяч так, чтобы кручёный мяч как бы подпрыгнул (это надо полу касанием ударить по мячу под определённым углом в сторону земли, если промахнёшься чуток и сильно ударишь ногой в сторону земли, то можно и палец сломать)
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