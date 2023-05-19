13 комментариев

Наби Кейта покинет «Ливерпуль» этим летом после нескольких неудачных лет в клубе.

Большая часть его пребывания в «Ливерпуле» была омрачена травмами, причем настолько, что один из болельщиков составил список из пяти его лучших травм.

5. Травма спины против «Наполи». Первая из 18 травм Наби, и эта попала в список из-за странного способа, которым он был выведен на замену: медицинская тележка для гольфа навсегда останется в нашей памяти.

4. Удар ногой о землю. Кейта вышел в перерыве матча с «Норвичем» в Кубке Англии, многие посчитали, что это была тактическая замена или замена для экономии сил, но Клопп сообщил, что Наби ударился о землю и повредил палец. Причина, по которой эта травма не оценивается выше, заключается в том, что после Кейта не пропустил ни одной игры.

3. Травма на предматчевой прогулке. У «Ливерпуля» был кризис травм в полузащите: нет Тиаго, Фабиньо, Окса, Джонса – только 3 здоровых полузащитника, но Кейта вернулся к матчу с «МЮ» и был готов бегать... Он получил травму на предматчевой прогулке и пропустил 18 игр... и «Ливерпуль» проиграл.

2. Инцидент с самолетом. Кейта пропустил игру, и людям было интересно узнать причину – неужели у него снова воспалилось подколенное сухожилие? Вместо этого Клопп рассказал, что в самолете, которым они летели, кондиционер был направлен прямо на шею Кейты, из-за чего у него затекла шея, и он не смог играть.

1.В плену. Кейта ярко начал сезон-2021/22, сыграв во всех трех первых матчах, выйдя в старте в двух играх, но во время международного перерыва пробыл военнопленным целые сутки и поэтому смог выйти на поле только в матче против «Лидса» неделю спустя.