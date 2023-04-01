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В автобус «Ливерпуля» бросили предмет после матча с «МанСити»: полиция начала расследование

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Полиция Манчестера начала расследование после того, как в автобус «Ливерпуля» якобы был брошен кирпич после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 4: 1 в субботу.

Объект попал в автобус «красных» и разбил окно, когда команда покидала «Этихад». Никто не пострадал, но в полиции изучают инцидент.

«Манчестер Сити» опубликовал заявление на своем официальном сайте:

«Нам известно, что в автобус в жилом районе был брошен какой-то предмет. Инциденты такого рода абсолютно неприемлемы, и мы решительно осуждаем действия ответственных лиц. Мы будем полностью поддерживать расследование этого инцидента полицией Манчестера».

«МанСити» разгромили «Ливеруль» (4:1). Команда Юргена Клоппа вышла вперед благодаря голу Мохамеда Салаха на 17-й минуте. Однако Джулиан Альварес (27), Кевин Де Брюйне (46), Илкай Гюндоган (53) и Джек Грилиш (74) реализовали свои моменты и помогли хозяевам поля одержать уверенную победу.

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