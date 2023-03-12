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Тиаго и Луис Диас не готовы к игре с «Мадридом». А вот Фирмино и Жота могут выйти в старте

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Совсем скоро «Ливерпулю» предстоит вновь встретиться с «Реалом» в Лиге чемпионов. Перед «красными» стоит непростая задача – в первом матче команда Клоппа уступила сопернику со счетом 2:5, серьезно усложнив свое положение.

Есть у «Ливерпуля» еще одна существенная проблема – в команде настоящая эпидемия травм. В этом сезоне «красные» бьют все рекорды по этому показателю. К матчу против «Реала» «Ливерпуль» тоже подходит не в оптимальном составе.

По информации Evening Standard, Луис Диас и Тиаго Алькантара не успевают восстановиться к матчу Лиги чемпионов. Джо Гомес и Наби Кейта также не помогут «красным» в битве с «Мадридом».

Издание добавляет, что на «Бернабеу» с первых минут могут выйти Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и Диогу Жота. По информации журналистов, Юрген Клопп также может выпустить в старте тех игроков, которые вышли на поле с первых минут проигранного матча против «Борнмута», чтобы футболисты получили шанс «доказать свою значимость».

Как считаете, кто должен быть в стартовом составе «Ливерпуля» на столь важный матч?

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