«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед», а уже в следующем туре обидно уступил «Борнмуту». Результат встречи мог быть другим, если бы на 69-й минуте Салах реализовал пенальти.

Но защитник «Борнмута» Адам Смит, который привез одиннадцатиметровый в ворота своей команды, уверен, что судья принял неверное решение. Удар Жоты пришелся прямо в руку Смита, и после просмотра видеоповтора в ворота хозяев поля был назначен пенальти.

В интервью BBC Radio Solent Смит рассказал, как оценивает эпизод с нереализованным одиннадцатиметровым:

«Я посмотрел повтор еще раз. Да, моя рука поднимается, но я даже не смотрю в ту сторону. Защитников учат подпрыгивать и поднимать руки вверх, если кто-то бежит в вашу сторону. Честно говоря, я не совсем понимаю эти правила. Защитники не могут прыгать и при этом не помогать себе руками. Даже Хендерсон и Робертсон из «Ливерпуля» увидели повтор на большом экране и сказали, что это сложно. Конечно, у всех свое видение ситуации, но я думаю, что судьи снова выступают против старого доброго «Борнмута».

Смит уверен, что промах Салаха стал торжеством справедливости:

«Честно говоря, это просто справедливо. Промах должен был случиться. «Ливерпуль» не заслужил этот гол, так что приятно, что он промазал».

Возможно, «Ливерпуль» и не заслужил право на пенальти, на минимум на ничью «красные» точно наиграли.