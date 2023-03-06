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«Такое трудно принять. Это ударило по нам». Хендерсон назвал причину, по которой «Ливерпуль» был так мотивирован в матче с «МЮ»

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Получается, что «Юнайтед» сам себе навредил?

Вчера на «Энфилде» «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0.

Неделю назад красные дьяволы выиграли Кубок лиги, что, по словам Джордана Хендерсона, стало триггером для игроков «Ливерпуля» - тяжело смотреть, как заклятые соперники поднимают трофей.

'It hurt us as a team': Henderson names one thing that motivated Liverpool to humble United

«Это трудно принять из-за того, насколько был хорош «Юнайтед» в последнее время», - сказал капитан мерсисайдцев после матча.

Они выиграли трофей на прошлой неделе, что немного ударило по нам, как по команде, ведь они набрали великолепную форму.

Сегодня нам удалось сыграть на своем уровне, и мы продолжим набирать обороты.

Это был фантастический день для всех.

Я думаю, что уровень эффективности каждого игрока сегодня был на высшем уровне, чего нам, конечно, некоторое время не хватало, но сегодня вы увидели нашу энергию - все вернулось», - добавил Хендерсон.

1 комментарий

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Арман Мартиросян
Кэп вчера приятно удивил. Вот такого Хендерсона хотят видеть болельщики в полузащите команды.
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