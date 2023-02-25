6 игроков выбыли. В «Ливерпуле» вновь сплошные травмы, а ведь впереди матчи против «Вулверхэмптона» и «Манчестер Юнайтед»
Вряд ли они скоро вернутся.
Большую часть первой половины сезона «Ливерпуль» страдал от травм, а теперь важные члены команды снова начали выбывать один за другим. Потеря игроков может еще сильнее усложнить тяжелое положение мерсисайдцев в Премьер-лиге, а уже на днях им предстоят напряженные противостояния с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед».
Так кто из футболистов не сможет помочь команде в ближайшее время?
Дарвин Нуньес
Нуньес пропустил матч с «Кристал Пэлас», который завершился ничьей, из-за проблемы с плечом, которая проявилась за неделю до этого в игре с «Ньюкаслом».
25 февраля Клопп заявил, что пока сроки возвращения нападающего неизвестны:
«Дарвин пострадал в матче с «Ньюкаслом», когда он сфолил на Триппьере… Да, проблема в плече. Против «Реала» все было в порядке, он был на уколе, потому что структурных повреждений не было. Но на следующий день после игры с «Мадридом» он получил еще один ушиб, и после игры он вообще не мог двигать рукой. Ему очень больно. Так что мы должны посмотреть, сколько времени это займет».
Джо Гомес
Гомес также отсутствовал в составе «Ливерпуля» в матче против «Пэлас» из-за травмы.
В то же 25 февраля Клопп сказал:
«У Джо Гомеса была мышечная [травма]».
Тиаго Алькантара
Полузащитник все еще недоступен из-за травмы бедра.
13 февраля главный тренер сказал:
«Очевидно, что ситуация с Тиаго для нас неприятная. Он будет отсутствовать какое-то время из-за проблемы с бедром».
Луис Диас
Диас получил травму во время тренировочного сбора «Ливерпуля» в декабре.
В начале февраля босс клуба поделился информацией о его восстановлении:
«Сейчас Луис бегает, но на восстановление уйдет еще несколько недель, но теперь он начал тренировки на поле, и это действительно хорошо».
Ибраима Конате
Конате получил мышечную травму во время матча Премьер-лиги с «Брайтоном» в середине января.
24 февраля Клопп сказал:
«Ибу близок, но у него было всего две тренировки после продолжительной травмы».
Кэлвин Рэмзи
Он пропустит остаток сезона 2022/23 из-за операции на колене.
О его состоянии тренер говорил:
«Даже если бы он мог бы вернуться немного раньше, это не имеет смысла, потому что парню сейчас нужно натренироваться физически, а затем начать заново».
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