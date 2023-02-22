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«Клубу пора задуматься о его продаже». Бывший игрок «Челси» раскритиковал отношение Ван Дейка

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Не впечатлился игрой голландца против «Мадрида».

Многим болельщикам и экспертам показалось, что в матче «Ливерпуля» и «Мадрида» центральные защитники английского клуба Вирджил ван Дейк и Джо Гомес выглядели неуверенными и рассинхронизированными.

В интервью изданию The Times бывший игрок «Челси» и «Марселя» Тони Каскарино заявил, что «Ливерпулю» пора расстаться с голландским защитником.

«Родриго разобрался с Гомесом, но Ван Дейк не должен избежать критики. Как более старший центральный защитник, он должен понимать, что его партнер испытывает трудности, и должен следить за тем, чтобы линия защиты была ровной. Однако голландец часто просто поднимал брови или смотрел в землю.

Такой язык тела напомнил мне его последний сезон в «Саутгемптоне», когда он настаивал на переезд на «Энфилд». Спустя пять лет я думаю, что «Ливерпулю» пора подумать о его продаже. Тот Ван Дейк, который был одним из лучших в мире, исчез».

Справедливости ради, на плохую форму голландца в том числе повлияла травма подколенного сухожилия. Она выключила его на шесть матчей, а набрать форму он пока не смог. В любом случае, команде Клоппа теперь нужно отыгрывать у «Мадрида» целых 3 гола. Команда выбыла из Кубка Англии и Кубка Лиги, а в чемпионате борется за место в Лиге чемпионов.

Как вы думаете, заслужил ли Вирджил ван Дейк такую критику? Пишите в комментариях.

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