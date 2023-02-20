Грета Тунберг осуждает. «Ливерпуль» добирался из Ньюкасла на самолете

Обычно они добираются на автобусе.

Журналист английского таблоида The Mirror Феликс Кейт рассказал о том, что субботу «Ливерпуль» совершил рейс между Ньюкасл-апон-Тайн и Ливерпулем. Расстояние между городами − всего около 200 км, а клуб обычно покрывает его за три часа на автобусе.

«Я много писал об устойчивом развитии в футболе, в котором есть много хороших инициатив. Но в комнате всегда есть слон: ближнемагистральные рейсы. Прошлой ночью после победы над «Ньюкаслом» «Ливерпуль» совершил 33-минутный перелет».

Частный рейс был выбран вместо трехчасовой поездки из-за того, что Юрген Клопп хотел сократить время на отдых перед важной игрой Лиги чемпионов против «Мадрида».

Однако это не самый короткий авиарейс, который проделывал клуб АПЛ. «Ноттингем Форест» сразу после продления соглашения с EON (немецкая энергетическая компания) в сфере «повышения осведомленности о климатическом кризисе» решил выполнить рейс в Блэкпул, который продлился всего 20 минут.

Стив Купер, главный тренер «Форест», тогда нашел следующее оправдание: «Это проблема, но не мы первые, не мы последние делаем так».

Такое поведение со стороны клубов АПЛ своего рода лицемерие. Самолеты выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа и водяного пара, оксиды азота и сажу, что вредит окружающей среде. У клубов есть способы отказаться от этого вида транспорта, но чаще они пренебрегают этим ради своего удобства. При этом в АПЛ постоянно проводятся акции в поддержку борьбы с проблемами загрязнения окружающей среды, а с 3 по 5 февраля 2023 года прошел Green Football Weekend.