«Не понимаю, чем он занимается на самом деле». Диди Хаманн считает, что Тиаго не вписывается в нынешний «Ливерпуль»

В беседе с Liverpool Echo бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поставил под сомнение роль Тиаго в нынешней команде Клоппа:

«Тиаго Алькантара – игрок, наличие которого в составе команда не всегда может себе позволить. И если ваша команда не доминирует во владении мячом, вряд ли вы потянете Тиаго. Он футболист, который не выигрывает для команды мячи, не отдает голевые передачи и не забивает голы. Я всегда задавался вопросом – чем Тиаго занимается в «Ливерпуле» на самом деле? Я знаю, что он блестящий игрок, и за ним приятно наблюдать, но в прошлом сезоне он отдал три или четыре результативные передачи и забил один гол в Премьер-лиге».

Совсем недавно в интервью другому изданию Хаманн заявил, что Тиаго слишком хорош для нынешнего «Ливерпуля».

В этом сезоне Алькантара принял участие в 24-х играх «красных» и записал на свой счет один ассист. При этом испанец помогает команде контролировать игру, он также пользуется уважением в раздевалке. Тиаго помогает новичкам адаптироваться и всегда поддерживает одноклубников.

Как вам мнение Хаманна? Что думаете о роли Алькантары в современном «Ливерпуле»?