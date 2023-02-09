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«Не понимаю, чем он занимается на самом деле». Диди Хаманн считает, что Тиаго не вписывается в нынешний «Ливерпуль»

Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
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Дитмар Хаманн Дитмар Хаманн
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В беседе с Liverpool Echo бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поставил под сомнение роль Тиаго в нынешней команде Клоппа:

«Тиаго Алькантара – игрок, наличие которого в составе команда не всегда может себе позволить. И если ваша команда не доминирует во владении мячом, вряд ли вы потянете Тиаго. Он футболист, который не выигрывает для команды мячи, не отдает голевые передачи и не забивает голы. Я всегда задавался вопросом – чем Тиаго занимается в «Ливерпуле» на самом деле? Я знаю, что он блестящий игрок, и за ним приятно наблюдать, но в прошлом сезоне он отдал три или четыре результативные передачи и забил один гол в Премьер-лиге».

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Совсем недавно в интервью другому изданию Хаманн заявил, что Тиаго слишком хорош для нынешнего «Ливерпуля».

В этом сезоне Алькантара принял участие в 24-х играх «красных» и записал на свой счет один ассист. При этом испанец помогает команде контролировать игру, он также пользуется уважением в раздевалке. Тиаго помогает новичкам адаптироваться и всегда поддерживает одноклубников.

Как вам мнение Хаманна? Что думаете о роли Алькантары в современном «Ливерпуле»?

3 комментария

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Санжар Уразбаев
Он заниматься тем что отдает о&уенные передачи а партнеры этим не особо пользуются
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Ненавидящий2.0
А предголевых передач сколько не считали? Продвижение мяча там по третям тоже нужно посчитать. Некоторым даже ЗМ за это вручают
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kostylb
а я не понимаю почему на немецкого мостового обращают внимание
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