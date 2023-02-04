Аллисон объяснил, что необходимо «Ливерпулю» для возвращения на вершину

«Ливерпуль» находится в серьезном кризисе.

В новом году «красные» стали худшей командой Премьер-лиги. После 20-ти матчей в первенстве Англии подопечные Клоппа расположились на 10-й строчке турнирной таблицы. В последнем туре «Вулверхэмптон» нанес «Ливерпулю» болезненное поражение, «красные» уступили «волкам» со счетом 0:3.

После матча Алиссон рассказал, что сейчас «красным» очень не хватает травмированных лидеров команды:

«Футбол – это еще и ментальная игра. Вы подготавливаете план на матч, думаете, как лучше выстроить свою игру. Но, выйдя на поле, вы первым делом ошибаетесь и пропускаете? Это совсем не помогает. Мы не должны приходить сюда и тыкать в кого-то пальцем. Мы должны прийти сюда, поверить в себя и сделать все, что в наших силах. Сейчас единственное, что мы можем сделать, – начать ежедневно усердно работать, чтобы наша игра стала лучше, ведь качество у нас уже есть. Нам не хватает нескольких игроков, которые вместе с этим клубом добились больших успехов. Для нас это действительно большая потеря, но, надеюсь, они вернутся в ближайшие недели. С помощью индивидуальных качеств этих игроков команда обретет уверенность».

Как считаете, когда все футболисты «Ливерпуля» будут в строю, результаты команды улучшатся?