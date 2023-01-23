В ближайшие полтора года «Ливерпуль» может потерять 8 игроков. Рассказываем, кто может стать свободными агентами

Руководству придется много поработать.

В составе «Ливерпуля» есть целый ряд игроков, которые уже в этом году могут стать свободными агентами, а также пару ключевых игроков старта, чьи контракты истекут летом следующего года.

Джеймс Милнер. Юрген Клопп уже выразил желание оставить ветерана в команде еще на один сезон. Ему только исполнилось 37 лет.

Адриан Кастильо. Третьему вратарю уже 36 лет, и есть шанс, что после нескольких лет на «Энфилде» он захочет вернуться на родину.

Роберто Фирмино. Все стороны заинтересованы в продлении пребывания бразильца в «Ливерпуле». Вероятно, придется искать компромисс.

Алекс Окслейд-Чемберлен. Этим летом 29-летний футболист собирается уйти в качестве свободного агента. В клубе он запомнился многочисленными травмами.

Наби Кейта. Наименее очевидный случай из всех. У него, вероятно, будет шанс остаться, если он будет в форме и будет регулярно играть.

Артур. Вероятность того, что аренда хавбека «Юве» будет продлена, практически равна нулю.

Тиаго Алькантара. В отличие от всех предыдущих игроков, контракт испанца действует до июня 2024 года. Возможно, что он бы был одним из лучших игроков «Ливерпуля» этого сезона, но ему уже 31 год, и у него большая амбулаторная карта.

Жоэль Матип. Ситуация с центральным защитником практически идентична ситуации с Тиаго − возраст, срок контракта и травмы. Сложно сказать о долгосрочных планах клуба на этот дуэт.

Кого бы вы оставили на «Энфилде», а с кем бы легко распрощались? Пишите в комментариях.