LFC 2020
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В ближайшие полтора года «Ливерпуль» может потерять 8 игроков. Рассказываем, кто может стать свободными агентами

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Артур Артур
Адриан Кастильо Адриан Кастильо
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Ливерпуль Ливерпуль
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Жоэль Матип Жоэль Матип
Наби Кейта Наби Кейта
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Футбол Футбол

Руководству придется много поработать.

В составе «Ливерпуля» есть целый ряд игроков, которые уже в этом году могут стать свободными агентами, а также пару ключевых игроков старта, чьи контракты истекут летом следующего года.

Джеймс Милнер. Юрген Клопп уже выразил желание оставить ветерана в команде еще на один сезон. Ему только исполнилось 37 лет.

Адриан Кастильо. Третьему вратарю уже 36 лет, и есть шанс, что после нескольких лет на «Энфилде» он захочет вернуться на родину.

Роберто Фирмино. Все стороны заинтересованы в продлении пребывания бразильца в «Ливерпуле». Вероятно, придется искать компромисс.

Алекс Окслейд-Чемберлен. Этим летом 29-летний футболист собирается уйти в качестве свободного агента. В клубе он запомнился многочисленными травмами.

Наби Кейта. Наименее очевидный случай из всех. У него, вероятно, будет шанс остаться, если он будет в форме и будет регулярно играть.

Артур. Вероятность того, что аренда хавбека «Юве» будет продлена, практически равна нулю.

Тиаго Алькантара. В отличие от всех предыдущих игроков, контракт испанца действует до июня 2024 года. Возможно, что он бы был одним из лучших игроков «Ливерпуля» этого сезона, но ему уже 31 год, и у него большая амбулаторная карта.

Жоэль Матип. Ситуация с центральным защитником практически идентична ситуации с Тиаго − возраст, срок контракта и травмы. Сложно сказать о долгосрочных планах клуба на этот дуэт.

Кого бы вы оставили на «Энфилде», а с кем бы легко распрощались? Пишите в комментариях.

8 комментариев

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Sotanik
Милли, Тьяго, Фирма, Кейта, Матип.
Кейта можно сливать, только если Джуда подпишут. Матипа тоже бы сливать и искать замену ему, а то чудит похлеще, чем Гомез и Канате вместе взятые.
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Володимир Кравченко
Оставил бы: Тьяго, Фирмино, Милнер. Остальных можно отпускать
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Alpereboev
Интересная ситуация получается. Когда Юрген еще только собирал команду в сезоне 17-18, уже сформировалось атакующее трио был коутиньо, команда играла со всеми на встречных курсах, часто отдавала мяч и душила прессингом. В те времена фирмино получил прозвище опорный нападающий, имея больше всех отборов в лиге. Плюс дикая результативность в лиге и лч. Со временем от этой игры ушли начали душить уже позиционно и подняли линию защиты, начали разыгрывать треугольники и т.д. В прошлом сезоне это уже просто свалилось временами в постоянные навесы в штрафную. Теперь это не работает от слова совсем, вообще недвижно к чему идет перестройка, во что рисунок эволюционирует. Возможно все эти игроки были функциями для каждого футбола в определенные отрезки.
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Александр Чижов
Да что там говорить.Матип лучший защитник,лучше Ван Дейка,если бы не травмы((
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Мужанов Дмитрий Александрович
По сути, можно отпустить всех. Эти игроки ничего сейчас мало что решают а через 0,5-1,5 года и вовсе вряд ли станут лучше. Нужно немного обновить команду(по примеру того же Наполи прошлого сезона) чтобы снова бороться за все титулы.
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Огнян Георгиев
Ответ S-B
Матип хорош против клубов, которые надо взламывать. Отлично продвигает мяч. Ливерпулю нужно два равноценных состава, чтобы один быстрый и мощный - против топов и другой креативный и мощный - против андердогов. Вот доя второго Матип идеален:
Боби Милни Тиаго Матип нада остатся!
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+1
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S-B
Матип хорош против клубов, которые надо взламывать. Отлично продвигает мяч. Ливерпулю нужно два равноценных состава, чтобы один быстрый и мощный - против топов и другой креативный и мощный - против андердогов. Вот доя второго Матип идеален:
+2
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+2
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aseke
Фирмино и Тиаго можно оставить, с остальными попрощаться.
+6
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+6
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