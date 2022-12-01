«Все говорят «агент Трент»: Александер-Арнолд прокомментировал совместное фото с Беллингемом

Александер-Арнолд порадовал болельщиков «Ливерпуля» совместным фото с Джудом Беллингемом. За полузащитником дортмундской «Боруссии» гоняются все футбольные гранды, в том числе «красные».

Трент опубликовал фото с Джудом в своих соцсетях:

В соцсетях сразу же начали шутить о том, что Александер-Арнолд – специальный агент Клоппа, который переманивает в клуб ценные кадры.

А вот что на этот счет сказал сам Трент, когда в интервью BBC защитника спросили о фотографии с Джудом:

«Я просто гулял с другом, не так ли? А все начали говорить «агент Трент»! Несколько игроков сборной выбрались погулять, мы получили выходной, почему бы не посмотреть город? Мы решили сфотографироваться, ведь чемпионат мира бывает лишь раз, может, два раза в жизни. Так что этот момент определенно стоит запечатлеть».

Трент, может, все же попробуешь уговорить Джуда хотя бы заглянуть на «Энфилд»?