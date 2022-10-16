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Алиссон – лучший, Салах – в числе худших: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Ман Сити»

Юрген Клопп Юрген Клопп
Алиссон Алиссон
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Мохамед Салах Мохамед Салах
Диогу Жота Диогу Жота
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В одиннадцатом туре АПЛ «Ливерпуль» сумел одолеть грозный «Сити» Гвардиолы.   

Тяжелый матч провели «красные» на своей домашней арене. Игру команд в первом тайме трудно назвать захватывающей. Жота и Холанд создали лишь по одному опасному моменту в штрафной соперника. Жара началась во второй половине встречи.

Подопечные Гвардиолы полностью завладели инициативой, «красным» оставалось поджидать удачный момент для контратак. На 76-й минуте Алиссон сделал ассист! Именно после его передачи Салах сумел открыть счет в матче. Концовка выдалась очень горячей. На 86-й минуте Юрген Клопп получил прямую красную карточку за споры с арбитром. Весьма агрессивные споры.

«Ливерпуль» сумел удержать счет и завоевать три очка. Но победу «красных» омрачил неприятный эпизод. Уже в концовке встречи Диогу Жота получил повреждение и был заменен. Надеемся, что травма окажется несерьезной. 

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Манчестер Сити»

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