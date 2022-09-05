В презентации новой формы «Ливерпуля» куча интересных отсылок. Рассказываем, чем вдохновлялись создатели

«Ливерпуль» эффектно представил третий комплект формы на сезон 2022/23 в преддверии старта Лиги чемпионов.

Создатели формы вложили в дизайн глубокий смысл. Оказывается, авторов вдохновили известные флаги и знамена «Ливерпуля», которые путешествуют вместе с фанатами по всей Европе.

Таким образом «красные» отдали дань уважения своим болельщикам, без поддержки которых невозможно представить ни одну победу «Ливерпуля».

На этом отсылки не закончились.

Для презентации формы «Ливерпуль» заказал у фаната клуба и создателя флагов Марка Свитмэна баннер, на котором изображен европейский континент и 97 звезд, каждая из которых символизирует выездную победу или трофей «красных», завоеванный на просторах Европы.

Сама локация в видео тоже весьма символична. Видео было снято в «Олимпии» – концертном зале, в котором болельщики «Ливерпуля» собираются вместе для просмотра выездных матчей клуба. Именно здесь фанаты, которые не смогли отправиться в Мадрид в 2019 году, наблюдали за победой «красных» в финале Лиги чемпионов.

Ливерпуль известен прежде всего не футболом, а музыкой. Поэтому саундтрек презентации новой формы «красных» особенный. Музыку к ролику создала местная группа, участники которой болеют за «Ливерпуль», коллектив называется The Cheap Thrills. Кстати, некоторые строчки из песни музыкантов можно заметить на баннере Свитмэна.

Самая трогательная деталь формы находится на обратной стороне футболки. Изображение числа 97 в окружении двух факелов, символизирующих вечный огонь, – дань памяти жертвам трагедии на стадионе «Хиллсборо». В тот день погибли 97 человек.

Еще несколько фотографий третьего комплекта формы «красных»: