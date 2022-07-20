Потратили 76 млн, получили 58 млн: итоги трансферной кампании «Ливерпуля»

До сих пор «Ливерпуль» был очень активен на трансферном рынке, подписав трех игроков и избавившись от восьми.

До закрытия трансферного окна еще далеко, у команд есть больше месяца, чтобы обзавестись новичками или, напротив, избавиться от ненужного балласта.

Вероятно, «красные» больше никого не подпишут, но еще несколько футболистов могут покинуть клуб, если поступит хорошее предложение.

Давайте попробуем подвести промежуточные итоги летней трансферной кампании «Ливерпуля», рассмотрев все трансферы команды, за исключением арендованных футболистов.

Пришли

– Дарвин Нуньес («Бенфика», 64 млн фунтов);

– Кэлвин Рэмзи («Абердин», 4 млн фунтов);

– Фабиу Карвалью («Фулхэм», 8 млн фунтов).

Общие расходы: 76 миллионов фунтов стерлингов (без бонусов).

Ушли

– Дивок Ориги («Милан», бесплатно);

– Лорис Кариус (бесплатно);

– Бен Вудберн (бесплатно);

– Шейи Оджо (бесплатно);

– Садьо Мане («Бавария», 28 млн фунтов);

– Такуми Минамино («Монако», 13 млн фунтов);

– Неко Уильямс («Ноттингем Форест», 17 млн ​​фунтов);

– Бен Дэвис (бесплатно, «Рейнджерс»).

Общий заработок: 58 миллионов фунтов стерлингов (без бонусов).

Чистые расходы на данный момент: 18 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что следующий кандидат на вылет из команды – Натаниэль Филлипс, при этом еще неизвестно, уйдет ли игрок навсегда или отправится в аренду. «Красные» хотят как минимум 15 миллионов фунтов стерлингов за центрального защитника.

Что касается новых приобретений, надежный журналист Джеймс Пирс заявил, что «Ливерпуль» пока не собирается никого покупать, если только на рынке не появится интересное предложение.