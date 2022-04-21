«Ливерпуль» будет немного скромнее, чем «Бавария»: защитник «Вильярреала» Пау Торрес анонсирует полуфинальный поединок

«Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Защитник Пау Торрес проанализировал предстоящий матч, признав, что «Ливерпуль» является фаворитом, но сделав им предупреждение.

«Сейчас они явные фавориты; они в отличной форме», — сказал Торрес.

«Они пользуются любой оплошностью при малейшей возможности. Мы должны знать, против кого играем, и это нормально — признать, что они фавориты».

«Но такими же были «Ювентус» и «Бавария». Мы здесь, чтобы подготовиться к матчу, работать над этим и продолжать преподносить сюрпризы. В конце концов, нам нечего терять».

«Мы очень жаждем делать великие дела. Наш успех не будет сюрпризом, потому что мы только что выбили «Юве» и «Баварию», так что «Ливерпуль» будет немного скромнее, чем «Бавария», и будет тщательно готовиться, зная, на что мы способны».