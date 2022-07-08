Красная Пресня, Тарасовка и «Лужники». Рассказываем об исторических местах для «Спартака»

Несколько месяцев назад Sports.ru вместе с Winline и ФК «Спартак» запустили спецпроект, чтобы узнать географию болельщиков московского клуба. «Территория «Спартака» – это интерактивная карта, на которой каждый фанат может отметить город, откуда болеет за красно-белых, а также собрать карточки с историческими для команды местами, которые разбросаны по всему миру, и получить возможность выиграть абонемент на домашние матчи «Спартака» в сезоне 2022-23! В качестве подсказки раскрываем некоторые «места силы» легендарного клуба – остальные вы найдете на сайте спецпроекта «Территория «Спартака».

Район Красная Пресня: место рождения «Спартака»

Местом рождения московского «Спартака» принято считать Красную Пресню – район, известный революционными событиями 1905 и 1917 годов.

Здесь жила семья Старостиных и их друзья – первый состав команды, которая, не раз меняя название, лишь в середине 30-х обрела имя «Спартак». К сожалению, ни поле Горючка (пустырь за нынешним Московским зоопарком, где играли в футбол первые спартаковцы), ни дом Старостиных до нашего времени не сохранились – исчезли вместе с застройкой и перепланировкой.

Тарасовка, Московская область: тренировочная база

С 30-х клубная база в Тарасовке была главным спартаковским местом на карте Москвы и Московской области. Она славилась не только лучшим тренировочным футбольным полем в окрестностях столицы, но и своей доступностью для болельщиков – до середины 90-х ее ворота были открыты для всех, кто хотел побыть рядом с командой в дни между официальными матчами.

В 2011 году базу отреставрировали и обновили, а в 2019-м было принято историческое решение – основа «Спартака» стала тренироваться на базе в Тушине. Сейчас клуб вновь проводит подготовку к играм в легендарной Тарасовке – важнейшей точке для спортивной и культурной истории «Спартака».

Стадион «Парк де Пренс» в Париже (Франция): матч между сборной Москвы («Спартак» и «Динамо») и «Рэсингом»

Матч 1 января 1936 года на стадионе «Парк де Пренс» – один из важнейших в истории отечественного футбола. Объединенная команда, составленная из игроков «Спартака» и «Динамо», сыграла в Париже против лидера чемпионата Франции «Рэсинга» и проиграла в равной борьбе 1:2.

Несмотря на поражение, матч против «профессионалов» стал важным аргументом к созданию собственного, клубного футбольного чемпионата СССР, который впервые был разыгран в том же, 1936 году.

Стадион ЦДКА (снесен) на 4-м Лучевом просеке, Москва: матч с ЦДКА и первый титул

Первые чемпионаты СССР разыгрывались в один год – весной и осенью 1936-го – и длились всего два месяца, поэтому каждый матч был как решающий.

Осенний турнир «Спартак» прошел лучше других, обыграв в самом начале основных соперников. Гостевой матч с ЦДКА в последнем туре был определяющим – в случае победы «Спартак» брал бы первый титул. По воспоминаниям участников, во втором тайме болельщики окружили поле живым кольцом. В атмосфере всеобщей поддержки «Спартак» обыграл ЦДКА 3:1 и стал чемпионом.

Стадион «Динамо», Москва: «Спартак» против сборной Басконии

Турне сборной Басконии по СССР с целью сбора денег на поддержку республиканцев в Гражданской войне в Испании – крупнейшее событие в истории советского футбола довоенной поры.

Баски провели в Союзе девять матчей и проиграли лишь раз – «Спартаку». Москвичи вышли на поле стадиона «Динамо» в своем лучшем составе, усиленном несколькими игроками извне, и выиграли 6:2, перестроившись на практически неизвестную в СССР тактическую схему «дубль-вэ».

Норильск: футбольная команда Андрея Старостина в лагере

В 1942 году Андрея Старостина вместе с тремя братьями арестовали по политическим обвинениям, а в 1943-м приговорили к 10 годам лагерей и отправили в Норильск.

Как описывал сам Старостин, он занимался там «организацией» спорта: тренировал местную футбольную команду, а также играл в хоккей с мячом. Как и в лагерной жизни других братьев, футбол и принадлежность к «Спартаку», сыграли ключевую роль в выживании и возвращении Андрея Петровича в Москву после смерти Сталина.

Стадион «Мельбурн Крикет Граунд», Мельбурн (Австралия): финал футбольного турнира Олимпиады между СССР и Югославией

Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне были лишь вторыми в истории, в которых принимала участие сборная СССР. После тяжелого (с политической точки зрения) поражения от Югославии на Олимпиаде-1952 советские футболисты играли в Австралии под большим давлением.

Победив Болгарию, сборная СССР, в основе которой было восемь игроков «Спартака», пробилась в финал, где снова встретилась с командой Югославии. Но на этот раз оказалась сильнее: единственный гол в том матче забил спартаковец Анатолий Ильин.

Стадион «Хайбери» (снесен), Лондон (Англия): разгром «Арсенала» в Кубке УЕФА

Традиция обыгрывать британские клубы появилась у «Спартака» в 80-х и сохранялась до 2000 года. Их вертикальный стиль и игра в защите «в линию» очень хорошо подходили комбинационному футболу москвичей – в 11 матчах они побеждали девять раз.

Со своим первым английским соперником – «Арсеналом» – «Спартак» встретился в Кубке УЕФА-82/83. За блестящей победой дома 3:2 последовал разгром в гостях. Забив пять мячей, «Спартак» выбил «Арсенал» из еврокубка и прошел во второй раунд.

Стадион «Лужники», Москва: золотой гол Валерия Шмарова киевскому «Динамо»

Сезон-1989 – первый для «Спартака» под руководством Олега Романцева. После ухода Константина Бескова казалось, что команде понадобится какое-то время на восстановление, но в действительности это был один лучших чемпионатов 80-х – с борьбой за титул до самого конца.

В матче с киевским «Динамо» только победа обеспечивала «Спартаку» первое место. При счете 1:1, за несколько секунд до конца, невероятный гол со штрафного Валерия Шмарова – в ближнюю девятку – принес «Спартаку» последнее советское чемпионство.

Стадион Войска Польского, Варшава (Польша): победа в матче с «Легией» в Лиге чемпионов

К последней игре группового этапа Лиги чемпионов-95/96 «Спартак» уже решил все свои задачи: пять побед выводили его в плей-офф с первого места. Единственной целью было установить рекорд турнира – не потерять ни одного очка. Для этого надо было обыгрывать в гостях «Легию». И благодаря голу Рамиза Мамедова «Спартак» сделал это!

Увы, матч оказался своего рода прощанием с прежним «Спартаком»: после игры Олег Романцев объявил об уходе с поста тренера, а в межсезонье команду покинули ее лучшие игроки.

Стадион «Петровский», Санкт-Петербург: золотой матч «Спартак» – «Алания»

Команда Георгия Ярцева, прозванная «пионеротрядом», выиграла самое запоминающееся чемпионство 90-х годов. «Алания» и «Ротор» были впереди почти весь сезон-96, однако в конце года «Спартак» смог зацепиться за место наверху.

В золотом матче с «Аланией», проходившем на нейтральном поле стадиона «Петровский», блистали лучшие игроки того периода: Илья Цымбаларь и Андрей Тихонов, забившие два мяча – 2:1. Особенно запомнился гол Тихонова – с острого угла, под рукой вратаря Сергея Крамаренко.

Стадион «Открытие Банк Арена», Москва: первый чемпионский титул на своем стадионе

Более 90 лет, с момента основания, у «Спартака» не было своего стадиона. За это время команда успела поиграть на многих аренах Москвы: и в «Лужниках», и на «Динамо», и в «Олимпийском», и на стадионе им. Э. А. Стрельцова («Торпедо»).

С появлением «Открытия Арены» в 2014 году «Спартак» наконец-то обрел свой дом, а в 2017-м впервые за много лет стал чемпионом страны. Именно на этом стадионе за три тура до конца сезона в матче с «Томью» были добыты важнейшие очки: единственный и победный мяч с пенальти забил Квинси Промес.

Стадион «Диего Армандо Марадона», Неаполь (Италия): сенсационная победа над «Наполи» в Лиге Европы

Успехи в Кубке европейских чемпионов 1991 года — когда «Спартак» в гостях обыграл «Наполи» с Марадоной в составе, а затем дошел до полуфинала – в 2021-м казались красивой историей из далекого прошлого. «Наполи» шел в чемпионате без поражений – «Спартак», наоборот, играл неудачно.

Но вопреки всем прогнозам москвичам удалось победить в Неаполе – с камбэком после быстро пропущенного гола, удалениями и отмененным пенальти! В итоге «Спартак» занял первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы, где, к сожалению, так и не сыграл.