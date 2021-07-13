Космический блог
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Устали от футбола? Вместе с героями фильма «Космический джем: Новое поколение» мы сделали тест, в котором его немного потроллили!

Отведите душу.

15 июля в прокат выходит продолжение культовой баскетбольной ленты про мультяшек из Loony Tunes – «Космический джем: новое поколение».

На месте главного героя (в первой части был легендарный Майкл Джордан) теперь окажется баскетболист Леброн Джеймс: ему предстоит спасти своего сына, попавшего во вселенную мультгероев, и сразиться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями реальных игроков. 

Мы и мультгерои вселенной Space Jam немного устали от футбола, который последний месяц был буквально везде. Поэтому мы подготовили тест с самыми яркими хейтерскими цитатами в адрес футбола – отведите душу вместе с нами!

 И оцените трейлер!

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