8 комментариев

Сегодня ждем дебюта в РПЛ.

На этой неделе 25-летний форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила (ударение на первый слог) подписал 4-летний контракт с ЦСКА – в пятницу вероятен его дебют в гостевой игре с «Оренбургом».

Давила – седьмой чилиец в истории РПЛ

Первым в феврале 2002-го стал опорный полузащитник Марко Вильясека, которого «Спартак» купил в «Коло-Коло» за $1,5 млн на место Виктора Булатова.

Еще до старта чемпионата Марко покинул Москву, объяснив это нежеланием жены переезжать в Россию, а в 2004-м примкнул к «Ростову», но после одного гола в 6 матчах выпал из состава и доигрывал сезон в дубле.

Для ЦСКА Давила – третий чилиец после Виктора Мендеса, купленного год назад, и Марка Гонсалеса. Летом 2009-го тот пришел из «Бетиса» на место Юрия Жиркова и через две минуты после выхода на замену в игре с «Локо» сделал голевой пас Алану Дзагоеву.

Потом Гонсалеса постоянно преследовали разные травмы – вплоть до обильного кровоизлияния в мышцу бедра. В чемпионском сезоне-2012/13 он отыграл только 119 минут и через полгода вернулся на родину. В конце 2019-го Марк завершил карьеру, а в марте 2021-го перенес инфаркт миокарда.

В июле 2023-го Давила играл на позиции Гонсалеса (левого вингера), но этим сходства ограничиваются. Марк был фланговым игроком, а в июле-2013 даже провел 90 минут на место левого защитника в игре с «Локо». Давила же – форвард второго темпа, способный атаковать с любого фланга.

По манере игры он больше напоминает Хорхе Карраскаля, который острил в нападении за счет дриблинга и нестандартного мышления, но не очень вдохновенно мешал атакам соперника.

Владимир Федотов посчитал плюсы Хорхе недостаточными для того, что перестраивать под него систему игры, и 6-миллионный колумбиец – самое дорогое приобретение ЦСКА после лета-2020 – оказался в опале. Возможно, в ближайшие месяцы мы поймем, зачем Федотову привезли нового игрока похожего профиля.

«Единственное, что в нем не нравится – нырки»

«Давила перемещается по всему фронту атаки, – говорит журналист ESPN Chile Кристофер Брандт. – Он мобилен, обладает отличным ударом и накопил богатый опыт, ведь играет за границей уже шесть лет, а ЦСКА – его четвертый иностранный клуб.

Виктор совершит важный скачок в карьере, если в России обретет стабильность и зрелость – ему не хватало этого в сборной Чили. В предпоследнем матче, против Кубы в июне 2023-го, он отметился голевым пасом, и это его единственное результативное действие в четырех матчах за сборную».

«С момента первого приглашения, в мае 2018-го, он отыграл за сборную Чили 150 минут, – добавляет журналист Bolavip Chile Кристиан Алехандро. – Больше всего Виктор запомнился мне эпизодом в Монтевидео, в игре отбора ЧМ-2022 с Уругваем.

В середине второго тайма он заменил Эдуардо Варгаса при счете 1:1. На 88-й минуте мяч после прострела Давилы попал в руку Себастьяну Коатесу, но парагвайский судья Эбер Акино не назначил пенальти. На последней минуте сборная Чили пропустила и проиграла.

Тот эпизод – первое, с чем у меня ассоциируется Виктор. На родине он играл за середняка «Уачипато», которому в нашей стране уделяется меньше внимания, чем грандам вроде «Коло-Коло» и «Универсидад де Чили».

Но в 20 лет Давила переехал в Мексику, в феврале-марте 2018-го забил четыре мяча в пяти играх за «Некаксу» и обратил на себя внимание главного тренера сборной Чили Рейнальдо Руэды».

«Давила приехал в «Некаксу» молодым, но уже семейным человеком, – говорит мексиканский журналист Пако Вела. – Он не раз говорил о позитивном влиянии на его карьеру семьи и рождения дочери Хлои.

Виктор – очень техничный атакующий футболист широкого профиля: ассистирует, забивает, ведет игру. В Мексике он стал более разносторонним игроком, когда начал помогать защите. К тому же он очень крепкий парень – здорово заботится о себе в физическом плане.

Единственное, что мне в нем не нравится – симуляции, нырки. Это изъян, который лучше бы устранить».

«У Давилы неплохо получалось и в центре атаки, но он опаснее, когда нападет из глубины, – говорит журналист TV Azteca Deportes Хулио Сауседо. – Кстати, при невысоком росте (173 см) он классно играет головой и нередко забивает таким образом.

Кроме того, Виктор довольно религиозный человек и увлекается падел-теннисом: даже занял второе место на любительском турнире. А родился он в Икике – одном из странных городов мира. Там есть и море, и пустыня. В Икике не бывает осадков, а значит – почти нет растительности».

Давила назвал Россию спокойной и безопасной страной

Давила покинул родной город и семью в 11 лет, но не жаловался на судьбу. Когда его спросили, на какие жертвы он пошел ради футбола, Виктор сказал:

«Не думаю, что жертва – правильно слово. Я рано уехал от семьи, но это было частью того, чем я увлечен. Для меня это не жертва. Жертву приносят люди, которым приходится вставать в 6 утра по долгу службы и делать то, что не нравится, потому что нет другого выбора».

Виктор провел в «Уачипато» 8 лет и уехал в Мексику через несколько месяцев после провального для Чили Кубка Америки U-20. Незадолго до отъезда Виктор сменил агента, отказался продлить контракт и ушел свободным агентом, расстроив президента «Уачипато» Марсело Пеше – он получил за Давилу лишь $200 тысяч.

В «Некаксе» Виктор встретил трех чилийцев – Игора Лихновски, Матиаса Фернандеса и Фелипе Гальегоса. Последний приобщил Давилу к вере, а бывший полузащитник «Фиорентины» стал примером на поле.

За полтора года в «Некаксе» Виктор набрал 13+5 в 42 матчах и стал самым дорогим чилийским игроком в истории мексиканского футбола: «Пачука» купила его за $12 млн.

Через месяц этот клуб возглавил легендарный аргентинский бомбардир Мартин Палермо, но за год с ним Виктор забил лишь три мяча – сказался перелом малой берцовой кости в марте 2019-го.

Лучшую результативность (14+5 в 43 матчах) Давила показал у другого тренера – Игнасио Амбриса, помощника Хавьера Агирре в мадридском «Атлетико» (2006 – 2009). Виктор начинал у Амбриса в «Некаксе» и к нему же отправился в конце 2020-го, когда сменил «Пачуку» на «Леон».

У Амбриса Давила разыгрался настолько, что продолжил регулярно забивать и при следующих тренерах, а их в последние два года сменилось в «Леоне» четверо. В этом году Давила стал MVP победной для «Леона» Лиги чемпионов КОНКАКАФ – в финале обыграли «Лос-Анджелес» Карлоса Велы и Джорджо Кьеллини.

Этот триумф обеспечил «Леону» место в клубном чемпионате мира, а Давилу вернул в сборную Чили. В июне 2023-го обсуждался его переход в «Толуку», новый клуб Амбриса, но в конце июля Виктор выбрал ЦСКА. В следующие три недели $5 млн шли из Москвы в Мексику через ОАЭ, Венесуэлу и Чили.

«По поводу денег я сильно не переживал – за моими плечами большая команда профессионалов, которые вели этот трансфер, – сказал Давила по прилете в Москву. – Несмотря на проблемы с денежным переводом, я был спокоен, потому что понимал: ЦСКА не отступится.

Их интерес к моему переходу был очень существенный, и мой интерес также огромный. РПЛ – боевая лига, тут европейский уровень футбола. Также я многое узнавал о России. Это спокойная и безопасная страна. А Москва — это город, который может дать тебе все».

Фото: Gettyimages.ru/Leopoldo Smith; РИА Новости/Григорий Сысоев; ПФК ЦСКА