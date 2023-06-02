8 комментариев

Интервью Дмитрия Воробьева.

«Оренбург» – главная сенсация сезона, а Дмитрий Воробьев – лучший бомбардир клуба после ухода Сычевого-Писарского. Причем спортивный директор «Оренбурга» говорил, что сначала «Крылья» хотели именно Воробьева, но его сумма выкупа оказалась выше.

В итоге Дмитрий остался и весной забил знаковые для команды Лички мячи – пяткой «Спартаку» и со штрафного «Локомотиву».

Воробьев уверен, что «Оренбург» достоин большего, чем восьмое место

– Гол пяткой «Спартаку» самый эффектный в твоей карьере?

– Еще выделил бы гол «Нижнему Новгороду» за «Оренбург» в ФНЛ. Пробил сильно, верхом – с довольно острого угла. А пяткой до «Спартака» никому не забивал.

– Как вышло, что после гола так и не снял майку (под игровой была другая – с поздравлением маме с днем рожденья – Sports.ru)?

– Хотел поднять и показать, но секунду подумал и [из-за желтой на 4-й минуте] не стал рисковать, чтобы команду не подставить. Раньше после голов я вообще ничего такого не придумывал. Со «Спартаком» первый раз решил – и не получилось.

Как Дмитрий все же показал футболку: «Мамулечка, с днем рождения» – крайне милый момент

– Часто мама бывает на твоих матчах?

– Где-то раз в два месяца гостит. Как по внукам соскучится, так и приезжает.

– В этом сезоне ты играл нападающим, атакующим полузащитником, левым и правым вингером. Где привычнее?

– Естественно, в центре атаки. Но наш тренер под каждую команду подстраивает тактику и, думаю, ему виднее, где лучше использовать мои сильные качества.

Например, с «Зенитом» я практически опорника исполнял. Игроки устали и пришлось опускаться в центр поля, помогать.

– Много ли Личка работает с тобой персонально?

– Раз в две игры точно есть индивидуальная теория. Иногда пихает и говорит, как правильно действовать. Указывает, например, на самые простые мячи, которые можно спокойно сохранить, а я чего-то выдумываю и теряю. За это и получаю втык.

– Какие в тренерском штабе функции у младшего брата Марцела Лички – Марио?

– Он помощник. Где-то раз в неделю Марцел дает второму тренеру придумать и провести тренировку. Да и в остальное время Марио работой не обделен, часто нам что-то подсказывает. Он много где поиграл [в Италии, Англии и Франции], поэтому всегда к нему прислушиваюсь.

– Чем заняты другие тренеры?

– Испанец Армиче Вега – тренер по физподготовке. Вместе с Женей Стукаловым отвечает за разминку, спринты и станции. Адесойе Ойеволе в основном с защитниками теории проводит, но иногда и атакующим игрокам подсказывает.

– В атаке «Оренбурга» ты нередко выходишь с четырьмя иностранцами – как вы сработались?

– В плане футбольной коммуникации они хорошо себя проявляют, да и в Оренбурге освоились. Если б Мансилье здесь не нравилось – не подписал бы контракт на три года. Недопонимания у меня с ними нет. Все идет в нужном русле и приносит результат – пока не большой, но он есть. Думаю, дальше будет лучше.

– Лучше восьмого места?

– Да. Мы с начала сезона хотели забраться как можно выше и нам это было по силам. Но обидно теряли очки – то по своей вине, то по чужой.

Восьмое место – это по результату, но не по игре. Мы играем красочно.

– Кто в РПЛ играет еще красочнее?

– Да все, кто не бьет тупо диагонали, а спокойненько старается выходить из обороны. Команды из топ-4. Только вместо «Ростова» я бы «Краснодар» поставил. Еще нравится, как «Ахмат» в атаку играет.

– Самая обидная потеря очков?

– С «Локомотивом» в апреле создали очень много моментов. В первые 15 минут могли три забить. Реализация подвела.

Потом еще подходы были, один я мог хет-трик оформить, но ограничился голом в раздевалку – стало 1:3. Вышли на второй тайм и сразу пропустили. Бросились в атаку и попали в плен.

Воробьев давно покинул «Краснодар», но до сих пор играет в шахматы с однокашником – Даниилом Фоминым

– Раньше ты проводил каникулы в родном поселке Кубанская степь. Как будет этим летом?

– Снова туда поеду, конечно. У меня же там дом, все мои родные, я оттуда родом, там спокойненько. Если родился в деревне, любовь к ней уже не пропадет.

– Сколько там времени проводишь и чем занимаешься?

– Если никуда не летим с семьей – прямо весь отпуск. А занятия – рыбалка, охота, семья, дети, друзья.

Знакомые иногда просят маечку или шарфик привезти, но особых футбольных экспертов там нет, так что об игровых делах меня не расспрашивают. Как раз удается хорошо отдохнуть, соскучиться по футболу и с новыми силами вернуться в команду.

– Ты рассказывал про брата из детского дома, который в 19 лет оказался в вашей семье. Как он к вам попал?

– Он уже выпустился из детдома, мы дружили. Он меня на год старше. Я тогда в «Краснодаре» играл и приехал в отпуск. Говорю ему: «Братан, как дела? Приезжай к нам в гости. У меня отпуск». Он приехал и остался.

– В каких условиях ты занимался футболом до академии «Краснодара»?

– Сначала в родном поселке, потом ездил на турниры со сборной Каневского района. Летом играли на большом поле, зимой – на футзальном.

В «Краснодар» я сначала приехал к команде 1996 года. Мне сказали: «Через год приезжай». Я приехал через год в команду 1997-го, и меня взяли. Потом еще пробовался в краснодарской СДЮСШОР № 5. Туда тоже брали, но я выбрал «Краснодар» и переселился в академию. Это два часа езды от моего поселка.

– По дому тосковал?

– Естественно. Первые полтора-два года после выходных тяжело было возвращаться в академию. Помню минутку слабости – подъезжаем к месту, где жили команды, и говорю папе: «Все, я не хочу, хочу домой». – «Давай ты 2-3 дня здесь побудешь и я тебе позвоню – спрошу, что решил».

Уже на следующий день я позвонил папе и сказал, что остаюсь. Думаю, это было ключевое решение в жизни.

– Как относился к тому, что тренеры команд академии ежегодно меняются?

– Сначала не понимал, но у каждого тренера свой стиль, и воспитанники не должны зацикливаться на одной схеме, на одном тренере. Тогда нам во взрослой карьере будет легче привыкать к переменам, к новым тактикам.

Вернее тактика-то у всех в «Краснодаре» одна – средний и короткий пас, красивый футбол, но тренеры отличаются по поведению и психологии – это многое дает футболистам.

– Ездили с командой академии за границу?

– Нам даже сборы в Испании устраивали, двухнедельные. Потом гоняли туда на товарищеские матчи и турниры. Когда ты молодой, прикольно где-то побывать, посмотреть другие страны. Мы также летали в Швейцарию и Сербию.

Больше всего Барселона понравилась, два или три раза там были. Ходили на матч «Барсы» с «Депортиво», смотрели на Лионеля Месси – гения футбола. В магазине «Камп Ноу» купил разные сувенирчики и магнитики родителям.

– Шахматами ты в академии «Краснодара» увлекся?

– Да. У меня и отец любит поиграть. Сначала дома меня учил, я что-то понимал. А в «Краснодаре» были уроки шахмат, и я их уже полноценно полюбил.

Шахматы во всем помогают – в стратегии, памяти, мышлении. Сейчас Непомнящий играл с Дином Лижэнем, и я каждую партию на телефоне смотрел. На меня уже жена кричала: «Ты ненормальный? По 6 часов смотришь, хватит!» Ну что я могу поделать – нравится мне.

Я и сериал «Ход королевы» начал смотреть на пиратских сайтах, но там много рекламы. Найду в хорошем качестве и посмотрю нормально.

– Болеешь за Непомнящего?

– Мне нравится его агрессивный шахматный стиль. Когда он был претендентом и играл с Магнусом Карлсеном, тоже все партии смотрел.

– Ты наверняка садился за доску с Даниилом Фоминым.

– Да, и в школе, и сейчас даже иногда играем онлайн: в основном – на сборах. Когда восстановление идет, присылаю ему заявочку – и через полчаса-час начинаем. Только последние полгода не играли. Не знаю, на каком он уровне сейчас – может, сбавил, ха-ха.

Последние партии у нас упорные получились: то он выигрывал, то я. А в академии «Краснодара» я ему уступил в финальной стадии, когда победитель выходил на Сергея Николаевича [Галицкого], но он все равно меня с собой позвал. Я рядом сел и мы в две головы думали. Кажется, выиграли.

– Когда шахматы смотришь, это другие эмоции, чем при просмотре футбола?

– В футболе все быстро происходит, он более эмоциональный, а в шахматах нужно чуть-чуть подумать: смотришь и анализируешь, почему игрок так сходил.

Галицкий видел в Воробьеве латераля: «Справа вырастешь в большого футболиста»

– Кто в «Краснодаре»-1997 выделялся?

– Даниил Фомин, Лео Гогличидзе [«Урал»], Виталий Стежко [«Енисей», Первая лига], вратарь Антон Федюшкин [«Тверь», Вторая лига].

На чемпионате России по своему году мы показали уникальный результат. За весь турнир ни одного мяча не пропустили и заняли второе место. Не знаю, есть ли еще такие команды в истории турнира.

– Как так вышло? 0:0 в финале?

– Да, в финале с «Рубином» нарвались на удаление в начале второго тайма, и по пенальти проиграли. Было очень обидно.

– Как Галицкий предложил тебе стать латералем?

– Подошел в 2016-м: «Дим, хотим тебя попробовать справа в защите». – «Ну давайте». Начал за «Краснодар-2» играть в этой роли, тренировался с основой. Через два-три месяца вернули в атаку.

Опять поехал на сборы с основой. Сначала был в нападении, а потом подошел гендиректор Хашиг: «Хотим опять правым защитником попробовать». – «Можно я подумаю?»

Созвонился с отцом. Сказал: «Пап, душа к атаке лежит». Он: «Если не хочешь – подойди и скажи».

– Чем Галицкий мотивировал твой перевод в защиту?

– Сказал, что в России мало атакующих правых защитников: «Мы Сережу Петрова из опорной зоны перевели направо. Видишь, как он освоился, все нормально. В атаке у тебя порядок. Подтянем оборону и универсалом будешь».

– Когда Галицкий предложил сменить позицию, ты проникся этой идеей или было неудобно отказать?

– Он заинтересовал меня своими аргументами. Сказал: «Справа вырастешь в большого футболиста». Я согласился, но в обороне «Краснодара-2» только проблемы создавал.

– Вместо Ари против «Партизани» в Лиге Европы-2016/2017 ты уже в атаку выходил?

– Да. Сначала, кажется, вообще в старте должен был выйти, но за час или полтора до игры что-то поменяли – и выпустили на замену.

– Почему через две минуты желтую получил?

– Да хорошо, что не красную. Был спорный мяч, хотел достать в подкате и игроку в ногу дал. Сразу отметился, так сказать.

Потом с «Ниццей» в группе мог появиться. Сказали: «Десять минут – и выходишь». Я побежал разминаться, но Гранквист удалился, и пришлось другую замену делать.

– Чем работа с Кононовым запомнилась?

– Георгич – сильный тренер. С молодыми хорошо общается. Чуть ли не после каждой тренировки объясняет – что ты сделал правильно, а что нет. У него в принципе со всей командой был хороший контакт.

– Шалимов – другой?

– Мы с ним в «Краснодаре-2» работали. На тот момент двоякое впечатление осталось. Я с мячом – мне пихают. Я без мяча – мне пихают.

– В общем, часто придирался.

– Да, можно и так сказать.

В Чехии Воробьев несколько месяцев не получал зарплату. Жил в комнате на стадионе и на велосипеде ездил в ресторан

– Как ты покинул «Краснодар» летом 2018-го?

– После аренды в «Афипсе» отдыхал дома и позвонил в «Краснодар» – уточнить, когда сборы, что по мне. Ничего же не знал. Ответили: «Сейчас у нас совещание, завтра скажем».

Завтра сказали: «Делаем тебя свободным агентом». Я поехал и забрал документы.

– Почему долго не находил новый клуб?

– Разные деятели говорили: «Сейчас-сейчас. Подожди. Вот сейчас». В итоге ни туда ни сюда. Все лето дома просидел и поехал в Крым. Сказали: «Приезжай хотя бы на полгода. Чего без команды сидеть? У нас до зимы отыграешь, а там решишь.

Я уже ехал в Крым, когда позвонил бывший игрок «Краснодара» Евгений Шипицын: «В Чехию хочешь на просмотр?» – «Конечно!» Развернулся – и в аэропорт.

– Отец тоже тебе тогда помогал?

– Да, я же еще в «Мордовию» ездил на просмотр – и это все без контракта, без денег. В Чехии тоже зарплаты не было, и отец давал денег на еду, на перелеты.

– Как выглядел просмотр в «Градец-Кралове»?

– У них через неделю чемпионат стартовал, а я дома двигался, но не так, чтобы физическую форму набрать. Неделю потренировался и услышал: «С мячом работа нормальная, но физика не очень. Как наберешь кондиции – посмотрим и подпишем тебя».

Но я не хотел полгода сидеть без зарплаты в чужой стране. Тяжело было бы. Позвали в Грузию. Приехал, потренировался и разговорился с одним парнем. Он рассказал: «Мы тут иногда сдаем игры». Я позвонил папе: «Все, уезжаю отсюда».

Дальше – к агенту в Чехии: «Можно вернуться на те же условия?» – «Сейчас узнаю». Перезванивает: «Да, прилетай. Они только рады будут, если вернешься».

В Чехии я первый месяц сам питался, в магазин ходил, а жил в комнатке на стадионе. Потом агент пробил, чтобы клуб оплатил мне обеды и ужины в ресторане. До него 40 минут было, но мне велосипед дали, и ездил через весь город.

– Как тебе Градец-Кралове?

– Крутой город, спокойный, без суеты. Красивая главная площадь. Понравились центр и набережная. Приятно там гулять.

– Как команда перемещалась между городами?

– На автобусе. Самый дальний выезд: часа три с половиной-четыре. Там все близко.

– Что поразило в чешском футболе?

– Сколько же там команд! В Праге, кажется, тысячи две. И на все ходят люди, болеют.

– А у «Градец-Кралове» какие болельщики?

– Очень эмоциональные. Гонят команду, особенно на дерби. У них с «Пардубице» вроде главная заруба. Там у стадиона ларечки с пивом и после них ребята уже такие хорошие на трибунах орут.

– В комнате на стадионе один жил?

– Меня поселили с бразильчиком Уэсли Танке. Через переводчик с ним общались. Спустя три-четыре недели он на квартиру съехал, а я на стадионе остался.

– Как общался со словацким тренером Зденко Фрталой?

– Пресс-атташе «Градец-Кралове» знает русский и переводил мне установки тренера.

Фртала – прикольный тренер. Как и у Лички, у него неделя-две – тяжелые сборы. А потом товарищеские матчи каждые три дня – и через практику быстро набираешь форму.

Он регулярно со мной общался. Говорил: «Работай, в тебе все есть». Постоянно называл меня российским Джеко: «У тебя такой же стиль, как у Эдина!»

Правда, в конце года надо было определяться по мне, и спортивный директор хотел оставить, а главный тренер был против. Я уехал и недели через две прочел, что они на мое место словака взяли.

В «Сочи» Воробьев подолгу спорил с тренером Фоменко и с удовольствием вернулся в «Оренбург»

– Дальше ты попал к Дмитрию Черышеву в «Нижний Новгород» – почему не забивал?

– Молодой. Адаптация. На тренировках выглядел хорошо, а в играх ноги быстро садились. Тренер пихал: «Нафиг ты мне на тренировках нужен? Ты мне в играх нужен, а ты выходишь – и ничего». Может, в психологии было дело. С тех пор я в этом плане окреп.

– Из Нижнего ты уехал в «Волгарь», опустился из Первой лиги во Вторую. Где было тяжелее с деньгами – в Чехии или в Астрахани?

– В Чехии, конечно. Там я вообще ничего не получал, а в Астрахани платили. Правда, я поначалу не был основным нападающим, а в марте 2020-го сезон прекратили из-за ковида.

Я позвонил тренеру: «Можно домой семью отвезу? Чего мы здесь, в квартире? В деревне частный дом, на улицу выйти можно, а тут…» Тогда же гоняли всех.

Мы поехали домой и спокойно жили. Даже не ощущалось, что какой-то карантин. Деревня есть деревня.

– И как ты после 4 голов во Второй лиге стал на следующий сезон вторым снайпером ФНЛ с 24 голами?

– На предсезонке то в атаке выходил, то опорником. Потом в одном из матчей забил три и дальше только в нападении играл. Тренер Виталий Панов мне очень помог. Душевный человек. Верил в меня: и хвалил, и втык давал такой, что я сразу все понимал. На психологическом уровне раскрыл меня очень здорово.

Когда у меня не ладилось во Второй лиге, я просился в молодежку «Волгаря» для игровой практики, и Панов отпустил. А потом пошли голы в ФНЛ, но он все равно чувствовал, когда я расслабляюсь, и делал так, чтобы я снова заводился. Он потом в «Акроне» работал, мы и сейчас иногда общаемся.

– Личку ты тоже называл душевным. А у него это в чем проявилось?

– Он создал в «Оренбурге» такую атмосферу, что когда работа – все работают. Когда быт – все спокойненько, с шутками. Как обычно в мужской компании.

Я веду себя рядом с Марцелом раскрепощенно, а не так что: «Тихо-тихо, тренер зашел». И он меня подкалывает (в основном – про рыбалку), и я в ответ шучу в рамках дозволенного, а он смеется.

– В прошлом сезоне ты дебютировал в РПЛ – в чем ощутил разницу с ФНЛ?

– В РПЛ чаще всего не прощают ошибок. В 90% случаев – сразу наказывают. В ФНЛ можно три раза ошибится, обрезать и гола не будет, уровень исполнителей чуть-чуть другой.

– В начале прошлого сезона ты вернулся в еврокубки и сыграл с «Сочи» в отборе Лиги Конференций. Главное впечатление?

– Матч с «Партизаном» в Белграде. Там безумные фанаты. Когда до серии пенальти дошло, я подхожу к мячу и из-за гула болельщиков с трудом слышу свисток судьи. Город обычный, а болельщики просто супер.

Смотришь, кстати, другие лиги: в Англии из четвертой лиги выходят в третью, из третьей во вторую – стадионы везде забиты. Люди там действительно любят футбол.

– Прошлый чемпионат ты начал в основе «Сочи». Что потом пошло не так?

– Курортный город, много приезжих. Летом там просто ужас, очень много народу. Я подцепил какой-то вирус, отравился. Одну неделю тошнило, рвало, вторую неделю нормально, а потом опять – и так около месяца.

Какие-то витамины из организма вышли, и травму получил. Сложный был период.

– Игра со «Спартаком», когда помог Юсупову забить победный мяч – лучшая за «Сочи»?

– Скорее всего. Физически чувствовал себя очень хорошо, никому не уступал в борьбе. Тогда еще не понимал, что такое «Спартак», но думаю, что сыграл хорошо, плюс голевую дал – вообще замечательно.

– Твой партнер по «Оренбургу» Тимур Аюпов говорил, что Владимир Федотов подробно разбирает даже соперников по товарищеским матчам.

– Да, есть у него такое: по каждому игроку делает детальные обзоры и скидывает в специальную программу. Заходишь, смотришь любого противника и анализируешь его сильные и слабые стороны.

– Помощник Федотова Олег Фоменко придирчиво относился к тебе в «Сочи». А в «Краснодаре»?

– Там все спокойно было, а в «Сочи» только и слышал от него: открывание не такое, прием не такой. Не знаю, может, у него какая-то обида на «Краснодар», что меня не научили там принимать мяч или открываться.

На тренировках «Сочи» мы иногда по полчаса спорили, как надо открываться. После тренировки тоже – объяснял ему: «Я вот так хотел сыграть, мне просто пас не дали». Он в ответ про другое – и я уже понимал, что нет смысла спорить. Говорил: «Да, Петрович, вы правы». И ехал спокойно домой.

Не только мне, но и некоторым другим ребятам в «Сочи» надоедали такие споры.

– С каким чувством вернулся в «Оренбург»?

– С большим удовольствием.

– Почему Писарский забивает в РПЛ меньше Сычевого?

– Думаю, адаптация. Привыкнет к партнерам и забьет свое. На этом не надо зацикливаться. У всех бывают взлеты и падения. У него как у нападающего есть все качества, чтобы вернуться на уровень первого круга и продолжить забивать. Это дело времени. Главное верить в это.

– Из восьми твой голов в сезоне – какой вызвал сильнейшие эмоции (кроме мяча «Спартаку»)?

– «Локомотиву» – со штрафного. Да, счет уже 0:3 был, но наш правый защитник Саня Эктов мне потом сказал: «Оренбург» года три со штрафного не то что не забивал – даже в створ не попадал. Все выше лупили. Так что тот гол особенно ценный.

– Ты уже несколько раз выводил «Оренбург» как капитан. Тебя выбирали или как?

– Главный тренер назначил. Доверил повязку, потому что не было Андрея Малых, Вовы Полуяхтова, Тимура Аюпова и Миши Сивакова. Более опытных ребят.

Например, Миша играл в Италии и Лиге чемпионов. Я его расспрашивал про матчи за БАТЭ против «Реала» и «Юве». Он рассказывал, как их валтузили, они оборонялись весь матч, но все равно набирали какие-то очки.

– Кто в РПЛ обороняется особенно невыносимо?

– В апрельском матче с нами «Пари НН» возле штрафной стояли в 9-10 человек. Нам трудно вскрывать такую оборону. Пас проходит, поднимаешь голову, а возле тебя уже четверо. Это только для Месси не проблема. А для остальных – тяжеловато.

Фото: личный архив; fcorenburg.ru; fckrasnodar.ru; volgar-fc.ru; Facebook/fchradec; РИА Новости/Александр Вильф, Александр Гальперин