«Звезд «Милана» не загоняли в тактические рамки. Это бы только навредило». Интервью Виталия Кутузова – об Анчелотти, Ваноли и Пиоли

Футболист и писатель.

Белорусский форвард Кутузов играл за «Милан» против «Лацио» и «Ромы», забивал за «Спортинг» с паса Роналду и получал дисквалификацию за договорняк в составе команды Конте. Сейчас он живет в Италии, занимается развитием молодых игроков и мечтает реформировать белорусский футбол.

Гол «Партизану» с паса Роналду

5 лет назад Виталий рассказал мне о приключениях в Беларуси, Италии и Португалии, а теперь – о серьезности Стефано Пиоли, уникальности знаний Паоло Ваноли, главном умении Карло Анчелотти и автобиографии.

В «Парме» Пиоли давал много рутинной работы – из-за этого в атаке не хватало свежести

- У вас хватает знакомых в «Милане». Кого поздравили с чемпионством?

– Есть несколько ребят, с кем тесно общаюсь, – тренер по технике, по физподготовке, медперсонал. Думаю, у них и без меня достаточно поздравлений. Важнее обращаться к человеку, когда ему нужна помощь, а не когда все хорошо.

- В 2006 году вы работали в «Парме» со Стефано Пиоли. Каким тренером он был?

– Учился, искал себя как тренера и увлекал этим поиском всех футболистов. Требования он предъявлял специфические – они мне тяжело давались. Много перестраховок, много пустых движений – сложной рутинной работы для нападающего. Я старался ее выполнять, и в атаках не хватало свежести. Думаю, мою энергию можно было использовать лучше.

Клуб испытывал проблемы, мы набирали мало очков и по игре не заслуживали большего. Нужно было распутать этот клубок, и у Пиоли не получилось (от вылета нас спас Раньери).

Для нас с Пиоли «Парма»-2006 – негативный опыт, но мы сохранили хорошие отношения. И обнялись при встрече в одном из миланских ресторанов – Стефано тогда тренировал «Интер».

- Почему «Милан» осенью 2019-го выбрал именно его?

– Искали подходящего тренера под свой бюджет. Попробовали Джампаоло – не пошло. Пиоли, видимо, был временным решением, чтобы в будущем привезти топа.

Но Стефано нашел баланс в команде и по максимуму раскрыл сильные стороны игроков: Рафаэл Леао забивает важные мячи, Тео Эрнандес играет фантастически. В «Милане» чувствуется дух коллективизма – каждый может рискнуть, зная, что партнер подстрахует.

После нескольких перестроек клуб обрел гармонию – и в менеджменте, и в составе, и в тренерском штабе, где Пиоли помогает Джакомо Мурелли, которого я тоже знаю по работе в «Парме». Это классический ассистент: немногословный, говорит, только когда молчит главный, идеально подходит Пиоли.

- Какой Стефано человек?

– Очень серьезный – и в жизни, и на поле. Наверно, «Милану» и нужен был такой тренер. Шутников в раздевалке и так хватает – один Ибрагимович чего стоит.

Кутузов написал автобиографию, чтобы поделиться опытом. Он мечтает возродить белорусский футбол

- «Милан» вы покинули 20 лет назад. Зовут на матчи ветеранов клуба?

– Иногда – когда людей не хватает. На таких матчах интересно узнать, у кого как дела, посмотреть, кто как изменился. Например, Ибраим Ба неимоверно подкачался: верх – как у Фернандо Торреса.

Профессиональная карьера сильно изнашивает психику и здоровье. Некоторым бывшим футболистам нужна психологическая помощь – для них матчи ветеранов особенно полезны: хорошая возможность встретиться, поговорить, поделиться опытом.

Это, кстати, одна из причин, почему я взялся за автобиографию.

- Желание делиться опытом?

– Да. Это звено той же цепи, что моя компания по индивидуальному развитию игроков VK1 Global Sports. Мне кажется, книга будет интересна юным игрокам, родителям и тренерам. Там есть и романтические нотки, и честный рассказ о проблемах, которые я преодолевал.

Целая глава посвящена [председателю правления ФК БАТЭ 1996-2018] Анатолию Капскому – одному из важнейших людей в моей жизни. Он подстегивал меня и двигал вперед. Помогал искать цели и вызовы в жизни.

- Как он вам помогал?

– Во-первых, платил зарплату – достаточно неплохую для конца 90-х. Если работа хорошо оплачивается, у человека появляется еще больше мотивации.

Во-вторых, по контракту с БАТЭ мне полагалась квартира в Минске. Я ее получил, но в последний момент решил, что не хочу там жить. Сказал Капскому и в тот же день услышал: «Выбери жилье там, где больше нравится». Мой комфорт для него был в той ситуации важнее всего.

Последний раз мы общались примерно за год его смерти (в сентябре 2018-го – Sports.ru). Он тщательно скрывал информацию о своем здоровье, и мы лишь перебросились какими-то рабочими фразами.

Позже я сидел с одним человеком, которому позвонил Капский, – и очень жалел потом, что не попросил дать мне трубку: Анатолия Анатольевича не стало через несколько месяцев.

- Вы мне рассказывали про спор с Капским: «Он утверждал, что Анчелотти – лучший тренер мира: «Карло выиграл все кубки!» – «А для меня лучший не тот, кто выиграл кубки, а тот, у кого мальчишки в звезд превращаются».

– Мы просто смотрели на это с разных сторон. Я – с более романтической. Титулы важны и требуют больших тренерских умений, но для превращения обычных парней со двора в звезд нужно более тонкое мастерство.

Чтобы у наших мальчишек появился шанс заиграть на высоком уровне, я и пытался три года назад стать президентом Белорусской федерации футбола.

- Почему не удалось?

– Для белорусского футбола я человек несистемный, и, видимо, мои цели сочли опасными и ненужными.

Но я продолжаю работать в этом направлении. Мы создали платформу Sportex Club – для привлечения болельщиков, работы с ними, совместного преодоления трудностей и формирования бюджета.

В футбольном менеджменте меня многому научил Джанлука Петраки, мой спортивный директор в «Пизе». Потом он работал в «Торино» и «Роме», а недавно я попросил его о консультации и он без раздумий полетел со мной в Беларусь: «Виталий, если тебе это нужно – поехали».

В «Милане» Кутузову сразу удалили 4 зуба мудрости – тренироваться стало гораздо легче

- Как реагировали, когда Анчелотти ставил вас на тренировках «Милана» левым защитником?

– Я был податливым футболистом. Доверял себя тренеру, чтобы он лепил из меня футболиста. Если ты попал к большому мастеру, нужно сохранить внутреннее я, но тело и мысли подчинить тренеру, чтобы вместе с ним стать лучше. Так что если я нужен слева – почему нет.

К тому же мы играли на укороченном поле, где можно было покреативить и приобрести новые навыки. Мне было комфортно.

- Другая ваша цитата: «Карло не изнурял нас тактикой, для этого у него был штаб помощников». Кто отвечал за тактику в «Милане» начала нулевых?

– Тактики вообще почти не было. Были формальное построение, разбор стандартов и соперника, но без особых тонкостей. Наверное, Анчелотти считал, что звезд того «Милана» было сложно загонять в тактические рамки. И, вероятно, даже не нужно, это бы только навредило.

Умение работать с большими игроками – его сильное качество. Посмотрите на Бензема – он раскрылся в том числе из-за ощущения, что Карло видит его лидером и помогает развиваться.

- Вы говорили про Джампьеро Вентуру: «Только после работы с ним я понял, что научился играть в футбол». А за что благодарны Анчелотти?

– Он заметил во мне кураж и дал дебютировать в Серии А. Недавно сотрудники пресс-службы «Милана» позвали меня на стрим, где показали видео моего матча с «Ромой». Я посмотрел на себя со стороны и искренне сказал: «Круто! Парень из Беларуси идет в дриблинг против Пануччи и Самуэля».

Еще я спустя 20 лет впервые посмотрел матч БАТЭ – «Милан» 2001 года – на минском стадионе «Динамо». Подумал, что этого наглого парня из БАТЭ я бы тоже купил. Теперь вижу, что меня нельзя было не заметить, а тогда думал, что не делал ничего особенного.

- Как вас изменил Анчелотти?

– Не только он – за меня взялся весь «Милан». Медицинский штаб клуба сделал меня настоящим атлетом. Меня там с ног до головы сканировали, чтобы понять, как сделать крепче, сильнее, быстрее, выносливее.

Им сразу требовался новый Кутузов. На второй день мне удалили все четыре зуба мудрости, и я будто скинул жилет с песком – стало в 2-3 раза легче тренироваться.

- В «Милане» вы часто играли в PlayStation с соседом по комнате – Массимо Донати. А с Пирло?

– Андреа здорово играл и думал, что раскатает меня в одну калитку, но я был тертый калач. Не помню, кто победил в нашей длинной серии, но, по-моему, я его по-хорошему шокировал. Мы оказались достойными соперниками.

- Италии в отборе ЧМ-2006 вы забили с паса Дениса Ковбы. Каким он вам запомнился?

– Добрый, застенчивый, немного закрытый. Интересно, что через месяц после Италии я после такой же его передачи вразрез забил Шотландии. Он здорово контролировал центр поля и обладал отличным последним пасом – мне оставалось только открыться и метко пробить.

Очень жаль, что Дениса больше нет.

В команде Земана выходным считался день матча – в остальное время игроки тренировались до тошноты и обмороков

- В «Сампдории» вы пересеклись с младшим Индзаги. Почему он не заиграл в Генуе?

– Упустил относительно легкий момент в матче с «Лацио», откуда только что перешел, и наш тренер Новеллино сказал: «Ты эту футболку больше не наденешь».

С тех пор Симоне было очень тяжело – он, по сути, так и не адаптировался. Видимо, в игровой карьере он не израсходовал весь запал и направил его в тренерскую работу.

- Больше всего вы забивали за «Авеллино» в Серии В. Все благодаря Земану?

– Его заслуга – колоссальная. Во что он меня окунул – это нечто. Физически было очень сложно. Примерно раз в неделю кого-то тошнило, кто-то падал в обморок. Весь сезон – в состоянии стресса и усталости.

Каждый день я не знал, доживу ли до конца тренировки, дойду ли дома до кровати. Пытался дерзить, шутил, что мы многовато работаем, но в целом – подчинялся тренеру.

Выходным у нас считался день игры – утром пили кофе, завтракали и вечером играли. А в остальные дни вкалывали в 5 раз больше, чем привыкли в других клубах.

Земану бы улучшить коммуникацию с игроками – и добился бы большего. А так ему было наплевать на результат (мы в итоге вылетели в Серию С). Заботился только о том, чтобы молодые игроки становились мужчинами. Без такого подхода не было бы Тотти, Несты, Недведа, Верратти, Инсинье, Иммобиле.

После сезона с Земаном в «Авеллино» я выгрыз место в составе «Сампдории» и легко заиграл в Серии А.

- Получается, с Земаном вы много тренировались не только летом, но и по ходу сезона?

– Да. Сегодня это необходимо. К сожалению, закладка базы на весь сезон – миф: в футболе это не работает. Другое дело, что нагрузки Земан дозировал несовершенно: на его тренировках один мог умереть, а другой – недоработать.

- В Серии В вы играли и у Антонио Конте – как вам его бывший помощник Паоло Ваноли?

– Я пару раз общался с Лукой Каттани – мне понравился его ход с приглашением Ваноли в «Спартак». Я бы назвал этот поступок энергичным. В работе Паоло использует уникальные знания, полученные от Антонио Конте. Если грамотно донести их до команды – будет интересный проект.

Пока у Ваноли получается в «Спартаке» скомкано. К американским горкам в клубе добавилась общая сложная ситуация – заложить фундамент в такой обстановке нелегко. Но я слежу за Паоло, мне интересно.

- Как в Италии отнеслись к тому, что он остался работать в России после 24 февраля?

– Италия – свободная страна. Каждый человек вправе делать то, что ему нравится. Как говорил один мэтр белорусского футбола: «Совесть – лучший контролер». Если совесть Паоло говорит, что нужно остаться в Москве – значит, его там что-то держит. Надеюсь, не только деньги.

Фото: globallookpress.com/imago-images.de; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; личный архив Виталия Кутузова