В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима по очкам. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

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Леброн побил вечный рекорд Карима по очкам.

Еще раз: Леброн побил вечный рекорд Карима по очкам. В 38 лет . Вау!

За всю историю лиги лишь 50 игроков пробивали планку в 20 тысяч очков за карьеру. Из них всего семеро набирали больше 30 тысяч – и Леброн умудрился обойти их всех и стать лидером. И совершенно непонятно, где будет новая отметка, и кто из новых поколений сможет ее обновить, ведь Леброн и не думает заканчивать: он хочет поиграть в НБА со своим сыном.

При этом Джеймс до сих пор находится в феноменальной форме: «Лейкерс» вернулись в борьбу за плей-ин с результата 2-10, а Король набирает 30,2 очка + 8,5 подбора + 7,1 ассиста в среднем за игру. У многих звезд не было такой результативности за целую карьеру – Леброн выдает эти цифры на четвертом десятке в традиционном эко-режиме.

Но кого конкретно Леброн обошел? Все ли суперзвезды из первой семерки по очкам так же ярко выступали в 38?

Разбираемся.

7. Уилт Чемберлен – 31 419 очков

Когда завершил карьеру: в 36

Кем был в 38: только отошел от года тренерства в АБА

Последний сезон (1972-1973): 13,2 очка + 18,6 подбора + 4,5 подбора

На финальном этапе своей карьеры Уилт оказался в «Лейкерс». Ему было 32, он уже выиграл все индивидуальные награды и побил все рекорды, а в прошлом сезоне умудрился взять свой самый необычный MVP, начитерив себе статуэтку результативными передачами. Время жечь мосты пришло неожиданно: легенда разругался с владельцем «Филадельфии» и попросил обмена.

Несмотря на свой эгоистичный характер, в «Лейкерс» Чемберлен смиренно принял на себя более ограниченную роль. Уилт постепенно превратился в чернорабочего большого: охотнее отрабатывал в защите, еще больше фокусировался на подборах. Он понимал, что это команда Уэста-Бэйлора, но в первые годы титул завоевать так и не удалось.

Дебютный год в «Лейкерс» Уилт провел на привычном для себя уровне, набирая 27,3 очка + 18,2 подбора; ЛАЛ дошли до финала и проиграли там «Бостону». Во втором он получил серьезную травму колена и отыграл всего 12 матчей, но мощно вернулся в плей-офф, где «Лейкерс» легли под «Никс» Фрейзера и Монро. Дальше случился легендарный полуфинал-1971 против «Милуоки» Карима, и Чемберлен начал потихоньку сдавать.

В 1972 Уилт все-таки взял заветный трофей и даже получил MVP финала, но после этого провел лишь один сезон и в 36 отправился в АБА, где через год закончил в качестве тренера.

Последний матч в карьере: 10 мая, 1973 год – пятая игра финала с «Никс»

6. Дирк Новицки – 31 560 очков

Когда завершил карьеру: в 40

Кем был в 38: ролевик в 11-й команде Западной конференции

Сезон в 38 (2016-2017): 14,2 очка + 6,5 подбора + 37,8% с трехочковой при 3,9 попытки

Баскетбольное долголетие Дирка обусловили две вещи.

Во-первых стиль его игры, опередивший время на 20 лет.

Во-вторых, готовность Марка Кьюбана постоянно идти на риск ради результата. Даже в годы после героического финала, когда и в плей-офф-то пройти не всегда получалось, авантюрист-владелец до последнего пытался пересобрать команду именно вокруг Дирка, выдавая контракты персонажам типа Парсонса и Барнса и проворачивая самые неожиданные обмены вроде трейда Рондо в 2014-м.

Спихни Кьюбан немца куда-нибудь доигрывать, вряд ли бы у Новицки хорошо сложился финальный отрезок карьеры.

Но к 38 Дирк все-таки превратился в игрока-функцию: внешне он стал более сухим и менее подвижным, вообще перестал толкаться под кольцом, а большинство его владений сводилось к отыгрышу пик-н-ролла постановкой заслона и броском с дистанции.

И даже в таком виде это, вероятно, могло бы продолжаться какое-то время, если бы не поменялся баскетбол. Серьезно потерявшему в атлетизме Дирку стало гораздо тяжелее играть против современного нападения: его постоянно использовали как уязвимое место.

В 40 он объявил, что сезон станет последним, передал смену в «Далласе» Дончичу, съездил вместе с Уэйдом на символический для них Матч всех звезд и завершил карьеру.

Последний матч в карьере: 10 апреля, 2019 год, против «Сан-Антонио»

5. Майкл Джордан – 32 292 очков

Когда завершил карьеру: в 39

Кем был в 38: лидер и миноритарный владелец «Уизардс», вернулся в баскетбол во второй раз

Сезон в 38 (2001-02): 22,9 очка + 5,7 подбора + 5,2 передачи

К 38 закончился второй перерыв Джордана от баскетбола. Он длился три года, и Майкл решил вернуться, поставив себе четкую цель: состояться на новом месте в более широкой роли (у Майкла был миноритарный пакет акций и должность президента во фронт-офисе).

Несмотря на то, что Майкл объявил о возвращении практически в последний момент, ауры загадочности не было: все лето просачивалась информация, что Джордан гоняет мяч с действующими игроками НБА и в индивидуальном порядке занимается с персональным тренером.

Возвращение получилось красивым, и, хотя Джордан заметно сдал, потеряв былые легкость и скорость, у него еще остался коронный степбэк со средней. Поэтому несколько крутых моментов подарить все-таки удалось: 51 очко против «Хорнетс» (самый старый в лиге с 50+ – до 2019-го года), 41 очко против «Нетс» и два Матча всех звезд против Кобе.

Примерно в таком режиме – стильно, особо ни на что не претендуя – Джордан отыграл целых два сезона, после чего завершил карьеру окончательно. Результаты «Уизардс» за это время не сильно улучшились: из достойных помощников у Майкла были разве что Хэмилтон и Стэкхауз, поэтому оба сезона оказались мимо плей-офф. Но зато взлетели посещаемость домашней арены (с 19-й в лиге до 2-й) и количество слотов в прайм-тайм национального телевидения.

Последняя игра в карьере: 16 апреля, 2003 год, против «Филадельфии»

4. Кобе Брайант – 33 643 очков

Когда завершил карьеру: в 37

Кем был в 38 лет: кайфовал от постбаскетбольной карьеры

Последний сезон (2015-2016): 17,6 очка + 3,7 подбора + 2,8 передачи + 28,5% трехочковых при 7 попытках

Остаток своей карьеры Кобе эффектно перечеркнул перформансом в сезоне-2012/2013, когда ценой собственного ахилла взвалил на себя наспех собранную команду из развалившихся звезд и дотащил ее до плей-офф. Зачем это было нужно, неясно – но таков был Кобе.

Брайант подозрительно быстро восстановился от травмы, вернулся на 6 матчей уже в декабре, но получил серьезное повреждение колена и вновь отправился отдыхать.

После двух травм он уже не был прежним, и карьеру доигрывала тень Кобе: больше, чем за полтора года отсутствия на паркете, Брайант сильно сдал, став гораздо медленнее и предсказуемее. Добила гениальная команда талантов, которую собрали «Лейкерс», а затем приход цифровой эпохи: Кобе пытался перестроиться количеством, а не качеством, посему получилось слабо.

Кобе, очевидно, просто не нашел мотивации продолжать и устал от травм. Поэтому решил закончить по-голливудски: устроил прощальный тур, съездил на Матч всех звезд, предварительно победив в зрительском голосовании, и исполнил величайший перформанс среди списанных ветеранов – 60 очков в последней игре.

Брайант – единственный из этого списка, у кого были особые отношения с Леброном в вопросе рекордов по очкам. Кобе пришел в НБА из школы, и начал показывать звездный уровень примерно со второго сезона. Поэтому планка в очередную тысячу очков каждый раз покорялась ему раньше всех в истории лиги – ровно до того момента, пока мегаталантливый школьник Леброн не обновлял ее лет через пять.

В 38 Кобе уже вовсю наслаждался постбаскетбольной карьерой: снимал телешоу, проводил индивидуальные тренировки и писал книги для детей.

Последний матч в карьере: 13 апреля, 2016 год, против «Юты»

3. Карл Мэлоун – 36 928 очков

Когда завершил карьеру: в 40

Кем был в 38: один из двух лидеров «Юты», участник Матча всех звезд

Сезон в 38 (2001-2002, еще в Юте): 22,4 очка + 8,6 подбора + 4,3 передачи

Смесь нереальной физики, богатырского здоровья, крепкого среднего броска и Стоктона под боком помогла оставаться Мэлоуну на высоком уровне очень долго: в 36 Карл забрал MVP, а в 38 поехал на Матч всех звезд и сыграл в плей-офф.

Но потом Стоктон закончил, Карл снова вылетел в первом раунде с обновлявшейся «Ютой» и решил посвятить себя в сезоне рингчейзерству, отправившись в «Лейкерс»: титул был единственным не покорившимся ему достижением, которое все еще держало в лиге.

И хотя треугольное нападение Мэлоуну не слишком подходило, ему удалось адаптироваться в «Лейкерс», периодически выдавая сильные перформансы из трипл-даблов и матчей на 30 очков. Однако начало подводить здоровье: Мэлоун часто играл на обезболивающих, пропустил 40 матчей и сломался в финале – не смог выйти на пятый матч, и «Лейкерс» проиграли.

В 2004 почти 41-летний Мэлоун восстанавливался после травмы и планировал вернуться, но помешали вышедшие из закулисья скандалы в «Лейкерс». Ванесса Брайант неожиданно обвинила его в том, что он к ней приставал и сообщила об этом Кобе и жене Мэлоуна. Так Карл и завершил карьеру.

Последний матч в карьере: 13 июня, 2004 год, четвертая игра финала с «Детройтом»

2. Карим Абдул-Джаббар – 38 387 очков

Когда завершил карьеру: в 41

Кем был в 38: лидер первой команды Запада

Сезон в 38 (1985-1986): 23,4 очка + 6,1 подбора + 2,6 передачи

Самый интересный факт о павшем рекорде Карима: достижения в нынешнем виде могло и не быть.

Перед сезоном-1984/85 Джаббар объявил, что это будет его последний год в лиге. Но уже 5 декабря перед игрой с «Нетс» собрал пресс-конференцию и сказал, что передумал и договорился о продлении контракта на следующий сезон.

А уже через год продлился еще и на 1986/87 – свой 18-й сезон. Тогда это звучало немыслимо, потому что никто не играл больше 16.

А затем Карим согласился еще на два года.

Для такой нерешительности, как утверждал сам Джаббар, была масса причин. Но отдельно можно выделить две. Во-первых, он не хотел быть спортсменом, который продолжает играть, несмотря на то, что тело уже откровенно подводит. А тело в тот момент еще не подводило. Во-вторых, нереальные успехи «Лейкерс» тех лет: Джаббар не хотел заканчивать, понимая, что может еще многое дать той команде.

Тем более, что в свои 38 он был лидером «Лейкерс».

Карим был вторым после Мэджика по проведенным минутам на паркете (33,3) и лидером команды по очкам – 23,4 очка в среднем за игру, а ЛАЛ в тот год стартовали с результатом 19-3. «Мы можем заменить любого игрока, кроме кэпа», – говорил тогда Мэджик.

«Он должен был сдать в ногах, но он все еще был в порядке. Должны были исчезнуть скорость и чувство игры, но он все еще мог как создать момент себе, так и отдать прекрасный пас», – вспоминал Джерри Уэст.

Карим закончил, сыграв на 4 сезона больше, чем планировал (и за это время набрал почти 7 тысяч очков). Он ушел окончательно после проигрыша «Детройту» в финале-1989. Его роль в команде с сезона-1985/1986 постепенно уменьшалась, однако за это время «Лейкерс» трижды сыграли в финале и взяли два титула.

Последняя игра в карьере: 13 июня, 1989 год, четвертая игра финала с «Детройтом»

1. Леброн Джеймс – 38 390 очков

Когда завершит карьеру: для начала хочет поиграть с сыном

В 38 лет: лидер команды-претендента на плей-ин

Сезон в 38 (2022-2023): 30,2 очка + 8,5 подбора + 7,1 передачи

Ключи к спортивному долголетию Леброна – отсутствие серьезных травм и грамотный подход к распределению нагрузки.

Если молодой Джеймс, тащивший на своих плечах «Кливленд», пропустил всего 25 игр за 7 лет, а праймовый Леброн серьезно сломался в «Майами» лишь однажды, то, начиная со второго пришествия в «Кэвс», Леброн стал методично экономить силы в регулярке. Возможно, он отдавал при этом условные 5-7 побед, но это скромная жертва всегда позволяла подойти к плей-офф полностью готовым.

Перейдя в «Лейкерс», он уже понимал, к какому достижению стремится – и не только стал пропускать больше, отсиживаясь в бэк-ту-бэках, но и значительно перестроил свою игру: он увеличил количество трехочковых и чаще стал играть полноценного разыгрывающего – по крайней мере, в первые сезоны.

Все это в сочетании с новейшими технологиями, персональными тренерами и особым рационом питания позволяет Леброну не терять тонус и оставаться в бешеной форме даже в 38.

Дерзкий биохакинг, львиное здоровье и толика везения.

При этом, мы не особо понимаем, когда Леброн остановится: сколько он еще будет играть, станет ли его рекорд вечным.

Джеймс официально заявил, что останется в лиге, как минимум, до прихода своего старшего сына Бронни: то есть, на два сезона точно (он выставится на драфт в 2024-ом), а там будет видно.

Если он продолжит в том же духе, будет набирать по 30 очков в среднем до конца сезона и пропустит, скажем, все бэк-ту-бэки, то наберет еще около 600 очков.

Если предположить, что он немного сдаст в следующем сезоне и будет набирать условные 25 очков за 60 матчей, то за год он наберет еще 1500 очков и пробьет планку в 40 тысяч. Если удержит уровень и через сезон, то в 2025-м пробьет 42 тысячи.

Если учесть, что, проведя эти два сезона, он выйдет на третью строчку по количеству матчей в истории – впереди будут только Пэриш и Карим, – и, вероятно, сможет продолжать выступать и дальше (если найдет мотивацию), то падение этого рекорда мы увидим очень нескоро.

Скорее всего, пока какой-нибудь другой мегаталант не попадет в НБА прямо из школы.

Фото: Gettyimages.ru/Rick Stewart/Allsport, Elsa/NBAE, Jason Miller, Ezra Shaw, Ronald Martinez; REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports; wikipedia.org