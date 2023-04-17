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Не знаете, за кого болеть в плей-офф НХЛ? Поможем вам с выбором

Нью-Джерси Нью-Джерси
Бостон Бостон
Каролина Каролина
НХЛ НХЛ
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Евгений Малкин Евгений Малкин
Колорадо Колорадо
Александр Овечкин Александр Овечкин
Рейнджерс Рейнджерс
Торонто Торонто
Айлендерс Айлендерс
Эдмонтон Эдмонтон
Виннипег Виннипег
Сиэтл Сиэтл
Миннесота Миннесота
Даллас Даллас
Вегас Вегас
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Флорида Флорида
Хоккей Хоккей

Ответьте на 7 вопросов.

Впервые с 2006 года в плей-офф НХЛ не будет ни «Питтсбурга» Евгения Малкина, ни «Вашингтона» Александра Овечкина. Если вам интересно последить за заокеанским хоккеем, но вы не знаете, за кого болеть, наш тест поможет вам с выбором команды.

Отвечайте на 7 простых вопросов, а мы подберем вам команду по вкусу.

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25 комментариев

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curdboy
Где хотели бы жить - душевная провинция. Ваша команда - Рейнджерс... ясно-понятно)))
+14
0
+14
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sancho81
Ответ sk0208827
"Впервые с 2006 года в плей-офф не будет ни Питтсбурга ни Вашингтона " А что Вашингтон все 16 лет в плей-офф выходил?)
Предполагаю, речь о том, что минимум один из них играл.
+11
0
+11
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Wizards of Waverly Place
Ваша команда-"Каролина"
Так и поступим!
+6
0
+6
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AERN
Бостон с Орловым. Удачи Орлову.
+4
0
+4
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Ibra Meji
Эдмонтон, но в первую очередь Торонто...
+2
0
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Андрей
Ваша команда – «Тампа»
Кучеров, Василевский и Сергачев в походе за четвертым финалом Кубка Стэнли подряд – и третьей победой за 4 года.
Так то все здорово, но я за Рейнджерс болею)
+2
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Александр Гавинский
Ответ Wizards of Waverly Place
Ваша команда-"Каролина" Так и поступим!
Полностью согласен😂
+2
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Алмас Кабдрашев
эдминтон а так хотел болеет за сиетл
+1
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Bob77
Ответ Беня_Финитас
я специально выбирал такие ответы , чтобы результат получился та команда за которую и болею . вперёд Нью-Джерси ! сможете так ? )
Не очень сложно. Вперёд Колорадо!
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sk0208827
Нью-Джерси
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Ренат1988
Ваша команда – «Сиэтл»
+1
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AngryNetminder
Хм...Выбор "Хочется в Канаду" и на выходе "Ваша команда - Бостон"
Что-то сломалось))
+1
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Максим_К
Хочется в Канаду
Ваша команда - Вегас
Эмм...
+1
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ABarca777
Ответ Павел Зарубин
Сиэтл, разве там много русских игроков?:)
зато каких))))
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Беня_Финитас
Ответ Bob77
Не очень сложно. Вперёд Колорадо!
можно и так . Вперёд Колорадо Рэпидс !
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ABarca777
А кто-нибудь еще цвет выбрал. И команда бы была другого цвета?)))
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Павел Зарубин
Сиэтл, разве там много русских игроков?:)
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Kretsche48
При ответах почти без раздумья дало Эдмонтон. Пожалуй, ответ "хочу в Канаду" был решающим, по остальному это могли быть и Лайтнинг, и Колорадо.
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TYMB04KA
эдмонтон)
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Maxim Shumov
У нас все просто - где русские, за тех и болеем. Потрясающая логика
+1
-1
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sk0208827
"Впервые с 2006 года в плей-офф не будет ни Питтсбурга ни Вашингтона "
А что Вашингтон все 16 лет в плей-офф выходил?)
+7
-7
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