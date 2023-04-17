25 комментариев

Не знаете, за кого болеть в плей-офф НХЛ? Поможем вам с выбором
Ответьте на 7 вопросов.
Впервые с 2006 года в плей-офф НХЛ не будет ни «Питтсбурга» Евгения Малкина, ни «Вашингтона» Александра Овечкина. Если вам интересно последить за заокеанским хоккеем, но вы не знаете, за кого болеть, наш тест поможет вам с выбором команды.
Отвечайте на 7 простых вопросов, а мы подберем вам команду по вкусу.
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Так и поступим!
Кучеров, Василевский и Сергачев в походе за четвертым финалом Кубка Стэнли подряд – и третьей победой за 4 года.
Так то все здорово, но я за Рейнджерс болею)
Что-то сломалось))
Ваша команда - Вегас
Эмм...
А что Вашингтон все 16 лет в плей-офф выходил?)