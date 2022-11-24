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Лучшие анонсы заявок команд на ЧМ: рэп от Франции, личные монологи американцев и туристическая короткометражка Уругвая

Луис Энрике Луис Энрике
Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Катара по футболу Сборная Катара по футболу
сборная США по футболу сборная США по футболу
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
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Вы в блоге креативной студии «Сирена», где по ходу ЧМ-2022 мы будем рассказывать о главных событиях в спортивном маркетинге вместе с AdIndex, – сайтом с самыми актуальными новостями и материалами из мира маркетинга и рекламы. 

Примерно за 10 дней до старта чемпионата мира все сборные огласили свои заявки. Некоторые команды ограничились стандартными пресс-релизами и картинками в соцсетях, но многие подошли к анонсу креативно. 

Ниже – дайджест лучших презентаций.

Бразилия – старомодный подход, но безумные охваты

В Бразилии уже много лет действует традиция – главный тренер объявляет состав лично на пресс-конференции. Так случилось и в 2022-м: Тите уселся перед сотней журналистов, взял тренеров из штаба, отчитался о работе, огласил состав и еще час отвечал на вопросы. 

Маркетинговая команда сборной не придумывала что-то особенное для соцсетей: в инстаграм выложили картинку с ростером, для reels вырезали фрагмент, где Тите зачитывает состав – собрал 185 тысяч лайков. Полезный факт: посты с анонсом состава всегда собирают выше среднего, даже если это очень простенький контент.

Дальше начинается самое интересное.

Пресс-конференцию Тите транслировали по национальному телевидению, и, разумеется, за ней наблюдали игроки с семьями. Интернет заполнился роликами с очень бурной радостью игроков (которых вызвали). Счастье отлично конвертируется в просмотры – любительская сборка реакций собрала почти миллион.

Из минусов: все это происходит без участия сборной, поэтому просмотры пролетают мимо официальных соцсетей, а качество контента (съемка, драматургия) не всегда на высоком уровне.

Франция – дали рэпа

У французов похожая традиция – заявку на ЧМ оглашал главный тренер на национальном телевидении. Но для диджитала подготовили кое-что поинтереснее.

Сюжет видео простой – нам показывают джерси каждого игрока и кадры с ним. Моменты подобраны с эмоциями – крик, негодование, радость, фирменное празднование гола, чтобы игрок запомнился. Видео примагничивает монтажом: он очень динамичный, со множеством эффектов и неоновым синим цветом, как будто в рэп-клипах. Вероятно, это сознательный таргетинг: во Франции очень популярен рэп, его записывают как про клубы, так и про отдельных игроков. Первый клип, про парижский клуб «ПСЖ», собрал 104 миллиона просмотров – хорошо показывает популярность рэпа во Франции.

На ютуб-канале французской федерации выходит более тяжеловесный контент, поэтому видео продвигали через инстаграм.

США – монологи-исповеди

Объявление состава прошло стандартно (новость на сайте федерации + картинки в соцсетях), а на следующий день на ютуб-канале сборной вышел проект 26 Stories. Одновременно выложили 26 видео – по одному на каждого игрока из заявки. В емкий (3-3,5 минуты) формат упакована одна яркая история из жизни игрока: Джованни Рейна рассказывает об уникальной семье (его мама и папа тоже играли за национальные сборные Америки), Тим Веа вспомнил папу (великий игрок, а сейчас – президент Либерии).

Зритель запоминает персонажей (это актуально – у США молодая команда, а футбол в стране не самый популярный вид спорта) и выстраивает с ними эмоциональную связь. Скорее всего формат позаимствовали у американского сайта The Player’s Tribune, который выпускает монологи спортсменов на личные темы.

У американского анонса есть еще две особенности:

• В проект спрятали спонсорскую интеграцию – его сделали совместно с Volkswagen, одним из партнеров сборной.

• Это единственное видео из дайджеста, в котором центральная роль у футболистов. У большинства заявок игроки присутствуют только на фото, у парочки стран – мелькают в кадре. Но только США заставили игроков позировать и говорить объемный текст.

Англия – мультфильм на четыре миллиона просмотров

На примере Англии и США интересно посмотреть, как анонсы выполняют разные функции. В США плохо знают своих игроков, задача – показать их лица и дать яркий факт. В Англии от футбола без ума, про футболистов знают все. Рассказать новое нереально. Поэтому англичане пошли другим путем и сделали видео с кучей пасхалок и отсылок (спокойно, фамилии игроков тоже показали).

Это самый популярный из анонсов к ЧМ-2022. Успех сложился из трех факторов:

• Мультипликация – сложный жанр, сборные и команды редко прибегают к нему. Это необычно, и уже поэтому привлекает внимание. Кстати, над роликом работал дизайнер Мэйсон Лондон – не чужой для футбола человек, он делал анонсы в похожем стиле к ЧМ-2018.

• Внутри спрятаны отсылки для тех, кто в теме. Например: в первой комнате представляют вратарей, и по телевизору показывают как голкипер отбивает пенальти. Конечно, это Пикфорд. А пенальти очень похож на тот, что голкипер отбил в финале Евро-2020 против Италии.

• Залипнуть могут и те, кто не очень погружен в футбол: тут классная мультипликация, а внутри очень много приятных деталей – плакаты на стенах, зрители в баре и обстановка в комнате фаната. Ролик придется пересмотреть несколько раз и постоянно ставить на паузу, чтобы разглядеть все.

Аудитории очень зашло: исходное видео в reels собрало 3,7 миллионов просмотров, пост в инстаграме с кадрами (его выложили на следующий день) – 70 тысяч.

Нидерланды и Испания – фокус на тренера

Обе сборные использовали одинаковый формат, но с разными целями.

Вот анонс от Нидерландов – главный тренер Луи ван Гал садится в режиссерское кресло и читает состав. Позади очень стильно отображаются фамилии.

У анонса явно есть концепт. Луи ван Гал – тренер-харизматик и главная звезда сборной. Нидерланды – абсолютно тренерская команда, и такой фокус на Луи подчеркивает природу этой сборной. Об этом говорят даже детали – ван Гал садится на режиссерский стул.

У Испании тоже фокус на главном тренере: Луис Энрике читает состав, за спиной появляются фамилии и фото.

Главный тренер Испании и близко не такой харизматик как ван Гал. Но использование тренера в анонсе не случайно. У Испании молодая команда, и Луис Энрике использует классический прием – перевести внимание и давление с игроков на себя. Он в центре анонса, сразу после – завел инстаграм и пообещал вести его во время ЧМ. За несколько дней до старта ЧМ Энрике завел аккаунт на Twitch и провел трансляцию (немыслимый уровень открытости). Интересный кейс: маркетинг помогает футболу.

Катар – туристическое промо

Страна-хозяйка турнира использовала возможность показать себя тем, кто не добрался до Катара.

Из странного: в видео почти нет ярких достопримечательностей, показывают обычные улочки и дома. Кажется, авторы пытались уйти от туристических шаблонов и передать атмосферу непарадного Катара.

Ролику не хватает интересных деталей и монтажа, поэтому на фоне остальных анонсов выглядит немного блекло. На ютуб-канале федерации футбола Катара он собрал 3300 просмотров.

Уругвай – близость к народу

Уругвай использовал старый, но действенный прием – обыграть происхождение игроков. Нас телепортируют в города, из которых родом игроки сборной: Сальто – Кавани и Суарес, Росарио – Диего Годин, Колония-дель-Сакраменто – Родриго Бетанкур. Локации в городах подобраны с любовью. В городах нам не просто показывают изображения игроков (как у Катара) – футболки с фамилиями держат обычные люди: дети, рабочие на тракторе, пастухи на лошадях. 

Ролик выполняет сразу две функции:

• выстраивает эмоциональную связь между болельщиками и сборной: «мы помним наше происхождение и для кого играем».

• упаковывает Уругвай для внешней аудитории: классная природа, приятные и дружелюбные люди (неудивительно, что видео сделано совместно с министерством туризма Уругвая).

Видео запостили в официальном инстаграме сборной (почти 100 тысяч просмотров) и на ютуб-канале (50 тысяч). Скорее всего, перекос в пользу инстаграма обеспечили игроки сборной Уругвая: они отреагировали на видео и репостили в сториз. 

Канада – любовь к кленовому листу

Для Канады чемпионат мира-2022 – всего лишь второй в истории (первый был в 1986-м). Сборная постаралась и сняла ролик о любви к Канаде и футболу: в кадре мелькают символы страны (упавший с клена лист!), ликующие фанаты, голы, полные стадионы, дети в символике сборной. Но канадцы подали эти стереотипы по-новому: негромкий голос за кадром, приглушенные тона, спокойная музыка – напоминает скорее социальную рекламу, а не футбольный разогрев.

Видео получило мощную обвязку в соцсетях. В официальном твиттере сборной начали ретвитить реакции игроков: многие писали теплые слова, а Лиэм Фрэйзер запостил слезы счастья. В инстаграме анонс выложили повторно (53 тысячи просмотров) и отдельным постом добавили слезы Фрэйзера.

Австралия – экскурсия в историю

В пиаре как в футболе – все стараются играть от сильных сторон и ретушировать слабости. Это заметно и по анонсам команд. У Канады почти нет футбольной истории, поэтому они фокусируются на более общих вещах: эмоциях людей и связи со своей страной.

У Австралии все наоборот – богатейшая футбольная история. И в видео-анонсе авторы решили напомнить о ней: Фирэсс Дирани (популярный австралийский актер) рассказывает о дебюте Австралии на чемпионатах мира в 1974-м, пяти поездках на ЧМ подряд, единственном выходе из группы в 2006-м. Вспоминает Тима Кэйхилла (лучший игрок в истории сборной) и важнейшие голы.

Снова используется и популярный прием близости к болельщику. Местный чемпионат достаточно слабый, австралийские игроки разбросаны по миру. Дирани говорит: «Неважно откуда мы – Сидней или Загреб, побережье Австралии или Какума. Мы сделаем этот первый шаг».

Важно, что картинка стильная, смотреть приятно даже без звука. В ролике снялись и игроки, но австралийцы пожертвовали анонсом ради месседжа. Финальный состав на ЧМ дали обычным списком в финале ролика.

Тяжеловесное видео пролетело мимо инстаграма, его выложили на ютуб-канал и в твиттер.

Дания – неторопливое скандинавское кино

Дания пошла немного странным путем. У них одна из самых сильных команд в истории страны – блестяще выступили на Евро-2020, могут взять медали на этом чемпионате. Но анонс получился очень спокойным и совсем не разогревочным: нам демонстрируют виды Дании и картины с изображением игроков. 

Тем не менее, анонс симпатичный. Вытягивают конкретные идеи. Например, Cимона Кьера – капитана и лидера сборной – сравнивают с дорогой картиной из музея. Еще один удачный момент: в ролике появляется Николас Бендтнер – в недавнем прошлом культовый игрок сборной.

Видео запостили в официальный инстаграм сборной, а в тик-токе добавили короткий анонс премьеры ролика по национальному телевидению Дании.

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