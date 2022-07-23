Знаете, что такое xG? Определите, кто был лучше по ожидаемым голам в важнейших матчах сезона

В разговорах о футболе выражение xG (ожидаемые голы) уже давно стало привычным. И даже породило мем «чемпион по xG» – так называют команды, которые создают много моментов, но плохо их реализуют и упускают титулы. Если вы вдруг не в курсе, о чем речь, прочитайте объяснение от Вадима Лукомского – и все станет понятно.

А теперь – новость: показатель ожидаемых голов теперь отображается в матч-центре приложения Sports.ru (скачайте его или обновитесь до последней версии). Мы уже считаем xG для РПЛ, скоро они будут и в европейских топ-лигах. А еще можно посмотреть этот показатель в матчах Лиги чемпионов прошлого сезона. И пройти тест – так вы точно поймете, насколько это круто!