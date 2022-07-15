Мы соединили фото игроков и тренеров РПЛ – получили совершенно новые лица! Угадаете, кого взяли за основу?

Пиу-пиу-пиу! Говорит и показывает «Сирена». Соскучились по креативному разгулу? Мы тоже! Поэтому вновь поигрались с искусственным интеллектом и сделали дикий тест.

В приложении FaceApp мы смешали фотографии футболистов и тренеров РПЛ и получили совершенно новые лица. Готовы увидеть их и погадать, кто из персонажей отечественного футбола был взят за основу? Тогда погнали!

Если тест не прогружается в приложении, переходите сразу сюда и возвращайтесь, чтобы поделиться результатом в комментариях.