Самые крутые машины в истории ралли-рейдов

Красота, мощь и надежность в любых условиях.

«Мицубиси Паджеро»

Символ ралли-рейдов и лидер по победам на «Дакаре» с учетом использования разных спецификаций. Наиболее примечательная из них – «Монтеро Эволюшн» MPR 11, на которой легендарный Стефан Петерансель одержал первую победу в классе внедорожников. Основной особенностью автомобиля был переход к 6-цилиндровому двигателю объемом 4 литра вместо прежних 3,5 литров. С учетом дальнейших модификаций «Мицубиси» доминировала в ралли-марафонах еще несколько лет, пока не ушла из «Дакара».

«Фольксваген Туарег 2»

Хотя под этим именем больше известны дорожные машины, конечно, раллийный «Туарег» имеет с ними мало общего. Эта модификация была построена только с одной целью: сокрушить конкурентов и доказать мощь немецкой компании в любых условиях, и в конце концов помогла Карлосу Сайнсу-старшему выиграть «Дакар». Мощность двигателя составляла всего 310 л.с., что лишний раз доказывает, что в ралли-рейдах важны другие вещи, такие, как, например, эффективная передача крутящего момента. Именно на это был сделан упор концерном, что принесло результат.

«КАМАЗ» 4911

Настоящая легенда российского автоспорта. Прямоугольный монстр, разработанный в 2002 году, до сих пор остается одним из самых мощных грузовиков в мире и способен развивать скорость до 180 км/ч. Именно с ним связаны основные победы Владимира Чагина и Фирдауса Кабирова. Главная особенность «КАМАЗа» 4911 – мягкая подвеска и улучшенные по сравнению с предыдущими моделями амортизаторы, позволявшие относительно мягко приземляться после прыжков на дюнах. В команде грузовик прозвали «летучим» за эту способность, и не исключено, что он лучший в истории ралли-рейдов.

Багги «Шлессер-Рено»

Тот случай, когда необычный дизайн сочетается с отличной скоростью. Жан-Луи Шлессер начал строить собственные машины еще в начале 90-х, но добился успеха лишь на рубеже веков после перехода на двигатели «Рено». К двум победам на «Дакаре» он должен был прибавлять еще одну, но в 2001 году к его времени на финише была добавлена минута за блокировку соперника. Помимо этого, Шлессер побеждал на ралли «Шелковый путь» в 2013 году, а также надолго оккупировал первую позицию в «Африка Эко Рейс».

«Ситроен» ZX

Наверное, самой необычной моделью «шевронов» на «Дакаре» был Citroen 2 CV – ретро-автомобиль, вышедший на старт в 2007 году.

Но по успешности ни одна машина не сравнится с ZX Rallye-Raid. Она безоговорочно доминировала в 90-х, хотя по характеристикам была похожа на прочие внедорожники своего времени. 4-цилиндровый турбированный двигатель, максимальная скорость в 205 км/ч, 7-ступенчатая коробка передач – все это привело к 4 победам на «Дакаре», которые в сочетании с фирменной красной ливреей сделали лучшую рекламу французским машинам.

«Порше» 959

«Порше» всегда был автопроизводителем, всерьез вовлеченным в автогонки. В 1982 году немецкие инженеры задались целью построить машину, заточенную под ралли, хотя полет фантазии ограничивали требования ФИА к серийности (минимум 200 штук в год). За основу был взят монокок «Порше» 911, но в результате получилась совершенно другая машина. В победный 1986 год мощность двигателя была снижена до 390 лошадиных сил, хотя в более ранних версиях достигала 450, что мешало надежности. Модель стала одной из первых успешных полноприводных машин, и некоторые ее модификации использовались не только в ралли, но и в кольцевых гонках.

«Мерседес» 280 GE

«Гелендваген», он же «гелик», у большинства людей ассоциируется совсем не с гонками, но на заре существования этой серии «Мерседес» активно использовал ее для участия в ралли-рейдах. На старт «Дакара» 1983 года вышли сразу четыре немецких внедорожника, один из которых, возглавляемый знаменитым Жаки Иксом, одержал победу. Удивительный факт: второе место в той гонке досталось нашей «Ниве», на которой гоняли французские автолюбители Что касается 280 GE, то эта модель еще выставлялась на старт несколько лет, но не попадала даже на подиум.

«Пежо» 405 Turbo-16

Автопроизводителю удалось совместить приятный облик машины с техническим прорывом. Это первая раллийная машина с четырьмя управляемыми колесами, что значительно повысило управляемость. Помимо этого, она могла похвастать 4-цилиндровым мотором мощностью в 600 лошадиных сил и разгоном от 0 до 200 км/ч менее чем за 10 секунд. Такие характеристики позволили «Пежо» побеждать ей не только в ралли-рейдах, но и в соревнованиях по подъему на холм. Выступавший ха «Пежо» финский гонщик Ари Ватанен позднее пытался стать президентом ФИА, но проиграл выборы Жану Тодту.

«Фиат Кампаньола»

Удивительно, что раньше такие автомобили, больше всего похожие на наш «УАЗ», принимали участие в ралли-рейдах. Сразу несколько любительских экипажей вышли на старт первого «Дакара» в 1979 году за рулем «Фиата», один из которых стал третьим среди внедорожников, но на подиум не попал, поскольку разделение на классы тогда еще не придумали. За несколько лет участия в ралли-марафоне итальянцы добились только победы на нескольких спецучастках, но военизированный внешний вид «Кампаньолы» сильно выделялся среди более успешных моделей.

«Мини» All 4 Racing

Компактный внедорожник, оснащенный дизельным турбо-двигателем «БМВ», одержал немало побед на «Дакаре» – это неудивительно, учитывая, что на нем ездили Стефан Петерансель и Нассер Аль-Аттия. А вот «Шелковой путь» пока не покоряется. В этом году экипаж «Мини» Язида Аль-Раджи выглядит достойно, но все-таки угнаться за лидером не может.

Бензовоз «Дизель Опти»

Часто в пустыне нет возможности доехать до обозначенных на карте маршрута заправок, поэтому в этом году экипажи сопровождает бензовоз с топливом.

Казалось бы, над бензовозом не нужно работать так упорно, как над раллийной машиной, но это поверхностный взгляд. С точки зрения технических новшеств он может дать фору многим участникам «Шелкового пути». Автоцистерна состоит из 6 герметичных отсеков, в которые можно залить по 6 тонн разных видов топлива. Заправку в полевых условиях обеспечивает мобильная топливо-раздаточная колонка (ТРК), которая подает топливо со скоростью 50 литров в минуту и может делать это в любой точке маршрута.

Бензовоз оборудован системой спутникового контроля. Это не только GPS/Глонасс, но и датчик контроля топлива. Диспетчеры в онлайн-режиме следят за передвижением бензовоза. Если машина превысит скорость или задержится в одной из нанесенных на карту геозон, система об этом уведомит.

Программное обеспечение информирует диспетчеров даже о поднятии крышек люков – это дополнительный контроль качества и количества содержимого отсеков. Кроме этого, специальная система следит за тем, чтобы водители соблюдали допустимые значения оборотов двигателя и скорость.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Pascal Rondeau; REUTERS/Jose Manuel Ribeiro, Marcos Brindicci, Pascal Deschamps, Desmond Boylan; wikipedia.org/Luc106; РИА Новости/Александр Уткин; motorsportretro.com; vk.com/top_gear