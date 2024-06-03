«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили

Задушили «Даллас».

«Эдмонтон» победил «Даллас» (2:1) и закрыл серию в шестом матче. «Ойлерс» стали вторым финалистом НХЛ и теперь поборются за Кубок Стэнли с «Флоридой». Главное противостояние года стартует 9 июня в 3:00 по московскому времени.

Этот гол Макдэвида – шедевр!

Как и в предыдущей игре, канадская команда дважды использовала большинство – это и предопределило исход. На пятой минуте первого периода Коннор Макдэвид исполнил цирковой номер – обвел двух соперников и играючи положил шайбу в девятку с неудобной руки. Кажется, Коннор превзошел самого себя.

11 минут спустя Зака Хаймана забыли на огневой позиции, и разрыв в счете увеличился. Хайману ассистировал Макдэвид. В шестой раз за карьеру он набрал 10 или более очков за одну серию – чаще эту планку пробивали только трое: Уэйн Гретцки (21 серия), Марк Мессье (8), Денис Савар (7).

Всего за плей-офф-2024 Коннор набрал 31 (5+26) очко. Второй раз за один розыгрыш он перешел на четвертый десяток и сравнялся по этому показателю с Яри Курри, Марио Лемье и Никитой Кучеровым. 6 плей-офф с 30+ очками в активе Гретцки, 3 – у Мессье.

Больше «Эдмонтон» не забил – и не особенно старался. В первом периоде «Ойлерс» нанесли три броска в створ – два из них оказались точными. За весь матч «Эдмонтон» лишь 10 (!) раз угрожал воротам «Старс».

Вратарь «Ойлерс» внезапно стал надежным

«Даллас» был гораздо целеустремленнее – 35 бросков. Но прагматичная игра «Ойлерс» и собравшийся с мыслями вратарь Стюарт Скиннер поставили крест на всех надеждах «Старс». Скиннер сыграл безукоризненно, во что трудно поверить: еще совсем недавно голкипер «привозил» голы, а не оберегал от них.

Сэйвам Стюарта вряд ли найдется место даже в расширенных хайлайтах – он не сделал ничего выдающегося, но идеально, неброско справился со всеми рикошетами и добиваниями, а партнеры подстраховали при сомнительных отскоках. В отличие от пятого матча, «Старс» не были обреченными, но и не стали опасным, а иногда им просто не везло.

В третьем периоде операторы и режиссеры трансляции могли бы пойти домой – поводов переключать камеры на зону «Далласа» не было. Но почти единоличное владение шайбой не привело «Старс» к успеху. В самый нужный момент Скиннер обновил личный рекорд этого плей-офф по сэйвам (34) и показал лучший процент отраженных бросков – 97,1. Стюарт не справился лишь с одной атакой – в середине третьего периода «Даллас» хаотичными передвижениями шайбы сократил отставание до минимума.

Этот гол отрезвил «Эдмонтон» – команда Криса Кноблауха стала еще внимательнее и на непревзойденном спокойствии дождалась сирены.

«Эдмонтон» в восьмой раз в истории и впервые за 18 лет вышел в финал НХЛ. В 1984, 1985, 1987, 1988 и 1990 гг. «Ойлерс» выиграли Кубок Стэнли, а в 1983 и 2006 гг. остановились в шаге от него.

«Даллас» – одна из самых стабильных команд лиги в последние годы. В 2020-м «Старс» дошли до финала кубка, а в этом и прошлом сезонах оступились в финале Западной конференции. Клуб только однажды брал титул – в 1999-м.

Мечта о повторении откладывается как минимум на год.