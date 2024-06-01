«Даллас» разрушился под большинством «Эдмонтона». Макдэвид – в шаге от финала!

Кто-то вернет интригу?

«Эдмонтон» выиграл у «Далласа» (3:1) и вырвался вперед в финале Запада (3-2 в серии).

Защитник «Эдмонтона» вышел из запаса и уничтожил надежду для «Далласа»

Разница всего в две шайбы не должна вводить в заблуждение: бо́льшую часть времени «Ойлерс» контролировали все происходящее на площадке – они оперативно сколотили преимущество, а затем пронесли его до финальной сирены.

Главный герой матча – Райан Нюджент-Хопкинс. Нападающий открыл счет на 15-й минуте и оформил дубль на 21-й. Обе шайбы зашли в большинстве, но по оформлению получились максимально разными.

Сначала Нюджент-Хопкинс проворно сработал на добивании:

Потом исполнил необычайно точный бросок с кистей:

В обоих случаях Райан использовал большинство менее чем за 20 секунд, причем во втором периоде пришлось тратить время еще и на вход в зону. Такие темпы тем удивительнее, чем больше известно о статистике. В первых четырех матчах «Эдмонтон» в пустую потратил 6 попыток большинства, «Даллас» – 9.

Еще одна неожиданность – внезапный гол Филипа Броберга. На 26-й минуте защитник плотно приложился от синей линии и окончательно лишил «Старс» надежды на спасение.

Броберг сыграл всего второй матч в плей-офф и 14-й – за весь сезон. В декабре генменеджер «Ойлерс» Кен Холланд заявил, что не разрешил агенту Броберга искать варианты обмена. Представитель игрока ответил: «Этот вопрос отражает наше с клиентом разочарование в «Ойлерс». Я активно сотрудничаю с Кеном, чтобы рассмотреть и разрешить эту проблему в частном порядке».

Терпение привело 22-летнего Броберга к необычному достижению: за последние 40 сезонов ни один защитник «Эдмонтона» моложе не забивал в полуфинале плей-офф.

Макдэвид приближается к величайшему рекорду Гретцки

Отличился и более звездный защитник «Ойлерс»: Эван Бушар оформил ассистентский дубль – это его 49-е и 50-е очки в плей-офф за карьеру. Бушару хватило 45 матчей; быстрее до полусотни баллов разогнались только два защитника в истории НХЛ – Бобби Орр (39 игр) и Брайан Литч (41).

Капитан и лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ограничился одной результативной передачей – теперь у него 25 ассистов в 17 матчах. Коннор вышел на седьмое место в истории лиги по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Если «Ойлерс» выберутся в финал, то велика вероятность, что Макдэвид обрушит рекорд всех времен – пока он принадлежит Уэйну Гретцки (31 пас в 1988-м).

К шестому матчу «Эдмонтон» настолько поверил в себя, что даже самое слабое звено команды – нестабильный вратарь Стюарт Скиннер – попал в хайлайты как звезда, а не как неудачник:

Скиннер отразил 19 бросков – к концу третьего раунда этого оказалось достаточно, чтобы победить «Даллас». Возможно, на «Старс» сказалась травма системообразующего защитника Криса Танева. Лидер лиги по блокированным броскам досрочно закончил четвертый матч, но вышел на пятый. Вопрос – насколько далека его форма от идеала.

Единственное светлое пятно для «Далласа» в пятой игре – молодые порывы Уайтта Джонстона. 21-летний нападающий забил гол престижа в третьем периоде – это его 10-я шайба в плей-офф. В этом возрасте только четыре действующих игрока забрасывали столько же или больше: Сидни Кросби (15 голов в 2009 году), Никита Кучеров (10 в 2015), Патрик Кэйн (10 в 2010), Евгений Малкин (10 в 2008).

До вехи дошел и ветеран «Далласа» – Джо Павелски. Он стал 25-м игроком в истории лиги с 200 матчами в плей-офф. В этой почетной компании у Павелски самая незавидная позиция: он единственный, кто еще не брал Кубок Стэнли.

Шансы на исправление тают.

Фото: eastnews.ru /RICHARD RODRIGUEZ