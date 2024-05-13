Латвийский вратарь украл победу «Эдмонтона»: отразил 40+ бросков и вытащил шайбу с ленточки

Перри уже праздновал.

«Ванкувер» в гостях победил «Эдмонтон» (4:3) и вышел вперед в полуфинальной серии Запада (2-1).

Катастрофа «Эдмонтона» в равных составах – 0 голов

Основные события развернулись в первом периоде. Хозяева вышли вперед на пятой минуте, но вскоре утратили контроль над игрой и пропустили три шайбы подряд.

Вдохновителем рывка стал нападающий Брок Босер. Он оформил дубль и сделал результативную передачу. Ударный рабочий вечер продвинул Босера на первое место в бомбардирском списке «Ванкувера» – теперь он делит лидерство с Джей Ти Миллером, у обоих по 11 очков. При этом Босер – безальтернативно лучший снайпер команды (7 голов).

А вот у главной звезды «Эдмонтона» – Коннора Макдэвида – новых достижений нет. Напротив, впервые в этом плей-офф капитан «Ойлерс» остался без очков, хотя провел на льду почти полчаса чистого времени. Всего на счету канадца 17 (2+15) результативных действий в 8 матчах Кубка Стэнли-2024. Он второй бомбардир НХЛ после партнера по звену – Леона Драйзайтля (18 очков).

Отдельная боль Макдэвида и Драйзатля – в третьем матче серии они ничего не сделали в равных составах. Все три шайбы «Эдмонтон» забил с численным преимуществом: две в расстановке 5х4, еще одну – во время штурма при 6х5.

Макдэвиду после сирены еще и досталось. Он побился на клюшках с Карсоном Соуси, а затем получил жестокий толчок в спину от Никиты Задорова.

Российский защитник сыграл 19 минут и, в отличие от предыдущего матча, в котором набрал 2 (1+1) очка, не отметился результативными действиями. Зато в его активе еще один силовой прием – гораздо более честный и эффектный. Во втором периоде Задоров выпихнул за борт Эвандера Кэйна. При приземлении размах его ног был таким, что укрывались даже тренерам. Судьи по итогам эпизода дали обоим участникам обоюдный двухминутный штраф за грубость. Всего за матч «Кэнакс» исполнили ровно 50 хитов!

Но все меркнет на фоне выдающегося перформанса Артура Шилова. Вратарь «Кэнакс» отразил 42 броска, в том числе – 20 в третьем периоде.

Шилов – внезапная звезда «Ванкувера». До этого плей-офф он не сыграл в НХЛ и 10 матчей

На старте второго периода Шилов вытащил шайбу с линии ворот. Причем он среагировал даже на близкий рикошет от клюшки Куинна Хьюза. Арбитры пересмотрели эпизод и не засчитали взятие. Возможно, шайба все-таки заскочила за линию, но, если это и случилось, то в тот момент, когда Шилов полностью накрыл ее ловушкой – а значит доказать пересечение невозможно.

Если бы не Шилов, «Эдмонтон» сократил бы разницу в счете до минимума, а 38-летний Кори Перри забросил первый гол в плей-офф-2024. Ветеран был уверен, что забил – сразу вскинул руки и отпраздновал вместе с партнерами.

Но пока этот розыгрыш – время других героев, в том числе Шилова. 23-летний латвиец сыграл в регулярке лишь 4 матча, а все остальное время провел в фарм-клубе «Ванкувера» в АХЛ.

11 апреля Шилов отразил 78% бросков в матче с «Аризоной» (3:4 ОТ) – казалось, после такого провала путь в основу ему заказан. Помог несчастный случай: два первых номера «Кэнакс» травмировались, и к четвертому матчу серии с «Нэшвиллом» (4-2) у «Ванкувера» не осталось альтернатив – пришлось ставить вратаря, который прежде сыграл только 9 матчей в НХЛ.

Шилов мощно вернулся в лигу, хотя во многом опирался на помощь полевых. Из предыдущих пяти матчей «Кэнакс» только в одном допустили больше 30 бросков по своим воротам.

В третьей игре с «Эдмонтоном» Артур впервые за всю профессиональную карьеру столкнулся с такой ненормированной нагрузкой. Май – удачный месяц для Шилова. Ровно год назад он феерически играл за сборную Латвии на чемпионате мира. Голкипер сыграл 7 матчей и вместе с командой завоевал бронзовые медали. Шилов отразил 29 бросков от швейцарцев, 40 от шведов, 32 от канадцев, 26 от американцев.

Осталось еще дважды победить «Эдмонтон» – и Артур станет еще и героем Ванкувера.

Фото: eastnews.ru /CODIE MCLACHLAN