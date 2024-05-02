Дадонов – джокер «Далласа»: забил в двух матчах подряд после жуткой травмы

В 35 лет!

«Даллас» одержал третью подряд победу над «Вегасом» (3:2) и впервые повел в серии (3-2). Теперь действующий чемпион – на грани вылета из плей-офф.

«Голден Найтс» оказались в этом незавидном положении во многом из-за самого дорогого защитника. В конце второго периода Алекс Пьетранжело, обладатель контракта с кэпхитом $8,8 млн, не выдержал настойчивый прессинг со стороны Тайлера Сегина – и врезал ему рукой в лицо.

Судьи выписали Пьетранжело малый штраф, а через минуту пришла расплата и от соперника. Пятерка «Далласа» вплотную прижала обороняющийся «Вегас» к воротам, и Джейсон Робертсон со второй попытки попал в цель. «Даллас» повел 3:2 и в третьем периоде сохранил преимущество.

Второй подряд успешный матч провел Евгений Дадонов. Как и в предыдущей игре, он забил и ушел с положительным показателем полезности («+1»).

Дадонов сравнял счет на шестой минуте первого периода. 35-летний ветеран космически ускорился во время контратаки и воспользовался близкой к совершенству передачей Станковена. Постголевая реакция Евгения – лучшая благодарность за такой пас.

Нынешний сезон – испытание для Дадонова. 10 февраля он попал в список травмированных – из-за повреждения нижней части тела. Главный тренер Питер Дебур говорил – без подробностей – о переломе.

Отдельной проблемой стал процесс обследования – первый рентген не показал ничего, и только более детализированные снимки приблизили врачей к разгадке. При этом они не сразу определили путь лечения – несколько дней обсуждали, стоит ли вставлять винты. Неизвестно точно, но, судя по тому, что Дадонов продолжил сезон, медики нашли менее радикальное решение.

Не исключено, что травма Евгения нарушила трансферные планы «Далласа». В конце января The Athletic сообщал, что клуб готовил обмен Дадонова, на его место в четвертом звене рассматривая игроков из АХЛ.

В итоге Дадонов пропустил 68 дней и вернулся на последний матч регулярки. Как и все в «Старс», он слабо провел первые две игры плей-офф, но именно он – одна из причин их резкого возрождения. В третьем матче нападающий отдал результативную передачу, в четвертом оформил гол с нулевого угла, а в пятом забил снова.

Дадонов – третий снайпер «Далласа» в плей-офф. По три шайбы только у двух его партнеров – Робертсона и Уайтта Джонстона. Но они играют по 19-20 минут за матч, а средний айстайм Дадонова ограничивается 12-ю.

Мощный рывок Дадонова на гол в пятой игре серии не случайность и не наваждение. Несмотря на возраст, форвард быстрее средних показателей скорости в НХЛ. Например, за игру он делает 32 ускорения до 18-20 миль в то время, как средний нападающий – только 25.

Евгений – единственный россиянин в «Далласе», и это тоже непросто. «Иногда хочется поговорить на родном языке, – признался он в интервью The Athletic. – Я владею английским, но по-русски выражаю мысли немного по-другому. Я больше являюсь самим собой. Я не думаю слишком много, когда общаюсь и отдыхаю. На английском я всегда думаю и тяжелее расслабляюсь».

Сейчас такое время, что Дадонов может и помолчать – его голы изящнее тысячи слов.

Фото: AP Photo /Tony Gutierrez