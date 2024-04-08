Капризов догнал Ягра! Набрал 3 очка и ворвался в топ-7 бомбардиров «Миннесоты»

Спасательный круг для «Уайлд».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал три очка в матче с «Чикаго» (4:0) – оформил дубль и сделал результативную передачу.

Дубль Капризова: великолепный бросок и подарок от партнера

На 22-й минуте Капризов реализовал большинство: дождался разрезающей передачи с противоположного края и бросил от точки вбрасывания – резко, точно, с минимального замаха.

В середине второго периода Кирилл поучаствовал в изящной позиционной атаке – вместе с Марко Росси и Матсом Зукарелло они выманили вперед вратаря и довели комбинацию до броска по пустым воротам.

На 48-й минуте Капризов благодаря хитроумному пасу Брока Фэйбера остался одним перед голкипером и снял паутинку из ближней девятки. Оба гола Капризов воспринял как сами собой разумеющиеся – не праздновал и только во втором случае слегка улыбнулся.

Второе очко за «Уайлд» набрал Марат Хуснутдинов. Впрочем, его результативная передача во втором периоде не была обостряющей – Хуснутдинов просто поднял ее на синюю линию. Игра с «Чикаго» стала для Марата уже 11-й после переезда из «Сочи».

Капризов лихо продвинулся в рейтингах: догнал Ягра и самого себя

Капризов забросил 40-ю и 41-ю шайбы в текущем регулярном чемпионате – и это не просто красивая статистическая отсечка, но и настоящая историческая веха.

В третий раз подряд российский нападающий перешел на пятый десяток голов за сезон. В предыдущей регулярке он остановил на 40, в позапрошлом выбил 47. Только два игрока в истории «Уайлд» достигли подобной отметки – и оба только по разу: Мариан Габорик настрелял 42 шайбы в сезоне-2007/08, а 10 лет спустя аналогичный результат продемонстрировал Эрик Стаал.

Кроме того, по количеству сезонов с 40+ голами подряд Капризов сравнялся с самим Яромиром Ягром. Рекорд лиги незыблем – принадлежит Уэйну Гретцки (12). Лидер среди россиян вовсе не Александр Овечкин, а Илья Ковальчук (6).

Еще одно внушительное достижение Капризов лишь повторил. Правда, в позапрошлом сезоне он сам же его установил. Игра с «Чикаго» оказалась для нападающего десятой за регулярку с тремя очками.

Капризов вырвался на седьмое место в истории «Уайлд» по общему количеству результативных действий. Форвард обогнал Эндрю Брюнетта – 321 очко, у Кирилла теперь – 323. Брюнетт провел в «Миннесоте» 6 сезонов в начале и конце нулевых, сейчас он работает главным тренером «Нэшвилла». Лучший бомбардир в истории «Уайлд» – Микко Койву, он закончил с 709 (205+504) очками в 1028 матчах. Капризов играет в «Миннесоте» пятый сезон, за его плечами – 273 матча.

70 из них Кирилл сыграл в нынешнем сезоне. Он идет по графику свыше одного очка за матч – 89 (41+48). Это заметно лучше, чем в прошлом году (75 баллов), но не так феерично, как в позапрошлом (108). Времени отправить и рекорд на свалку истории нет – «Миннесоте» осталось 5 матчей до финиша регулярки.

Погасла и надежда на продолжение сезона: «Уайлд» отстают на 9 очков от последнего места в зоне уайлд-кард. «Чикаго» попрощался с мечтой о плей-офф еще раньше. 31-я команда сезона заработала лишь 51 очко – в 2,15 раза меньше, чем лидер чемпионата «Рейнджерс».

Фото: AP Photo /Paul Beaty