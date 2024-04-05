Сюрприз от Да Косты – опальный француз подарил «Автомобилисту» победу

О ревуар, «Металлург»!

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:2) и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1-1).

Герой игры – Стефан Да Коста. Он начал плей-офф в запасе из-за необычных обстоятельств

Екатеринбуржцы подтвердили статус самой цепкой команды нынешнего плей-офф. Они выиграли все матчи, в которых открывали счет; игра с «Магниткой» – уже девятая в этом ряду. Магнитогорцы браво начали – несколько опасных бросков едва не поставили в тупик вратаря Евгения Аликина. Первый сюжетный поворот случился на шестой минуте: Джесси Блэкер и Никита Гребенкин поссорились и потолкались после свистка, сократив количество игроков на площадке до четырех с каждой стороны. Вскоре Валерий Орехов применил подножку и оставил «Металлург» в меньшинстве 3х4. «Автомобилист» долго и безыдейно перекатывал шайбу, а затем Стефан Да Коста взял инициативу в свои руки, замахнулся от души и щелкнул – 1:0.

Француз пропустил первые три игры плей-офф. «Да Коста? Тяжелый вопрос. Он в списке травмированных», – комментировал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин, пока в самых разных СМИ циркулировал один и тот же слух. Якобы, Да Коста отказался играть с середины предпоследнего матча регулярки. К этому моменту француз вышел на показатель полезности «+1», а именно за положительную полезность в его контракте прописан денежный бонус. Многие журналисты посчитали вывод Да Косты из состава на старте плей-офф воспитательной мерой. Стефана выпустили на четвертый матч, но его команда проиграла (0:5), и больше в этой серии форвард не появлялся. Во втором матче противостояния со СКА травмировался Сергей Широков, и одно место в атаке оказалось вакантным – его занял именно Да Коста. Нападающий отлично влился в основу – забил в третьей и четвертой играх. Айстайм француза увеличивался постепенно – с 12 минут на старте до 22 на финише.

Супердриблинг Голышева – видео, на которое не жаль времени

Во втором матче с «Магниткой» Да Коста заходил на цель еще раз – устранил соперников на входе в зону, качнул вратаря Илью Набокова, но не пробил его в ближнем бою. Незадолго до этого эпизода «Металлург» сравнял счет – отличился Денис Зернов. Другой иностранец «Автомобилиста» – Кертис Волк – пропустил матч: в предыдущем остановил шайбу лицом. Но Да Коста работал за двоих, а иногда екатеринбуржцам помогала и «Магнитка». За шесть минут до конца второго периода Максим Мухаметов заработал невынужденное удаление – врезал Сергею Широкову локтем. Судьи оценили поступок на несгораемый пятиминутный штраф.

«Автомобилист» воспользовался одним удалением дважды: сначала наброс Да Косты посеял хаос в слоте, шайба отскочила на крюк Анатолию Голышеву, а от него – в ворота.

Затем Голышев на пятой автомобильной скорости ворвался в чужую зону и нашел Да Косту в ударной позиции – бросок француза получился неотразимым.

Голышев закончил матч с 4 (1+3) очками, его третий пас – на гол в пустые ворота. Это вторая мощная вспышка Голышева в плей-офф. В третьем матче с «Ак Барсом» (3:1) 29-летний нападающий забросил все шайбы своей команды – оформил хет-трик. Спектакль на магнитогорском льду поднял Голышева на вершину бомбардирского списка «Авто» – теперь у него 11 (6+5) баллов. За всю регулярку Анатолий забил только 10 раз.

Еще пара таких вспышек – и Екатеринбург впервые встретит финал КХЛ.