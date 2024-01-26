💪 Кучеров – мощь! Набрал 3 очка и подвинул Гончара в списке наших бомбардиров в истории

«Тампа» победила «Аризону» (6:3). Российская звезда «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка. Теперь в активе форварда 83 (32+51) балла за 48 матчей – он вернул себе лидерство в бомбардирской гонке НХЛ. У Нэтана Маккиннона, ближайшего преследователя Кучерова, на одно результативное действие меньше.

«Аризона» – одна из 9 команд лиги, которая не набрала еще и 50 очков в этой регулярке; «Койотис» идут третьими с конца в Центральном дивизионе – в матче с таким соперником голевые успехи Кучерова напрашивались.

Первый ассист вышел для Никиты нетипичным – отдал в борт (возможно, так и задумывал?), а не в клюшку партнера. Дальше Брэйден Пойнт все решил сам. В середине второго периода получилось гораздо изящнее. Кучеров долго ждал паса под бросок в одно касание, а когда дождался, щелкнул так, что, ударившись о сетку, шайба вылетела за пределы вратарской.

Пять минут спустя 86-й номер «Тампы» исполнил классический элемент – перевел с одного фланга на другой, и Стивен Стэмкос вколотил шайбу под перекладину.

Стэмкос в 14-м сезоне забил 20 голов за регулярку и стал лишь пятым действующим игроком с таким достижением. Капитан «Тампы» сравнялся с Евгением Малкиным, но впереди Александр Овечкин (18 сезонов), Сидни Кросби (16) и Патрик Кэйн (15).

Перформанс Кучерова тоже отразился в глобальной статистике. Нападающий пробил отметку в полсотни передач за регулярку, теперь он лишь третий россиян, кто сделал это в 5 и более сезонах. У Артемия Панарина аналогичный показатель, у Малкина – 7 сезонов.

Кроме того, 30-летний Кучеров вышел на девятое место среди российских бомбардиров в истории НХЛ – набрал 812-е (308+512) очко в карьере и обогнал экс-защитника Сергея Гончара. В среднем в лиге Никита набирает 1,17 балла за матч регулярного чемпионата.

Андрей Василевский, хотя и отразил всего 17 из 20 бросков, провел особенную игру. Для вратаря «Тампы» она стала 450-й за карьеру в НХЛ. Большим опытом обладают только пять российских голкиперов:

● Николай Хабибулин (799 игр), ● Евгений Набоков (697), ● Сергей Бобровский (677), ● Семен Варламов (598), ● Илья Брызгалов (465).

«Тампа» пробилась в зону плей-офф в Атлантическом дивизионе, но ее фанатам обольщаться не стоит: у «Торонто» только на один балл меньше при трех играх в запасе.

Фото: East News /AP Photo/Chris O’Meara