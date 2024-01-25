Чемпионов из Канады посадят в тюрьму? Им уже предъявили обвинения в сексуальном насилии

Пяти игрокам молодежной сборной Канады-2018 по хоккею предъявили обвинения в сексуальном насилии. Остальным подозреваемым дали время, чтобы с повинной прийти в полицию канадского города Лондона.

Когда и что случилось?

Весной 2022 года 24-летняя на тот момент девушка подала иск в Верховный суд Онтарио. Она заявила, что подверглась сексуальному насилию в июне 2018-го во время благотворительного турнира по гольфу, который был приурочен к победе канадской молодежки на чемпионате мира.

Истец, по собственным словам, познакомилась с игроками в баре. Вместе с одним из них она поднялась в гостиничный номер. Позже туда пришли другие игроки. Женщина сообщила суду, что хоккеисты принуждали ее к сексу.

Она назвала в качестве ответчиков 8 человек, федерацию хоккея Канады Hockey Canada и Канадскую хоккейную лигу (CHL). В федерации якобы знали о произошедшем, но бездействовали. В качестве компенсации она потребовала от ответчиков $2 млн за прошлый и будущий материальный ущерб, $1 млн в качестве штрафа, $300 тыс. за «боль и страдания» и еще $50 тыс. за «психический и эмоциональный стресс». На первом этапе адвокаты не доказали причастность игроков к преступлению. 26 мая 2022 года стороны заключили мировое соглашение. Девушка забрала иск из суда, попросив о конфиденциальности. Тем не менее обвинения ударили не только по репутации Hockey Canada, но и по ее карману. От сотрудничества с федерацией отказались несколько крупных спонсоров: в частности, Scotiabank, телекоммуникационная фирма TELUS, нефтяная компания Imperial Oil и сеть закусочных Tim Hortons.

Кого подозревают в преступлении?

Тайна следствия скрывает имена не только пострадавшей, но и обвиняемых. При этом Картер Харт, Диллон Дюбе, Майкл Маклауд и Кэл Фут взяли бессрочный отпуск в клубах НХЛ. По той же причине швейцарскую «Амбри-Пиотту» покинул Алекс Форментон. Все они выступали в составе той самой молодежки. Выход в отпуск по ходу сезона – крайне редкое явление в профессиональных клубах. Если такое и случается, то из-за семейных проблем. Например, Александр Овечкин на неделю уехал из «Вашингтона» в Россию в прошлом феврале – из-за смерти отца. Такие форс-мажоры никак не сказываются на зарплатах игроков. Но непонятно, как будет на этот раз – слишком уникальна ситуация.

Никто из канадских игроков и их клубов не прокомментировал обвинения. Молчит и НХЛ.

Похоже, развитие уголовного дела негативно сказалось на спортивной форме подозреваемых. «Раньше я никогда не болел, а за последний месяц переболел три раза, – рассказал Харт в декабре. – Хорошо, что мы докопались до сути и разобрались. Теперь я могу предпринять правильные шаги, чтобы вылечиться, исправить это и в будущем чувствовать себя лучше». В текущем сезоне Харт сыграл 26 матчей и пропустил 68 голов, отражая в среднем 90,6% бросков.

На молодежном уровне Харт котировался как один из сильнейших вратарей мира. На драфте-2016 он был выбран первым из голкиперов – под общим 48-м номером. В 2018-м Картер вошел в основу «Филадельфии» – и очень удачно: в двух первых сезонах выиграл больше половины матчей. Но уже на третий год показатели Харта обрушились – до 3,3 шайбы в среднем за матч при 87,7% сэйвов. В сезоне-2021/22 голкипер стал надежнее (90,5%), хотя по-прежнему играл гораздо ниже ожиданий.

Диллон Дюбе – 56-й номер драфта-2016. Форвард выступал за «Калгари» с 2018 года. Лишь в прошлом сезоне он по-настоящему заявил о себе как о потенциальном лидере – 32 (18+14) очка в 79 матчах. В этом году у Дюбе все валилось из рук: всего 7 баллов в 43 играх и «-14» в полезности. Игровое время нападающего сократилось до 11 минут в среднем за матч.

Защитник Кэл Фут перешел в «Нью-Джерси» перед стартом этого сезона, но не закрепился в составе и сыграл всего 4 матча.

Нападающий Алекс Форментон набирал в среднем 0,5 очка за «Оттаву» в сезоне-2021/22, а летом внезапно уехал в Швейцарию. Перед стартом следующего сезона он был единственным ограниченно свободным агентом НХЛ без контракта.

Еще один нападающий – Майкл Маклауд – единственный из пяти «отпускников», кто в последние месяцы играл здорово. После травм Джека Хьюза и Ника Хишира он обрел место в топ-6 «Нью-Джерси» и атаковал личный рекорд по очкам за сезон. Демонстрировал невероятную эффективность на вбрасываниях (65%) и шел на первом месте в лиге по этому показателю.

Когда Майкл в следующий раз встанет на точку, неизвестно. Где сейчас находятся игроки и что им грозит – тоже. Полиция Лондона отказалась от дополнительных комментариев для прессы.

Фото: AP Photo /Frank Gunn/The Canadian Press, Nathan Denette/The Canadian Press