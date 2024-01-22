Капризов – страшная сила! Ввинтил хет-трик и отбил щелчок в решающие секунды

«Миннесота» одолела «Каролину» (5:2). Главная звезда «Уайлд» Кирилл Капризов блеснул – оформил хет-трик, забросив в каждом из периодов. Разница в 3 гола не должна вводить в заблуждение – по уровню напряжения матч был достоин плей-офф, а две из пяти шайб «Миннесоты» влетели в пустые ворота «Каролины». «Харрикейнз» открыли счет на 15-й минуте, но через несколько смен ответил Капризов. В отличие от размашистой комбинации «Каролины», его гол получился незамысловатым: нападающий подстроился под щелчок от синей линии и хлестким движением клюшки перенаправил шайбу в сетку.

На старте второго периода Капризов сыграл более тонко – бросил с разворота. Кажется, он даже не посмотрел на ворота. Голкипер «Каролины» Антти Раанта, прикрытый двумя полевыми, тоже ничего не увидел и не двинулся с места.

Счет 2:1 продержался до середины третьего отрезка, когда соперники обменялись голами: сначала Майкл Бантинг восстановил равенство, а 70 секунд спустя Юэль Эрикссон Эк вернул «Миннесоту» в лидеры. Концовка вышла драматичной. «Каролина» оккупировала зону атаки, но весь настрой сбил неожиданный ход от Капризова. Нападающий намеренно заблокировал щелчок от синей линии. Причем его исполнял сам Брент Бернс – лучший снайпер-защитник «Каролины», мужчина со 100 кг веса и 196 см роста.

После матча журналисты спросили Капризова, чем он гордится больше – хет-триком или сэйвом. «Вероятно, блокированным броском. В этот момент на скамейке запасных все были просто счастливы», – ответил форвард. После этого блока атака «Харрикейнз» развалилась: шайба так и не дошла до ворот «Миннесоты», а Капризов легким броском от «усов» оформил хет-трик. В третий раз в НХЛ Капризов забросил три шайбы. Гол в пустые ворота стал для Кирилла 132-м в форме «Миннесоты» и вывел его на четвертое место в списке снайперов клуба за всю историю. Отставание от лидирующего Мартина Габорика (219) кажется совсем крошечным. Капризов неудачно начал сезон – 3 гола за 10 матчей со старта. Со временем его показатели выровнялись, но от форварда такого калибра по-прежнему ждали большего. В двух последних матчах Кирилл внезапно зажегся. За два дня до встречи с «Каролиной» он приговорил «Флориду» (6:4) – оформил дубль и отдал ассист. Резкий скачок результативности (6 очков за 2 игры) вернул Капризова в компанию игроков, которые набирают в среднем более одного балла за матч. С 42 очками в 39 матчах нападающий возглавил список лучших бомбардиров «Миннесоты» в регулярке. В масштабе лиги Кирилл слегка теряется – делит 40-47-е места. Позиции его клуба тоже не отличаются крепостью: «Миннесота» – предпоследняя в Центральном дивизионе и четвертая с конца в Западной конференции. «Каролина», несмотря на поражение, находится в более достойном положении – третья строчка в таблице Столичного дивизиона и всего пятиочковое отставание от «Рейнджерс».