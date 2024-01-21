Эффектный вынос от «Бостона» – 9 (!) шайб за 38 минут🔥

«Бостон» негостеприимно встретил «Монреаль» у себя дома – забил 9 (!) голов и одержал разгромную победу (9:4). Первую и девятую шайбы «Брюинз» разделили всего 38 минут. Команды скромно начали – открыли счет только на 9-й минуте. «Канадиенс» дважды по ходу стартового периода вели, однако на перерыв ушли в роли догоняющих – 2:3.

Перелом наступил в начале третьего периода, когда Давид Пастрняк отменно сработал корпусом и довел счет до 6:4. За следующие 9 минут «Брюинз» забросили еще три шайбы, а «Монреаль» промолчал. Пожалуй, самый изысканный гол вечера – в исполнении Чарли Койла. 31-летний нападающий ворвался в чужую зону и, вытянув только одну руку, подставил клюшку под нежную передачу от синей линии.

«Бостон» закончил матч с почти двукратным преимуществом по броскам – 36 против 21. «Монреаль» заменил вратаря лишь после восьмой пропущенной шайбы – место Самюэла Монтембо занял Кэйден Примо. Игроки «Брюинз» относительно равномерно распределили очки между собой. 10 человек записали в актив по одному результативному действию, Пастрняк, Брэд Маршанд, Джейк Дебраск забили и отдали, а Джеймс ван Римсдайк дважды ассистировал партнерам. Заметно выделился на общем фоне только Дэнтон Хейнен – автор хет-трика. Любопытно, что до этого матча на его персональному счету было лишь 5 голов за 36 игр.

Хейнен начал энхаэловскую карьеру в «Бостоне», позднее поиграл за «Анахайм» и «Питтсбург», но летом вернулся в «Брюинз». 28-летний форвард – на мизерном одностороннем контракте, его годовая зарплата – $ 775 тыс.

Доминирование «Бостона» прослеживается не только на уровне одной игры. «Брюинз» возглавляют Восточную конференцию, на 7 очков опережая ближайших преследователей — «Рейнджерс» и «Флориду». В сводной таблице НХЛ «Бостон» уступает один балл лидеру Запада – «Ванкуверу». Мощный голевой рывок в матче с «Монреалем» вывел «Брюинз» на пятое место в лиге по количеству заброшенных шайб (3,51 в среднем за игру). Дела «Монреаля» складываются гораздо хуже. Команда идет третьей с конца в Атлантическом дивизионе, а отставание от «Детройта» выглядит угрожающим – 6 очков при одной игре в запасе у «Ред Уингз».

Фото: East News /AP Photo/Michael Dwyer