Кучеров – единственная надежда «Тампы»? Сделал 3 гола и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой в матче с «Бостоном». Все это – несмотря на крупное поражение «Лайтнинг» (3:7). Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – у него 67 (28+39) баллов, на два больше, чем у Нэтана Маккиннона из «Колорадо».

Кучеров закончил вечер с «-2», но оказался единственной звездой команды, избежавшей результативных ошибок. Более того, именно Никита удерживал команду в борьбе на протяжении двух периодов.

На 21-й секунде матча Кучеров и компания организовали скоростной агрессивный прессинг в чужой зоне. 86-й номер «Лайтнинг» закончил отбор и, прокрутившись вокруг своей оси, выложил шайбу на пятак – Брэйден Пойнт не промахнулся.

«Бостон» быстро встрепенулся и в начале второго периода повел с отрывом – 3:1. Ассистентским дублем отметился 19-летний Мэттью Пойтрас. Канадский форвард сыграл впервые после краткосрочной командировки на молодежный чемпионат мира.

Впрочем, ни Пойтрас, ни даже более статусные игроки «Брюинз» не затмили Кучерова. На 27-й минуте Никита снова пошел в отбор: резко ускорился и дерзко подбил клюшку сопернику – в шоке был не только защитник, но и вратарь.

Ближе к перерыву Кучеров продемонстрировал великолепную технику – на скорости одним финтом отрезал трех соперников и нашел Пойнта в ударной позиции.

Никто, кроме Пойнта, по-настоящему не поддержал порывы Кучерова к победе. В третьем периоде «Бостон» снова оторвался на расстояние двух голов, а в концовке воспользовался двумя чудовищными ошибками лидеров «Тампы». Сначала Виктор Хедман, не досмотревший за состоянием клюшки, потерял шайбу на синей линии. Затем Стивен Стэмкос пустился в опрометчивый дриблинг.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал лишь 20 сэйвов и во второй раз в сезоне пропустил 6 шайб. Российский голкипер пропустил старт регулярного чемпионата из-за травмы – восстанавливался после операции на спине. В активе Василевского 8 побед в 18 матчах. В среднем он отражает 89,5% бросков – это его худший показатель за все время выступлений в НХЛ.

Кучеров, напротив, идет на один из лучших результатов в карьере. Если форвард сохранит темп, то закончит регулярку со 136 баллами. Его личный рекорд – 128 очков в сезоне-2018/19.

В матче с «Бостоном» Никита вышел на четвертое место в истории «Тампы» по количеству результативных передач (492) в регулярных чемпионатах. Он опередил Винсента Лекавалье. При этом Кучерову понадобилось в полтора раза меньше игр – 684 против 1037. Место на вершине пока занято Мартеном Сен-Луи (588 передач). Чуть позади Стэмкос (563) и Хедман (542).

Локальные достижения вряд ли очень радуют Кучерова – из последних шести матчей «Тампа» выиграла только два и находится за чертой плей-офф. «Лайтнинг» – четвертые в Атлантическом дивизионе. Отставание от идущего третьим «Торонто» – 4 очка, но у «Мэйпл Лифс» в запасе 4 игры, а снизу поддавливает еще и «Детройт».

«Бостон», напротив, в полном порядке – прямо сейчас это лидер Атлантического дивизиона и одна из трех лучших команд лиги.

Фото: AP /Michael Dwyer