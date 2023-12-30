«Привоз» от Овечкина – безучастно смотрел, как ноунейм из «Айлендерс» оформил дубль за 18 секунд

«Вашингтон» «сгорел» в гостевом матче с «Айлендерс» (1:5). Это третье подряд поражение «Кэпиталз». До рождественской паузы команда Александра Овечкина уступила «Тампе» (1:2 по буллитам), а сразу после сдалась под напором «Рейнджерс» (1:5).

В первом периоде «Вашингтон» и «Айлендерс» разошлись миром, но на второй из раздевалки вышли только хозяева. На 24-й минуте Жан-Габриэль Пажо завершил стремительную контратаку «Айлс» – пас под бросок отдал защитник Александр Романов.

Ровно через 70 секунд нью-йоркцы удвоили преимущество: щелчок Ноа Добсона в ближний угол оказался неразрешимой задачей для вратаря Дарси Кюмпера. Хотя есть вопросы и к полевым: Дилан Строум опустился слишком низко – в других обстоятельствах Добсон вряд ли бы нашел время на такой длинный замах. Строум сразу осознал степень собственной вины – сокрушенно поднял голову вверх.

Медлительность и несогласованность – две основные черты «Кэпс» в этом матче. Не только Строум – другие игроки «Вашингтона» тоже шли в те отборы, где их не ждали партнеры, и тоже открывали для «Айлендерс» свободные зоны.

Александр Овечкин не исключение. Середина третьего периода превратилась для «Вашингтона» в настоящий кошмар, и капитан его не предотвратил. Сначала Ови пассивно отработал в прессинге – не перехватил мягкую передачу и прокатился мимо двух соперников. Затем вернулся в зону защиты на прямых ногах, сместился в центр и упустил на фланге реактивного Пажо. Тот бросил, а Жюльен Готье добил, воспользовавшись тем, что еще и Энтони Манта потерял позицию.

Овечкин ушел на скамейку запасных, а Готье остался и через 18 секунд оформил дубль – изящно обвел вратаря при выходе 2 в 1.

До встречи с «Вашингтоном» в активе Готье было только два гола. К 26 годам у канадского форварда ни одного полного сезона в НХЛ, а в сумме за карьеру только 169 матчей и 40 очков. В нынешней регулярке Готье провел 16 игр, его персональный баланс за один день увеличился на четверть– 8 (4+4) баллов при среднем времени 9:58.

При этом на молодежном уровне Готье подавал большие надежды. Закончил МЧМ-2017 в статусе лучшего снайпера сборной Канады (5 шайб), а за полгода до этого был выбран «Каролиной» под общим 21-м номером драфта.

Куда более знаменитый Овечкин сыграл с «Айлендерс» 17 минут. Его единственное достижение – силовой прием. А еще один разочаровывающий эпизод помимо результативной ошибки – инертная смена на восьмой минуте первого периода. На пути к скамейке нападающий буквально воткнулся в партнера, но самое важное – именно в этот момент разворачивалась контратака соперника.

После первого периода Ови поцеловал крюк клюшки – не помогло.

В последний раз Александр отличился 21 декабря в матче с «Коламбусом» (2:3 ОТ) – закончил овертайм шайбой в большинстве. Теперь безголевая серия Ови в равных составах насчитывает 18 матчей. Как же так?

Фото: Associated Press /Adam Hunger