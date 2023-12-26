А кто-нибудь остановит Канаду? Гид по главному турниру праздников – МЧМ

После четырехлетней паузы МЧМ вернулся в Европу – турнир проходит в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января.

Необычное ограничение для зрителей: полиция Швеции запретила все виды сумок на трибунах, в том числе дамские. Исключения – для тех, кто переносит жизненно необходимые лекарства или медицинское оборудование. Основание для запрета – усиление безопасности после теракта 17 октября, когда в Брюсселе террорист застрелил двух болельщиков футбольной сборной Швеции. Победители двух последних МЧМ – канадцы. В прошлом году они выиграли золото у чехов.

Канада

Если МЧМ превратится в турнир имени Макклина Селебрини, не удивляйтесь. 17-летний нападающий – такой же безальтернативный фаворит следующего драфта НХЛ, каким год назад считали Коннора Бедарда. Макклин, как и Коннор, родился в Ванкувере, но, в отличие от земляка, идет в НХЛ через американские лиги. В прошлом сезоне Селебрини взял все значимые индивидуальные награды в USHL, а в этом ворвался в топ-3 бомбардиров студенческой NCAA с 25 очками в 15 матчах.

Впрочем, на МЧМ Селебрини ждет серьезная конкуренция – в том числе среди соотечественников. Лидерство Макклина готов оспорить Джордан Дюма. На драфте-2022 «Коламбус» выбрал его только под 96-м номером – наверняка смутили скромные габариты (175 см и 79 кг). При этом Дюма – выдающийся плеймейкер, он легко разгоняет атаки, находит неожиданные варианты для их продолжения, на продвинутом уровне использует короткий пас. В канадской OMJHL у него 140 очков за прошлый сезон и 47 в 21 матче текущего.

Менее надежный, но более известный форвард Канады – Мэттью Савой, девятый номер драфта-2022. В этом году нападающий провел один матч за «Баффало», а остальное игровое время разделил между АХЛ и юниорской WHL. Савой – ультраскоростной форвард с поставленным броском, хотя в его игре слишком заметен крен в сторону атаки – в защите и игре без шайбы Мэттью совсем плох.

Компенсировать эти недостатки Савоя призван кто-то из пары Оуэн Бэк и Нэйт Дэниелсон. Оба играют в центре и отличаются универсальностью, а также достаточно атлетичны, чтобы побеждать в единоборствах. На результативности это почти не сказывается – в клубах и Бэк, и Дэниелсон идут выше графика «один матч – одно очко».

Самый крупный форвард Канады – Мэттью Вуд (193 см, 90 кг). Проспект «Нэшвилла» стал вторым бомбардиром последнего ЮЧМ – уступил только Селебрини. Опаснейшее атакующее оружие Вуда – бросок, он попадает в цель даже из неочевидных позиций, а при благоприятных условиях забивает почти всегда.

Наиболее опытный нападающий – Мэттью Пойтрас. В этом сезоне он с ноги выбил дверь в третье звено «Бостона» – набрал «+4» и 13 (5+8) очков в 27 матчах регулярки, хотя еще сильнее впечатлил игровой зрелостью.

Две особенности канадской атаки:

● Праворуких нападающих больше половины; ● 9 форвардов – центральные; еще трое играют на этой позиции время от времени.

В обороне – игроки на любой вкус: отличный распасовщик Дентон Матейчак, небольшой и мобильный Оливер Бонк, а также два относительно техничных гиганта – Ноа Уоррен и Маверик Ламоре. Их общий рост – 3,95 метра!

Главный тренер Канады – Алан Летанг, однофамилец защитника Криса из «Питтсбурга». Алану 45 лет, он также возглавляет «Сарнию Стинг» – это команда из лиги Онтарио, где выступают игроки от 16 до 19 лет. Ранее Летанг дважды ездил на МЧМ (в 2020 и 2023 годах), и оба раза выиграл золото – правда, в качестве ассистента.

За плечами Летанга скромная, но насыщенная карьера защитника – ровно 30 лет назад он сам выступал за «Сарнию», а после играл в АХЛ, НХЛ, чемпионатах Германии, Швейцарии, Австрии и даже засветился в КХЛ. В сезоне-2013/14 Алан накопил 19 матчей за «Медвешчак» – набрал 5 (2+3) очков. Всего Летанг провел в Хорватии 6 сезонов, в том числе играл за сборную – для этого получил второе гражданство.

Самый именитый представитель канадской сборной-2024 – Брент Сибрук. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» вошел в управленческий штаб команды.

США

Лидер американской команды – центрфорвард Каттер Готье. На позапрошлом драфте он ушел в «Филадельфию» под общим пятым номером, но ни до НХЛ, ни даже до АХЛ пока не дорос. Второй сезон подряд Готье играет в студенческой лиге NCAA за Бостонский колледж. Этого достаточно, чтобы блистать на международных турнирах. На МЧМ-2023 Каттер набрал 10 (4+6) очков в 7 матчах, а через полгода забил 7 голов на взрослом чемпионате мира.

Готье – двусторонний фактурный нападающий (189 см и 88 кг) с высоким хоккейным IQ и чрезвычайно опасным броском из правого круга вбрасывания. Он великолепно работает корпусом (причем как по соперникам, так и для укрывания шайбы), а заметный недостаток только один – низкая стартовая скорость. Партнер Готье по звену – Джимми Снаггеруд, самый опытный вингер сборной. В NCAA он держится скромно (16 очков в 18 матчах), зато прошлый МЧМ закончил в графике 1,85 балла за игру. В контрольных матчах Снаггеруд уже показал себя – набрал три очка против шведов (5:1).

Скрытая сила американцев – вторая тройка, полностью составленная из игроков Бостонского колледжа. Кардинал звена – центрфорвард Уилл Смит. В его активе – феерический юниорский ЧМ-2023, за 7 матчей он набрал 20 (!) очков и стал самым ценным игроком турнира. Во многом из-за этого перформанса «Сан-Хосе» выбрал его под четвертым номером на драфте-2023.

Смит – настоящий плеймейкер, виртуозно владеет шайбой и регулярно «кормит» партнеров голевыми передачами. В сборной его поставили вместе с еще одним форвардом Бостонского колледжа и проспектом «Вашингтона» Райаном Леонардом – хитрым нападающим и обладателем прекрасного броска. Оба – и Смит, и Леонард – праворукие, так что соперникам будет как минимум непривычно.

Вместе с ними сыграет Гейб Перро – 23-й номер драфта-2023 и, пожалуй, наиболее самодостаточный игрок команды. Перро наделен невероятной техникой в сочетании с нестандартным мышлением. Накрутить, нафинтить, обмануть – все это по его части. В NCAA у Перро 25 очков за 17 матчей.

Первая пара обороны – Райан Чесли (37-й пик на драфте-2022) и Лэйн Хатсон (62-й пик на драфте-2022). В игре со шведами оба избежали результативных ошибок и вообще ничем не запомнились. Но Хатсон еще должен раскрыться – в прошлом сезоне он разделил титул лучшего бомбардира-защитника NCAA с Люком Хьюзом, а тот прямо сейчас идет по графику 0,5 очка за матч в НХЛ.

Защита американцев не перенасыщена звездами, но у нее есть большое общее преимущество – разносторонность: в линии хватает как способных к подключениям в атаку, так и домоседов с габаритными силовиками.

Швеция

Шведы в подготовительных матчах выглядели робко – крупно уступили США (1:5) и с трудом победили швейцарцев (4:2). Лидеры сыграли неоднозначно – чаще всего находились в тени, хотя отрезками взрывались.

Самое громкое имя в сборной – Ноа Эстлунд. Легкий нападающий (181 см, 74 кг) выделяется фирменным шведским катанием и демонстрирует эталонное чувство игры – строит линии передач там, где их почти никто не видит. Чуть более зависимый от партнеров нападающий Джонатан Леккиримяки. В НХЛ его и Эстлунда задрафтовали друг за другом, под 15-м и 16-м номерами соответственно. При этом на постдрафтовом МЧМ оба сыграли намного ниже ожиданий – всего 8 очков на двоих.

Ближайший резерв – вторая тройка из 18-летних. Давид Эдстрем и Отто Штенберг ушли в первом раунде драфта-2023, Феликс Унгер Серум – в конце второго. Все трое играют в ведущей лиге Швеции – немного и неярко. Но в контрольных матчах именно эта тройка ни разу не провалилась и показала взаимопонимание.

На помощь из глубины шведские нападающие вряд ли надеются. Помочь способен, пожалуй, только Аксель Сандин Пеликка – MVP прошлого ЮЧМ. Он техничен, обладает первоклассным броском и забил уже 9 шайб в 25 матчах взрослого чемпионата Швеции. А вот проспект «Ванкувера», 11-й пик драфта-2023 Том Виландер набрал в этом сезоне NCAA только 8 очков – свое он берет цепкостью и самоотверженностью, в матчах с топами это понадобится. У партнера Виландера по паре Маттиаса Хевелида – аналогичный результат в родном «Линчепинге».

Маттиас не единственный представитель семьи Хевелидов на предстоящем МЧМ. Один из трех вратарей сборной – его брат-близнец Уго, а главный тренер – дядя игроков, Магнус Хевелид.

Словакия

Довольно сильной выглядит Словакия. Место в воротах займет Адам Гаян – самый перспективный голкипер мира в своем возрасте. Гаян – 35-й номер драфта-2023. В прошлом сезоне он уже играл на МЧМ – по сумме четырех матчей отразил внушительные 93,6% бросков. Гаян – находка для телевизионщиков, очень подвижный и гибкий вратарь, который с удовольствием демонстрирует эти качества.

Столп словацкой обороны – Максим Штрбак, сын экс-защитника Суперлиги и КХЛ Мартина Штрбака. Как и отец, сын обладает отличными габаритами, но котируется гораздо выше. Максим уверенно играет с шайбой, мобилен и хорош на обеих сторонах площадки. Полтора года назад Штрбак-младший уехал в США, а до этого играл в юношеской и молодежной командах финского «Йокерита».

Лучшие словацкие нападающие – Далибор Дворски, Самуэль Хонжек и Филип Месар. Все трое выбраны в первом раунде драфта и сейчас выступают в канадских юниорских лигах. Нападающие оснащены великолепной техникой и ориентированы скорее на передачи, чем на завершение, а Дворски и Хонжек способны играть как с края, так и в центре. По этим причинам и с целью прокачивать других партнеров их, вероятно, разведут по разным тройкам.

Остальные

Да, Финляндия именно в этой, а не в отдельной категории: один из двух финских претендентов на топ-15 драфта-2024 останется дома – 17-летний Аарон Кивихарью получил травму.

Присмотреться стоит разве что к Консте Хелениусу – к 17 годам у него уже полтора сезона во взрослом чемпионате Финляндии. В самых оптимистичных преддрафтовых рейтингах Хелениус занимает четвертое место, но даже в наиболее пессимистичных не выпадает из первой десятки.

В сборной Швейцарии только один задрафтованный – Родвин Дионичио. Правда, и он ушел поздно – лишь под 123-м номером, в «Анахайм». Это габаритный защитник (187 см и почти центнер веса), который тяготеет к созиданию. Впрочем, главный козырь Дионичио не физические данные, а более уникальные навыки – умение двигать шайбу, менять темп игры, выводить партнеров на броски.

В сборной Германии особого внимания заслуживает Юлиан Луц – 19-летний крайний, 43-й пик на драфте-2022. До последнего сезона Луц выступал в австрийской и немецких лигах, затем переехал в американскую USHL. После 19 матчей в активе Луца 23 (10+13) очка. На прошлом МЧМ Юлиан набрал всего два балла. В этот раз форвард наверняка станет основным разыгрывающим сборной – он здорово владеет шайбой и заточен на помощь партнерам, хотя и сам готов завершить момент.

Центрфорвард Иржи Кулик – надежда сборной Чехии. В коллекции нападающего уже есть серебро прошлого МЧМ. С тех пор он дебютировал в НХЛ за «Баффало» и забрал роль лидера в фарме «Сэйбрз» – 22 очка в 23 матчах. Иржи неидеален как финишер, но по уровню катания лишь немногие сверстники с ним сравнятся. Второй центр Чехии – Матьяш Шаповалив, напротив, играет за счет техники и фантазии. За это «Вегас» выбрал его 48-м на драфте-2023. В сезоне лиги Онтарио у Шаповалива 36 (12+14) очков за 27 матчей.

На прошлом МЧМ чехи добрались до финала и были близки к победе – уступили канадцам лишь в овертайме. Но сейчас нет причин верить ни в Чехию, ни в другие европейские команды. Канада и США привезли суперзвездные составы – с высокой вероятностью именно они разыграют титул.

Фото: Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press