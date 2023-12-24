День лакросс-голов в НХЛ! Сначала Бедард, через два часа – трюкач из «Анахайма»

Удивительный день для молодых звезд НХЛ! Коннор Бедард и Тревор Зеграс с разницей в два часа положили по лакросс-голу. Форвард «Чикаго» Коннор Бедард отличился на третьей минуте матча с «Сент-Луисом» (5:7). Канадец резко завершил и без того динамичную атаку: не останавливаясь, подцепил шайбу на самый край крюка и вонзил ее в ближнюю девятку.

Роли пострадавших статистов исполнили вратарь Джордан Биннингтон и защитник Тори Круг. Последний разгадал замысел Бедарда и предпринял меры – попытался ударить по его клюшке, но, во-первых, опоздал, а во-вторых, промахнулся.

Биннингтон, известный склонностью к хоккейному хулиганству (в марте его дисквалифицировали на два матча после драки) отреагировал на пропущенный гол спокойно. Так же, как и его автор – улыбка продержалась на лице Бедарда пару секунд, а оказавшись на скамейке, он снова стал серьезен.

Концентрация не помогла Коннору – за следующие 57 минут он ни разу не попал в протокол, хотя общая обстановка этому вполне способствовала – совместными усилиями «Чикаго» и «Сент-Луис» оформили 12 шайб. При этом лакросс придал «Блэкхокс» ускорение – в следующей атаке они забили еще раз.

В третьем периоде «Чикаго» вел 5:2, но что же случилось потом!? «Блюз» устроили феноменальный камбэк – забросили 5(!) шайб за 12(!) минут и поехали домой победителями. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич тоже поучаствовал – у него две результативные передачи.

Поражение увеличило отставание «Чикаго» от конкурентов – «Блэкхокс» последние в Тихоокеанском дивизионе, до идущей на строчку выше «Миннесоты» – пропасть из 13 очков. Личные показатели Бедарда, напротив, радуют – у Коннора 30 (13+17) очков, и шесть из них он набрал в четырех последних играх.

Бедард с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. На втором месте – Марко Росси из «Уайлд» (11+10), третий Адам Фантилли из «Коламбуса» (9+11), а самый результативный защитник-дебютант – Павел Минтюков из «Анахайма». 20-летний россиянин набрал 18-й балл, приложив руку к шедевру Тревора Зеграса. Американец исполнил лакросс на 54-й минуте игры с «Сиэтлом» (2:3).

Забавно, что во время предматчевой раскатки журналистка из Анахайма взяла интервью у Зеграса. Вместо вопросов он попросила у него подарок на Рождество – лакросс-гол. Тревор рассмеялся: «Я попробую!» Попробовал – получилось.

После финальной сирены Зеграс и корреспондентка встретились снова, но теперь Тревор выглядел расстроенным: «Мы проиграли – вот это самое главное». Форвард признался, что не знал о лакроссе Бедарда в параллельном матче.

Игра с «Сиэтлом» стала для Тревора первой с 8 ноября. Он пропустил 20 матчей из-за травмы. 22-летний Зеграс – рекордсмен НХЛ по количеству лакросс-голов, у него три шайбы в таком стиле. В 2022 году нападающий огорчил «Монреаль» (28 января) и «Аризону» (2 апреля).

Фото: East News/AP Photo/Jeff Roberson