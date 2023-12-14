Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ! И показал, как сильно «Колорадо» зависит от него

Большой юбилей в карьере Валерия Ничушкина: форвард «Колорадо» оформил дубль в матче с «Баффало» (5:1) – забросил 99-ю и 100-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Впервые Ничушкин отличился на 11-й минуте – упал, поднялся, скрылся за спинами пятерых соперников и вогнал шайбу в открытые на две трети ворота. Финальная точка в затяжной атаке – не гол, а его празднование: Валерий поднял клюшку и сквозь запотевший визор осмотрел трибуны взглядом победителя. Так нападающий прервал пятиматчевую безголевую серию.

За 7 минут до конца матча Ничушкин использовал еще один шанс – в большинстве замкнул идеальную передачу от Нэтана Маккиннона. Тогда уже было не до зрителей – все благодарности Валерий адресовал капитану. Хотя вклад Ничушкина не только в точном и коротком замыкании – именно он издевательски легко выиграл борьбу у борта, когда для шайбы оставался только один путь – на выход в среднюю зону.

Сам Маккиннон ограничился двумя пасами – в первом периоде ассистировал еще и Микко Рантанену. Но главный хайлайт с участием Нэтана – силовый прием на Джеффе Скиннере. После такого удара нападающий «Сэйбрз» пропустил весь третий период, а вот Маккиннон избежал даже малого штрафа.

Российский вратарь «Колорадо» Иван Просветов сделал 29 сэйвов. В предыдущем матче – с «Калгари» (6:5) – он заменил Александра Георгиева перед третьим периодом, а затем отразил все 11 бросков.

Юкка-Пекка Луукконен, визави Просветова из «Баффало», справился с 25 угрозами. 7 из 30 бросков по его воротам нанес Ничушкин. 13-й номер «Колорадо» провел на льду 22,5 минуты – лучший показатель среди нападающих команды. Ничушкин приблизился к графику одно очко за игру – после 27 игр у него 25 (12+13) баллов. Валерий – третий российский бомбардир сезона НХЛ, выше него только Никита Кучеров и Артемий Панарин. В общем бомбардирском списке лиги Ничушкин занимает 49-е место.

Всего за карьеру Ничушкин набрал 246 (100+146) очков в 485 матчах регулярного чемпионата. Распределение крайне неравномерное – больше половины голов (54) пришлось на последние 2,5 сезона. До перехода в «Эвеланш» в 2019-м году Ничушкин выступал за «Даллас» и забил всего 23 гола за 216 матчей. На одном из отрезков карьеры нападающий вошел в бесконечное пике из 91 матча подряд без заброшенных шайб.

Ничушкин – 46-й россиянин в истории лиги, который разменял вторую сотню голов. Валерий сделал то, что не смог, например, Андрей Николишин (93 гола за 628 матчей). А если Ничушкин продолжит в том же снайперском темпе, то обойдет не только Александра Радулова (144 за 524), но и Игоря Ларионова (169 за 921).

Важнее глобальных статистических достижений – промежуточное влияние Ничушкина на «Колорадо». В этом сезоне команда выиграла 83% матчей из тех, в которых нападающий набрал очки, а когда он уходил в тень, результаты «Эвеланш» ухудшались.

Если разбить регулярку на отдельные отрезки, то выходит еще более внушительно: ● 27 октября – 5 ноября: у Ничушкина 0 очков за четыре матча, «Колорадо» проиграл три из них; ● 14 – 25 ноября: Ничушкин забил в шести матчах подряд, «Колорадо» выиграл пять из них; ● 1 – 10 декабря: у Ничушкина один ассист за четыре матча. «Колорадо» проиграл все четыре.

В «Эвеланш» достаточно звезд, но, похоже, без Валерия Ничушкина эта команда была бы гораздо менее успешной. Вместе с ним «Колорадо» возглавляет таблицу Центрального дивизиона.

Фото: East News/Matthew Stockman/Getty Images/AFP