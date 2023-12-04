🎩 Панарин собрал хет-трик из «мусорных» голов. Новая суперспособность
«Рейнджерс» дома одержали победу над «Сан-Хосе» (6:5). Первая звезда матча – Артемий Панарин: в его активе хет-трик и один ассист. Форвард открыл счет голам на 8-й минуте первого периода – воспользовался трафиком перед воротами Маккензи Блэквуда и бросил так незаметно, что голкипер едва шевельнулся.
Через 4 минуты Панарин отличился снова – вовремя накатил на пятак.
Третий гол Панарина – брат-близнец второго. На 44-й минуте нападающий ткнул шайбу из вратарской после того, как Блэквуд справился с броском и добиванием, но не остановил игру.
За 7 минут до окончания третьего периода Панарин вернулся к выполнению профильных обязанностей – выложил не самую очевидную передачу на К’Андре Миллера. Защитник здорово попал, и «Рейнджерс» увеличили преимущество в счете – 6:3. Хозяева встретили очередное взятие ворот с непроницаемыми лицами – большой отрыв не располагал к бурной радости на фоне угасающего соперника.
Исполнив правило хоккейного этикета, «Рейнджерс» потеряли концентрацию и в течение трех следующих минут пропустили дважды. Пятую шайбу «Сан-Хосе» оформил Александр Барабанов – грамотно подставил клюшку под диагональ от партнера. Нападающий «Шаркс» сыграл впервые с 25 октября, когда получил перелом пальца.
Возможно, гол не случился бы, сыграй Панарин более грамотно. Но он потерял Барабанова из виду и не предотвратил пас, хотя находился на его линии.
Ошибка в концовке слегка испортила настроение Панарину. Кажется, он сразу осознал всю степень собственной вины – сокрушенно поднял голову вверх и покачал ей по пути на скамейку запасных. Но два дополнительных факта вернут Артемия в состояние эйфории:
● Панарин набрал очки в 10-м домашнем матче «Рейнджерс» подряд. По длительности такой результативной серии он сравнялся с Уэйном Гретцки – канадец достиг аналогичного показателя в сезоне-1996/97.
● Артемий в 19-й раз за карьеру в НХЛ набрал 4+ очка – обошел давнего друга Патрика Кэйна и сравнялся с форвардом «Колорадо» Микко Рантаненом. Из действующих игроков лиги Панарин уступает только Никите Кучерову (24), Леону Драйзайтлю (24) и Коннору Макдэвиду (34).
Хет-трик в ворота Блэквуда стал для Панарина пятым в энхаэловской карьере и третьим в составе «Рейнджерс». Причем одну из предыдущих «трешек» Артемий отгрузил как раз «Сан-Хосе».
Мультиочковый матч вывел Панарина на четвертое место в списке лучших бомбардиров регулярки – у главной звезды «Рейнджерс» 35 (15+20) очков. В рейтинге снайперов 32-летний Панарин на два гола отстает от лидера – Брока Босера.
Личный рекорд Панарина – 32 гола за 69 матчей в сезоне-2019/20. К этому моменту Артемий провел только 23 игры; если сохранит набранный темп, с легкостью превзойдет себя.
У последнего хет-трика Панарина есть не только статистическое, но и стратегическое значение. Два гола из трех получились слишком нехарактерными для Артемия, и, похоже, он нашел и успешно опробовал новую опцию в атаке. «Я подходил к воротам два раза в жизни, и оба раза это сработало. Возможно, мне стоит прислушиваться к тренерам», – сказал Панарин после матча.
Кроме того, форвард выразил надежду на то, что «Рейнджерс» останутся на том уровне игры, который держат сейчас. Правда, победа над «Сан-Хосе» – это не повод для гордости. «Шаркс» делят с «Чикаго» последнее место в сводной таблице НХЛ. Команда Дэвида Куинна одержала всего 6 побед в 25 матчах, а месяц назад уступила две игры подряд с общим счетом 3:20 («Питтсбургу» и «Ванкуверу»).
«Рейнджерс» находятся словно в другой вселенной. Панарин и компания лидируют в лиге по потерянным очкам и уверенно возглавляют Столичный дивизион. Ближайший преследователь – «Каролина» – отстает на 8 баллов.
- Дата проведения
- 4 декабря, 02.00, «Madison Square Garden»
- 0:1 – 3 Дюклер (Берроуз)
- 1:1 – 8 Панарин (Фокс, Зибанежад)
- 1:2 – 12 Карпентер (Рутта)
- 2:2 – 12 Панарин (Лафреньер, Трочек)
- 3:2 – 16 Зибанежад (Бродзински, Крайдер)
- 3:3 – 29 Макдональд (Хоффман, Лабанк)
- 4:3 – 36 Кайлле (Труба, Бонино)
- 5:3 – 44 Панарин (Бродзински, Трочек)
- 6:3 – 53 Миллер (Труба, Панарин)
- 6:4 – 54 Зеттерлунд (Дюклер, Гранлунд)
- 6:5 – 55 Барабанов (Гертл, Эддисон)
Фото: AP Photo/John Munson
Garbage goal is a colloquial term used in ice hockey to refer to a goal that takes little talent to score. Most such goals are scored from right in front of the net, often when the goaltender is out of position.
во-вторых, в каком именно вратарь is out of the position? если он прямо по центру ворот стоит.
garbage goal - это когда тебе выкатывают шайбу на ПУСТЫЕ ворота и на тебе не висят зазитники. у Панарина ни одного такого не было. он все забил в борьбе, когда вратарь был в рамке. учите матчасть.
Other garbage goals result from scrambles when the puck is loose in front of the net, or on easy rebounds
Это по сути голы с добивания