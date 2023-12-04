🎩 Панарин собрал хет-трик из «мусорных» голов. Новая суперспособность

«Рейнджерс» дома одержали победу над «Сан-Хосе» (6:5). Первая звезда матча – Артемий Панарин: в его активе хет-трик и один ассист. Форвард открыл счет голам на 8-й минуте первого периода – воспользовался трафиком перед воротами Маккензи Блэквуда и бросил так незаметно, что голкипер едва шевельнулся.

Через 4 минуты Панарин отличился снова – вовремя накатил на пятак.

Третий гол Панарина – брат-близнец второго. На 44-й минуте нападающий ткнул шайбу из вратарской после того, как Блэквуд справился с броском и добиванием, но не остановил игру.

За 7 минут до окончания третьего периода Панарин вернулся к выполнению профильных обязанностей – выложил не самую очевидную передачу на К’Андре Миллера. Защитник здорово попал, и «Рейнджерс» увеличили преимущество в счете – 6:3. Хозяева встретили очередное взятие ворот с непроницаемыми лицами – большой отрыв не располагал к бурной радости на фоне угасающего соперника.

Исполнив правило хоккейного этикета, «Рейнджерс» потеряли концентрацию и в течение трех следующих минут пропустили дважды. Пятую шайбу «Сан-Хосе» оформил Александр Барабанов – грамотно подставил клюшку под диагональ от партнера. Нападающий «Шаркс» сыграл впервые с 25 октября, когда получил перелом пальца.

Возможно, гол не случился бы, сыграй Панарин более грамотно. Но он потерял Барабанова из виду и не предотвратил пас, хотя находился на его линии.

Ошибка в концовке слегка испортила настроение Панарину. Кажется, он сразу осознал всю степень собственной вины – сокрушенно поднял голову вверх и покачал ей по пути на скамейку запасных. Но два дополнительных факта вернут Артемия в состояние эйфории:

● Панарин набрал очки в 10-м домашнем матче «Рейнджерс» подряд. По длительности такой результативной серии он сравнялся с Уэйном Гретцки – канадец достиг аналогичного показателя в сезоне-1996/97.

● Артемий в 19-й раз за карьеру в НХЛ набрал 4+ очка – обошел давнего друга Патрика Кэйна и сравнялся с форвардом «Колорадо» Микко Рантаненом. Из действующих игроков лиги Панарин уступает только Никите Кучерову (24), Леону Драйзайтлю (24) и Коннору Макдэвиду (34).

Хет-трик в ворота Блэквуда стал для Панарина пятым в энхаэловской карьере и третьим в составе «Рейнджерс». Причем одну из предыдущих «трешек» Артемий отгрузил как раз «Сан-Хосе».

Мультиочковый матч вывел Панарина на четвертое место в списке лучших бомбардиров регулярки – у главной звезды «Рейнджерс» 35 (15+20) очков. В рейтинге снайперов 32-летний Панарин на два гола отстает от лидера – Брока Босера.

Личный рекорд Панарина – 32 гола за 69 матчей в сезоне-2019/20. К этому моменту Артемий провел только 23 игры; если сохранит набранный темп, с легкостью превзойдет себя.

У последнего хет-трика Панарина есть не только статистическое, но и стратегическое значение. Два гола из трех получились слишком нехарактерными для Артемия, и, похоже, он нашел и успешно опробовал новую опцию в атаке. «Я подходил к воротам два раза в жизни, и оба раза это сработало. Возможно, мне стоит прислушиваться к тренерам», – сказал Панарин после матча.

Кроме того, форвард выразил надежду на то, что «Рейнджерс» останутся на том уровне игры, который держат сейчас. Правда, победа над «Сан-Хосе» – это не повод для гордости. «Шаркс» делят с «Чикаго» последнее место в сводной таблице НХЛ. Команда Дэвида Куинна одержала всего 6 побед в 25 матчах, а месяц назад уступила две игры подряд с общим счетом 3:20 («Питтсбургу» и «Ванкуверу»).

«Рейнджерс» находятся словно в другой вселенной. Панарин и компания лидируют в лиге по потерянным очкам и уверенно возглавляют Столичный дивизион. Ближайший преследователь – «Каролина» – отстает на 8 баллов.

Фото: AP Photo/John Munson