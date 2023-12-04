Шайбу, шайбу!
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🎩 Панарин собрал хет-трик из «мусорных» голов. Новая суперспособность

Артемий Панарин Артемий Панарин
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
Рейнджерс Рейнджерс
Сан-Хосе Сан-Хосе
НХЛ НХЛ
Алексис Лафреньер Алексис Лафреньер
Маккензи Блэквуд Маккензи Блэквуд
Винсент Трочек Винсент Трочек
Александр Барабанов Александр Барабанов
Хоккей Хоккей

«Рейнджерс» дома одержали победу над «Сан-Хосе» (6:5). Первая звезда матча – Артемий Панарин: в его активе хет-трик и один ассист. Форвард открыл счет голам на 8-й минуте первого периода – воспользовался трафиком перед воротами Маккензи Блэквуда и бросил так незаметно, что голкипер едва шевельнулся.

Через 4 минуты Панарин отличился снова – вовремя накатил на пятак.

Третий гол Панарина – брат-близнец второго. На 44-й минуте нападающий ткнул шайбу из вратарской после того, как Блэквуд справился с броском и добиванием, но не остановил игру. 

За 7 минут до окончания третьего периода Панарин вернулся к выполнению профильных обязанностей – выложил не самую очевидную передачу на К’Андре Миллера. Защитник здорово попал, и «Рейнджерс» увеличили преимущество в счете – 6:3. Хозяева встретили очередное взятие ворот с непроницаемыми лицами – большой отрыв не располагал к бурной радости на фоне угасающего соперника.

Исполнив правило хоккейного этикета, «Рейнджерс» потеряли концентрацию и в течение трех следующих минут пропустили дважды. Пятую шайбу «Сан-Хосе» оформил Александр Барабанов – грамотно подставил клюшку под диагональ от партнера. Нападающий «Шаркс» сыграл впервые с 25 октября, когда получил перелом пальца.

Возможно, гол не случился бы, сыграй Панарин более грамотно. Но он потерял Барабанова из виду и не предотвратил пас, хотя находился на его линии. 

Ошибка в концовке слегка испортила настроение Панарину. Кажется, он сразу осознал всю степень собственной вины – сокрушенно поднял голову вверх и покачал ей по пути на скамейку запасных. Но два дополнительных факта вернут Артемия в состояние эйфории:

● Панарин набрал очки в 10-м домашнем матче «Рейнджерс» подряд. По длительности такой результативной серии он сравнялся с Уэйном Гретцки – канадец достиг аналогичного показателя в сезоне-1996/97. 

● Артемий в 19-й раз за карьеру в НХЛ набрал 4+ очка – обошел давнего друга Патрика Кэйна и сравнялся с форвардом «Колорадо» Микко Рантаненом. Из действующих игроков лиги Панарин уступает только Никите Кучерову (24), Леону Драйзайтлю (24) и Коннору Макдэвиду (34). 

Хет-трик в ворота Блэквуда стал для Панарина пятым в энхаэловской карьере и третьим в составе «Рейнджерс». Причем одну из предыдущих «трешек» Артемий отгрузил как раз «Сан-Хосе». 

Мультиочковый матч вывел Панарина на четвертое место в списке лучших бомбардиров регулярки – у главной звезды «Рейнджерс» 35 (15+20) очков. В рейтинге снайперов 32-летний Панарин на два гола отстает от лидера – Брока Босера. 

Личный рекорд Панарина – 32 гола за 69 матчей в сезоне-2019/20. К этому моменту Артемий провел только 23 игры; если сохранит набранный темп, с легкостью превзойдет себя.

У последнего хет-трика Панарина есть не только статистическое, но и стратегическое значение. Два гола из трех получились слишком нехарактерными для Артемия, и, похоже, он нашел и успешно опробовал новую опцию в атаке. «Я подходил к воротам два раза в жизни, и оба раза это сработало. Возможно, мне стоит прислушиваться к тренерам», – сказал Панарин после матча. 

Кроме того, форвард выразил надежду на то, что «Рейнджерс» останутся на том уровне игры, который держат сейчас. Правда, победа над «Сан-Хосе» – это не повод для гордости. «Шаркс» делят с «Чикаго» последнее место в сводной таблице НХЛ. Команда Дэвида Куинна одержала всего 6 побед в 25 матчах, а месяц назад уступила две игры подряд с общим счетом 3:20 («Питтсбургу» и «Ванкуверу»).

«Рейнджерс» находятся словно в другой вселенной. Панарин и компания лидируют в лиге по потерянным очкам и уверенно возглавляют Столичный дивизион. Ближайший преследователь – «Каролина» – отстает на 8 баллов.  

Рейнджерс – Сан-Хосе 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
Дата проведения
4 декабря, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Дюклер (Берроуз)
1:1 – 8 Панарин (Фокс, Зибанежад)
1:2 – 12 Карпентер (Рутта)
2:2 – 12 Панарин (Лафреньер, Трочек)
3:2 – 16 Зибанежад (Бродзински, Крайдер)
3:3 – 29 Макдональд (Хоффман, Лабанк)
4:3 – 36 Кайлле (Труба, Бонино)
5:3 – 44 Панарин (Бродзински, Трочек)
6:3 – 53 Миллер (Труба, Панарин)
6:4 – 54 Зеттерлунд (Дюклер, Гранлунд)
6:5 – 55 Барабанов (Гертл, Эддисон)
Вратари: Дж. Куик 23/28 – Блэквуд 30/36.

Фото: AP Photo/John Munson

11 комментариев
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Тесть, наверное, уже спился на радостях
+5
0
+5
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Первый гол высматривал, но так и не понял, каким чудом пролетело сквозь всю эту людскую массу тел
+4
0
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Ответ vulturecrow
ахринеть. правильный выбор позиции, борьба за отскок до последнего, опережение защитников - это теперь на спортсе "мусорные" голы. а между тем идиоты в НХЛ определили Панарина в первую звезду матча. это как в знакомствах, Петухов привёл страшную подругу, чтобы на её фоне сверкать. твою ж за ногу...
Так это отсылка к garbage goal, ничего не выдумано
+2
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Ответ LAnd
Так это отсылка к garbage goal, ничего не выдумано
во-первых, есть смысл привести отсылку.
Garbage goal is a colloquial term used in ice hockey to refer to a goal that takes little talent to score. Most such goals are scored from right in front of the net, often when the goaltender is out of position.
во-вторых, в каком именно вратарь is out of the position? если он прямо по центру ворот стоит.
garbage goal - это когда тебе выкатывают шайбу на ПУСТЫЕ ворота и на тебе не висят зазитники. у Панарина ни одного такого не было. он все забил в борьбе, когда вратарь был в рамке. учите матчасть.
+1
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Ответ vulturecrow
во-первых, есть смысл привести отсылку. Garbage goal is a colloquial term used in ice hockey to refer to a goal that takes little talent to score. Most such goals are scored from right in front of the net, often when the goaltender is out of position. во-вторых, в каком именно вратарь is out of the position? если он прямо по центру ворот стоит. garbage goal - это когда тебе выкатывают шайбу на ПУСТЫЕ ворота и на тебе не висят зазитники. у Панарина ни одного такого не было. он все забил в борьбе, когда вратарь был в рамке. учите матчасть.
Вы текст до конца дочитайте, раз уж загуглили:
Other garbage goals result from scrambles when the puck is loose in front of the net, or on easy rebounds
Это по сути голы с добивания
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Ответ LAnd
Вы текст до конца дочитайте, раз уж загуглили: Other garbage goals result from scrambles when the puck is loose in front of the net, or on easy rebounds Это по сути голы с добивания
тут не было easy rebounds. на Панарине всегда были защитники.
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Первую шайбу Блэквуд вообще не видел и смотрел в другую сторону, повернулся когда услышал звон от штанги.
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Собаки лают, караван идёт. Артемию здоровья, наслаждайся успехом)
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Ответ vulturecrow
тут не было easy rebounds. на Панарине всегда были защитники.
Вы в тексте Or специально игнорируете?
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