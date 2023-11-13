Дебют Задорова за «Ванкувер»: забил бывшей команде, но гол отдали партнеру

«Ванкувер» на выезде одолел «Калгари» (4:3). Автор передачи на победный гол – Никита Задоров. За 80 секунд до финала защитник выбросил шайбу из угла своей зоны, она несколько раз подпрыгнула на низкой скорости и попала в пустые ворота.

Судьи записали гол на Задорова, но, когда соперники разошлись по раздевалкам, лига изменила решение и занесла шайбу в актив Элиаса Петтерссона – оказывается, швед затронул шайбу клюшкой, хотя есть ощущение, что гол случился бы и без этого касания. Задоров все понял сразу: как только арбитры свистнули, указал на Петтерссона, словно оставляя право на гол за ним.

Момент превратился в предмет бурных обсуждений на скамейке запасных «Ванкувера». Игроки разбирали эпизод даже в следующей остановке, и «Калгари» этим воспользовался: снова снял вратаря и сократил отставание до минимума. Концовка вышла напряженной: «Флеймз» давили так, что голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко в пылу борьбы потерял клюшку. И все же «Ванкувер» выстоял.

После сирены местные телевизионщики охотились на крупные планы Задорова. До 28 ноября защитник выступал за «Калгари», а два дня назад его обменяли в «Ванкувер». В обратном направлении уехали два драфт-пика третьего и пятого раундов.

Матч против бывшей команды стал для Задорова дебютным в составе «Кэнакс», а ассист – его 7-е (1+6) очко в текущем сезоне. Никита заработал показатель полезности «+2» за 17,5 минут. Он составил пару Тайлеру Майерсу. На льду этот дуэт выделялся в первую очередь габаритами: рост канадца – 2,03 метра, россиянина – 1,97.

Инициатива обмена, похоже, исходила от Задорова. На старте сезона он выразил недовольство положением дел в «Калгари»: «Слишком многие сами по себе. Нам надо разобраться, хотим мы играть как команда или каждый за себя».

В ноябре активизировался агент Задорова. «Лучший защитник в команде едва получает игровое время», – заявил Дэн Мильштейн. Средний айстайм Задорова во «Флеймз» составил почти 18,5 минут – пятый результат среди защитников команды. Еще один российский герой «Ванкувера» в матче с «Калгари» – Илья Михеев. Нападающий набрал 2 (1+1) очка: сначала попал в протокол как ассистент Сэма Лафферти, а за полминуты до окончания второго периода с ребра вложил шайбу в ближнюю девятку.

В следующем остром эпизоде Михеев, напротив, проиграл – вылетел 1 на 1, но нанес слишком бесхитростный бросок и очень расстроился. Тем не менее Михеева признали первой звездой матча.

Андрей Кузьменко провел на площадке чуть менее 14 минут, поучаствовал в первой голевой комбинации «Ванкувера» и проглядел атаку соперника в третьем периоде. Играя в позиционной обороне, 96-й номер «Кэнакс» вместе с партнером открыл линию для результативного паса. К счастью для россиян, их промахи не повлияли на исход матча. «Ванкувер» отобрал очки у соперника по Тихоокеанскому дивизиону и остался на второй позиции внутри него. Правда, «Кэнакс» выиграли только четыре из последних девяти матчей – с таким соотношением в лидерах не укрепиться.

Фото: East News/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP