Шайбу, шайбу!
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Дебют Задорова за «Ванкувер»: забил бывшей команде, но гол отдали партнеру

Никита Задоров Никита Задоров
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Калгари Калгари
Ванкувер Ванкувер
Илья Михеев Илья Михеев
Элиас Петтерссон Элиас Петтерссон
Тайлер Майерс Тайлер Майерс
Тэтчер Демко Тэтчер Демко
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«Ванкувер» на выезде одолел «Калгари» (4:3). Автор передачи на победный гол – Никита Задоров. За 80 секунд до финала защитник выбросил шайбу из угла своей зоны, она несколько раз подпрыгнула на низкой скорости и попала в пустые ворота.

Судьи записали гол на Задорова, но, когда соперники разошлись по раздевалкам, лига изменила решение и занесла шайбу в актив Элиаса Петтерссона – оказывается, швед затронул шайбу клюшкой, хотя есть ощущение, что гол случился бы и без этого касания. Задоров все понял сразу: как только арбитры свистнули, указал на Петтерссона, словно оставляя право на гол за ним. 

Момент превратился в предмет бурных обсуждений на скамейке запасных «Ванкувера». Игроки разбирали эпизод даже в следующей остановке, и «Калгари» этим воспользовался: снова снял вратаря и сократил отставание до минимума. Концовка вышла напряженной: «Флеймз» давили так, что голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко в пылу борьбы потерял клюшку. И все же «Ванкувер» выстоял. 

После сирены местные телевизионщики охотились на крупные планы Задорова. До 28 ноября защитник выступал за «Калгари», а два дня назад его обменяли в «Ванкувер». В обратном направлении уехали два драфт-пика третьего и пятого раундов. 

Матч против бывшей команды стал для Задорова дебютным в составе «Кэнакс», а ассист – его 7-е (1+6) очко в текущем сезоне. Никита заработал показатель полезности «+2» за 17,5 минут. Он составил пару Тайлеру Майерсу. На льду этот дуэт выделялся в первую очередь габаритами: рост канадца – 2,03 метра, россиянина – 1,97.  

Инициатива обмена, похоже, исходила от Задорова. На старте сезона он выразил недовольство положением дел в «Калгари»: «Слишком многие сами по себе. Нам надо разобраться, хотим мы играть как команда или каждый за себя».

В ноябре активизировался агент Задорова. «Лучший защитник в команде едва получает игровое время», – заявил Дэн Мильштейн. Средний айстайм Задорова во «Флеймз» составил почти 18,5 минут – пятый результат среди защитников команды.  Еще один российский герой «Ванкувера» в матче с «Калгари» – Илья Михеев. Нападающий набрал 2 (1+1) очка: сначала попал в протокол как ассистент Сэма Лафферти, а за полминуты до окончания второго периода с ребра вложил шайбу в ближнюю девятку.

В следующем остром эпизоде Михеев, напротив, проиграл – вылетел 1 на 1, но нанес слишком бесхитростный бросок и очень расстроился. Тем не менее Михеева признали первой звездой матча.

Андрей Кузьменко провел на площадке чуть менее 14 минут, поучаствовал в первой голевой комбинации «Ванкувера» и проглядел атаку соперника в третьем периоде. Играя в позиционной обороне, 96-й номер «Кэнакс» вместе с партнером открыл линию для результативного паса. К счастью для россиян, их промахи не повлияли на исход матча. «Ванкувер» отобрал очки у соперника по Тихоокеанскому дивизиону и остался на второй позиции внутри него. Правда, «Кэнакс» выиграли только четыре из последних девяти матчей – с таким соотношением в лидерах не укрепиться. 

Калгари – Ванкувер 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Дата проведения
3 декабря, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 К. Хьюз (Гронек, Босер)
0:2 – 8 Лафферти (Гронек, Михеев)
1:2 – 12 Баклунд (Уигар, Ружичка)
1:3 – 39 Михеев (Лафферти, Петтерссон)
2:3 – 55 Линдхольм (Танев, Шарангович)
2:4 – 58 Петтерссон (Майерс, Задоров)
3:4 – 59 Линдхольм (Андерссон, Хэнифин)
Вратари: Маркстрем 18/21 – Демко 20/23.

Фото: East News/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

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