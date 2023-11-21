Шайбу, шайбу!
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😱 Голкипер «Динамо» спас ворота, выбросив клюшку. А что – так можно?

Никита Дыняк Никита Дыняк
Динамо Динамо
Илья Коновалов Илья Коновалов
Артем Лукоянов Артем Лукоянов
Ак Барс Ак Барс
Юрий Бабенко Юрий Бабенко
Эрик О′Делл Эрик О′Делл
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Хоккей Хоккей

Московское «Динамо» уверенно разобралось с «Ак Барсом» (4:1). Команда Алексея Кудашова решила исход встречи во втором периоде – за 10 минут забросила четыре шайбы. Последняя из них – результат невероятных событий. В голевой комбинации нет ничего экстраординарного: динамовцы разогнали отличную контратаку, быстро довели ее до броска, а Эрик О`Делл проворно сыграл на добивании.

Но голу О`Делла предшествовал удивительный сэйв Ильи Коновалова. Вратарь «Динамо» неудачно сыграл на выходе и вложил шайбу в крюк Никите Дыняку. Нападающий «Ак Барса» проехал пару метров, прицелился и бросил, однако Коновалов остался в борьбе – прыгнул, выпустив клюшку. И именно в нее попала шайба.

Главный вопрос, намеренно ли Коновалов расстался с клюшкой. Если да, то это нарушение правил. Но как установить истинный замысел вратаря по видео? Из замедленного повтора складывается гипотеза, что клюшка выскочила от удара шайбой – не раньше. Кажется, это наиболее правдоподобная версия, и она говорит за Коновалова. «Ак Барс» предсказуемо выступил против. Игроки и тренеры возмутились: одни заколотили клюшками по борту, другие указывали пальцем на голкипера. Главный судья Александр Царев обсудил эпизод с Юрием Бабенко: помощник Зинэтулы Билялетдинова задал несколько уточняющих вопросов, но не переубедил арбитра. Коновалов остался без штрафа, взятие противоположных ворот засчитали, игру продолжили. Через несколько смен «Ак Барс» снова остановился в миллиметрах от гола – Артем Галимов попал в штангу. Это был окончательный приговор. «Там, по-моему, Никита сам не попал. Наверное, восторг был, эмоции – вау, что за подарки на Новый год! Но не попал, комментировать [действия судей] нельзя», – оценил эпизод нападающий казанцев Артем Лукоянов. Формально гол О`Делла не победный и фактически не решающий. Но именно после него отрыв москвичей стал недосягаемым. С другой стороны, «Динамо» владело инициативой на протяжении всего матча. Самое красноречивое подтверждение – разница бросков в створ (35:22).

Фантастическое спасение – лишь приятный бонус для Коновалова. Он одержал первую победу за четыре матча, и это гораздо важнее. К присутствию в хайлайтах Илье не привыкать – в прошлом сезоне голкипер забросил шайбу в пустые ворота «Торпедо».

Над «Ак Барсом», напротив, сгущаются тучи: действующие вице-чемпионы потерпели пятое поражение в шести играх. Единственная победа на этом отрезке – как раз над московским «Динамо» (4:1). Казанцы все еще в топ-4 Востока, но лидеры – «Металлург» и «Авангард» – оторвались на 8 и 7 очков соответственно.

Динамо Москва – Ак Барс 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)
Дата проведения
21 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Лукоянов (Дыняк)
1:1 – 24 Уил (Гусев, Кудашов)
2:1 – 25 Кудрявцев ()
3:1 – 30 О'Делл (Пакетт, Уил)
4:1 – 35 О'Делл (Рашевский, Кудрявцев)
Вратари: Коновалов 21/22 – Билялов 31/35.

11 комментариев

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drfrimen
Я конечно не эксперт, но мне показалось что клюшка в момент соприкосновения с шайбой была все еще в руке вратаря..
+38
-3
+35
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Куруш
На видео примерно на 1:40 видно, что шайба уже взлетела над клюшкой, а клюшка всё ещё в руке у вратаря. Просто кликбейтный заголовок.
+10
-3
+7
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DVS1
Ответ Dr Gonzo
Судейство в КХЛ увы оставляет желать. Вместо гола должно было быть меньшинство.
В данном моменте судьи все совершенно четко разобрали, вопросов вообще ноль, решение верное.
+10
-4
+6
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Тюменский медвежонок
Ответ drfrimen
Я конечно не эксперт, но мне показалось что клюшка в момент соприкосновения с шайбой была все еще в руке вратаря..
вам не показалось, это ведь отчетливо видно на замедленном повторе на "гифке"
+4
-3
+1
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_abc_
Ответ Эд..19
Буллит. Да, кажется, что в момент касания шайбы клюшка ещё в руке вратаря. Но смотрим внимательно - ладонь уже отпускает черенок клюшки, разжимается, а не чётко фиксирует её (это хорошо видно на самом первом повторе в видеоролике). Из чего вытекает, что вратарь намеренно выпускал клюшку, а не пытался её удерживать. Тут даже не надо быть медиумом, чтобы понять логику действия игрока ))
Если клюшка в момент касания шайбы ещё в руке вратаря, то нарушения нет. Иначе можно за подножку удалять, если человек неаккуратно клюшкой махнул, но по ноге противника не попал, например.
+5
-4
+1
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barbarian1991
Заголовок, конечно...
Выбрасывать клюшку нельзя и точка. Но ведь по эпизоду доподлинно неизвестно, был ли умышленный бросок клюшки. А этот бросок-фантом вынесен в заголовок
+3
-3
0
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