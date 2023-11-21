😱 Голкипер «Динамо» спас ворота, выбросив клюшку. А что – так можно?

Московское «Динамо» уверенно разобралось с «Ак Барсом» (4:1). Команда Алексея Кудашова решила исход встречи во втором периоде – за 10 минут забросила четыре шайбы. Последняя из них – результат невероятных событий. В голевой комбинации нет ничего экстраординарного: динамовцы разогнали отличную контратаку, быстро довели ее до броска, а Эрик О`Делл проворно сыграл на добивании.

Но голу О`Делла предшествовал удивительный сэйв Ильи Коновалова. Вратарь «Динамо» неудачно сыграл на выходе и вложил шайбу в крюк Никите Дыняку. Нападающий «Ак Барса» проехал пару метров, прицелился и бросил, однако Коновалов остался в борьбе – прыгнул, выпустив клюшку. И именно в нее попала шайба.

Главный вопрос, намеренно ли Коновалов расстался с клюшкой. Если да, то это нарушение правил. Но как установить истинный замысел вратаря по видео? Из замедленного повтора складывается гипотеза, что клюшка выскочила от удара шайбой – не раньше. Кажется, это наиболее правдоподобная версия, и она говорит за Коновалова. «Ак Барс» предсказуемо выступил против. Игроки и тренеры возмутились: одни заколотили клюшками по борту, другие указывали пальцем на голкипера. Главный судья Александр Царев обсудил эпизод с Юрием Бабенко: помощник Зинэтулы Билялетдинова задал несколько уточняющих вопросов, но не переубедил арбитра. Коновалов остался без штрафа, взятие противоположных ворот засчитали, игру продолжили. Через несколько смен «Ак Барс» снова остановился в миллиметрах от гола – Артем Галимов попал в штангу. Это был окончательный приговор. «Там, по-моему, Никита сам не попал. Наверное, восторг был, эмоции – вау, что за подарки на Новый год! Но не попал, комментировать [действия судей] нельзя», – оценил эпизод нападающий казанцев Артем Лукоянов. Формально гол О`Делла не победный и фактически не решающий. Но именно после него отрыв москвичей стал недосягаемым. С другой стороны, «Динамо» владело инициативой на протяжении всего матча. Самое красноречивое подтверждение – разница бросков в створ (35:22).

Фантастическое спасение – лишь приятный бонус для Коновалова. Он одержал первую победу за четыре матча, и это гораздо важнее. К присутствию в хайлайтах Илье не привыкать – в прошлом сезоне голкипер забросил шайбу в пустые ворота «Торпедо».

Над «Ак Барсом», напротив, сгущаются тучи: действующие вице-чемпионы потерпели пятое поражение в шести играх. Единственная победа на этом отрезке – как раз над московским «Динамо» (4:1). Казанцы все еще в топ-4 Востока, но лидеры – «Металлург» и «Авангард» – оторвались на 8 и 7 очков соответственно.